Malgré un marché des cryptomonnaies en recul, Uniswap explose

Pour Résumer

Le marché recule, mais UNI s’envole grâce à une proposition de refonte.

Le plan “UNIfication” activerait le fee switch, un burn continu et viserait les pools v2/v3.

Reste un vote on-chain et l’équilibre avec les LP.

Un marché sous pression, mais Uniswap est l’exception

Depuis quelques semaines, le climat est plutôt négatif sur le marché des cryptomonnaies. La capitalisation totale des cryptomonnaies est en recul, et le Fear and Greed Index est dans la peur, affichant un score de 31 sur 100.

Les cryptomonnaies les plus capitalisées ont vu leurs prix baisser ces derniers mois. Bitcoin a perdu plus de 12 % en trois mois.

Depuis son ATH (all time high) le 6 octobre dernier, le momentum haussier autour de la première cryptomonnaie du marché ne semble pas reprendre. Ethereum, quant à lui, a perdu plus de 22 % en trois mois.

Ces chiffres laissent penser que nous pourrions bel et bien entrer en bear market. Mais parmi ces tokens en baisse, un altcoin dénote.

UNI, le jeton de la plateforme Uniswap, affiche une hausse de plus de 62 % en une semaine, et de presque 25 % ces dernières 24 heures.

Il semble que certains tokens soient en train d’exploser de manière sporadique, alors que l’ensemble des cryptomonnaies baisse.

Nous avons vu, par exemple, l’explosion des tokens liés à la confidentialité. Des cryptomonnaies telles que ZEC ou DASH avaient connu de très fortes hausses ces derniers jours.

Aujourd’hui, c’est au tour du jeton UNI. Celui-ci est passé d’un prix à 6.9 $ à plus de 10.2 $ en quelques heures, soit une explosion de 47.25 %. Il évolue en ce moment autour des 8.5 $.

Uniswap est un échange décentralisé (DEX) sur Ethereum. Hayden Adams a créé Uniswap en 2018.

Ce protocole a popularisé l’AMM : cela remplace le carnet d’ordres par des pools de liquidité. L’acronyme AMM signifie : Automated Market Maker.

Un Automated Market Maker est un protocole de finance décentralisée. Celui-ci utilise des algorithmes pour donner les prix et trader des cryptoactifs sans carnet d’ordre.

En pratique, cela veut dire que les prix s’ajustent grâce à des contrats intelligents (ou smart contracts).

Uniswap existe donc depuis quelques années déjà, et sa V4 propose de nombreux développements.

Le token UNI est un jeton de gouvernance, il est donc déconnecté des revenus du protocole. Mais cela pourrait être différent à présent : la nouvelle proposition d’Uniswap Labs veut changer cela et donner une utilité renforcée au jeton UNI.

Les raisons de l’explosion du token UNI : fee switch, burn et gouvernance unifiée

Nous allons détailler ensemble les raisons de l’explosion du token UNI. Est-ce une hausse durable ou un simple sursaut sans solidité intrinsèque ?

D’abord, Uniswap propose « UNIfication », qui va changer le modèle économique du protocole.

Cette proposition permet d’enfin activer le fee switch. Jusqu’ici, le token UNI servait surtout à voter, c’était un jeton de gouvernance. Il y avait donc peu de lien entre le prix du token et l’activité sur Uniswap.

Le fee switch est un paramètre qui permet qu’une part des frais du protocole revienne au token, via un mécanisme de burn continu et même un burn rétroactif d’environ 100 millions d’UNI.

Cela permettrait de capturer la valeur créée par l’usage du DEX. Mécaniquement, moins il y a d’UNI, plus son prix monte.

C’est cette proposition qui a déclenché la hausse du jeton UNI.

Ensuite, la proposition vise les pools v2 et v3. Ces versions gèrent aujourd’hui l’immense majorité des échanges et des frais. Cette proposition vise donc le cœur du protocole.

Une autre nouveauté serait la mise en place d’un système d’enchère de remise sur les frais. Cette « Protocol Fee Discount Auction » permettrait d’internaliser une partie de la valeur captée par des acteurs qui optimisent les transactions (MEV – Maximal Extractable Value).

Cette valeur reviendrait dans le protocole d’Uniswap.

A proposal for the next chapter of 🦄 UNIfication is a joint proposal from Uniswap Labs and the Uniswap Foundation that turns on protocol fees and aligns incentives across the Uniswap ecosystem Positioning the Uniswap protocol to win as the default decentralized exchange https://t.co/ra0Y7TKpYk — Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) November 10, 2025

« UNIfication » propose aussi de stopper certains frais côté front-end (l’interface du site). Cela favoriserait une meilleure expérience pour les utilisateurs.

Or une meilleure expérience entraînerait une augmentation de l’activité et ainsi plus de burn potentiel.

Enfin, les changements incluraient une simplification de l’organigramme d’Uniswap. L’Uniswap Foundation pourrait fermer. La gestion du protocole serait alors beaucoup plus directe.

L’objectif est de favoriser des décisions plus cohérentes, plus rapides, et une meilleure lisibilité pour les utilisateurs.

Le prix du jeton UNI a donc bondi, contrairement au reste des cryptomonnaies, car son statut va changer. Il va passer d’un jeton de gouvernance à un jeton lié aux flux que capture la plateforme. Il sera également déflationniste grâce au burn.

Malgré tout, il y a quelques ombres au tableau. Les fournisseurs de liquidité pourraient ne pas apprécier la réduction du pourcentage des frais que le protocole leur attribue d’habitude.

Si elle est trop élevée, ces derniers pourraient arrêter d’en fournir, et cela causerait d’énormes problèmes à Uniswap.

Par ailleurs, proposer est une chose, mais exécuter en est une autre. Ces changements requièrent des prouesses techniques qui sont difficiles à réaliser.

Mais attention : la proposition n’a pas encore été approuvée.

Sans un vote on-chain positif, « UNIfication » ne sera pas autorisée.

Nous suivrons donc l’issue du vote et nous vous tiendrons informés des nouveautés de l’écosystème Uniswap.

