LIVE – Bitcoin en perte de vitesse, Hyperliquid, Solana et les altcoins en difficulté – Toute l’actualité du 22 octobre 2025

Le marché crypto reste sous pression. Bitcoin s’installe autour des 108 000 $, en recul de 4.3 % sur la semaine, tandis que les altcoins multiplient les signaux de faiblesse. La peur semble dominer à nouveau, confirmée par un indice “Fear & Greed” à 29/100. Le marché semble digérer la fin d’un cycle euphorique, et les positions longues se réduisent à vue d’œil.

De son côté, Solana encaisse une correction violente. Le prix recule de près de 11 % sur 7 jours, retombant vers 184 $. Le réseau reste solide sur le plan technique cependant, mais la spéculation s’essouffle au profit des valeurs refuges du marché.

À l’instar de son compère, Hyperliquid paie lui aussi le prix de son succès. Après plusieurs semaines d’euphorie sur la DeFi et les dérivés décentralisés, le token recule de 14,5 % sur 7 jours, s’échangeant désormais à 35 $. C’est la plus forte baisse du top 20, et le signe d’une rotation claire des capitaux.

Le constat est général : tous les altcoins majeurs sont dans le rouge. Ethereum perd plus de 8 %, BNB près de 12 %, Cardano plus de 10 %, tandis qu’Avalanche et Sui décrochent tous deux de 15 %.

Même XRP, pourtant soutenu par les annonces de Ripple, cède plus de 4.5 %. La plupart des investisseurs fuient le risque et se recentrent sur Bitcoin, dont la dominance grimpe à 59 %.

Le climat global reste pour le moins tendu. Les liquidations massives observées la semaine dernière ont calmé les ardeurs, et la confiance n’est pas revenue. Les signaux de reprise se sont raréfiés, et les volumes stagnent sur la majorité des exchanges. Les marchés attendent désormais un catalyseur clair : données macro, décision de la Fed ou reprise des flux institutionnels.

