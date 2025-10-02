Pourquoi XRP est prêt à exploser en octobre

Pour Résumer

Six ETF XRP seront examinés par la SEC entre le 18 et le 24 octobre.

Le marché anticipe au moins une approbation avec 99 % de probabilité.

Une validation pourrait déclencher une hausse violente du prix.

Octobre, mois décisif pour XRP

XRP pourrait bientôt vivre un tournant majeur. Après des mois d’attente et d’incertitudes, plusieurs ETF liés à l’actif vont être examinés par la SEC dans les prochains jours. Une seule validation pourrait changer la donne. Mais cette fois, ce sont plusieurs approbations possibles qui arrivent en même temps.

Le premier verdict est attendu le 18 octobre, date à laquelle la SEC devra statuer sur la demande de Grayscale concernant un ETF XRP spot. Deux jours plus tard, le 20 octobre, la SEC doit se prononcer sur les ETF de 21Shares et Bitwise.

Le 23 octobre, CoinShares et Canary Capital auront également leur heure de vérité. Enfin, le 24 octobre, WisdomTree viendra clore cette séquence ultra-dense, avant que Franklin Templeton n’entre dans l’arène en novembre.

En six jours seulement, XRP pourrait donc passer d’un actif surveillé à un actif institutionnalisé. Une transition que peu de tokens ont eu l’opportunité de vivre. Et cette fenêtre d’approbation massive pourrait bien réécrire toute la narration autour du projet. Ce contexte n’a pas échappé aux marchés prédictifs.

Polymarket estime à 99 % la probabilité qu’au moins un de ces ETF soit validé d’ici à la fin octobre. Autrement dit, le marché price déjà une issue positive. L’effet d’annonce est donc presque certain. Mais l’impact réel sur le prix reste difficile à mesurer… tant il pourrait être violent.

Un signal institutionnel fort, un prix sous tension

En effet, l’approbation d’un ETF n’est jamais neutre, c’est souvent un acte de légitimation. Cela signifie que le régulateur accepte non seulement l’actif, mais aussi son infrastructure, sa liquidité et la solidité de son écosystème.

Ce n’est plus un simple altcoin spéculatif : c’est un produit d’investissement reconnu, distribué via des canaux traditionnels à une clientèle institutionnelle.

Et dans le cas de XRP, l’enjeu est d’autant plus important que l’actif revient de loin. Entre le procès intenté par la SEC, la volatilité extrême et le désengagement temporaire de certains exchanges, le token a traversé une zone de turbulences sévères.

Mais le contexte a changé et la régulation s’est stabilisée. L’affaire avec la SEC est largement derrière lui, et les géants de la gestion d’actifs montrent à nouveau leur intérêt.

Une approbation ou mieux encore, une série d’approbations créerait un précédent historique. Cela ouvrirait les portes à des milliards de dollars de flux entrants, venant de fonds, de produits structurés, ou de banques privées. Et dans un marché encore fragile, un afflux de capitaux de cette ampleur pourrait avoir un effet levier considérable.

La vraie question reste celle-ci : le prix peut-il exploser ? La réponse, sans détour, oui, si le scénario se confirme. En cas d’approbation multiple, l’effet d’accumulation, de FOMO et de repositionnement stratégique pourrait être foudroyant. Le niveau des 2,80 $ pourrait n’être qu’un souvenir.

L’exemple de Bitcoin parle pour lui. Après l’approbation des ETF Bitcoin au comptant début 2025, BTC a vu ses volumes tripler en quelques jours, et son prix franchir des résistances techniques majeures. Ethereum a suivi la même dynamique après l’annonce des ETF ETH spot quelques mois plus tard. XRP pourrait bien répliquer ce schéma… en l’amplifiant.

Ce qui rend le cas XRP particulier, c’est le potentiel narratif inexploité. Contrairement à d’autres actifs qui ont déjà bénéficié de pics médiatiques, XRP reste un outsider pour le grand public. Son retour en grâce via des ETF pourrait ainsi attirer une nouvelle vague d’investisseurs, pas encore exposés à l’actif.

Le mois de tous les possibles

Octobre s’annonce comme le mois le plus important de l’année pour Ripple. Jamais le projet n’a été aussi proche d’une validation institutionnelle complète. Et cette validation pourrait changer durablement sa place dans le paysage crypto.

Si la SEC donne son feu vert, XRP pourrait devenir l’un des plus gros gagnants du prochain cycle haussier. Plus qu’un simple altcoin spéculatif, il incarnerait alors un actif de référence dans un portefeuille diversifié.

Un pont entre la finance décentralisée et l’univers réglementé. Une réponse à ceux qui pensaient que tout était joué entre Bitcoin et Ethereum.

