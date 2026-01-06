MicroStrategy : Un pari audacieux de 673 783 BTC malgré une perte latente de 17 milliards

Pour Résumer

MicroStrategy a acquis 1 283 BTC supplémentaires début janvier 2026, portant ses réserves totales à plus de 673 000 bitcoins.

La firme affiche une perte latente record de 17,44 milliards de dollars au Q4 2025, principalement due aux nouvelles règles comptables de "juste valeur".

Michael Saylor continue d'utiliser le levier financier et la vente d'actions pour accumuler du Bitcoin, malgré une chute de 50 % de l'action MSTR en 2025.

La stratégie de « l’accumulation infinie » face à la volatilité

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans les cercles financiers : entre le 1er et le 4 janvier 2026, MicroStrategy a acquis 1 283 bitcoins supplémentaires pour environ 116 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC. Cette opération porte le trésor total de la compagnie à 673 783 BTC. Ce mouvement intervient après une année 2025 particulièrement éprouvante, marquée par une chute de près de 50 % du cours de l’action MSTR.

Pour Michael Saylor, la volatilité n’est pas un risque, mais une opportunité de lissage du prix de revient. En utilisant son programme de vente d’actions (At-The-Market) pour financer ces achats, l’entreprise continue de transformer ses fonds propres en « or numérique », une stratégie qui divise autant qu’elle fascine les analystes de Wall Street.

Un bilan comptable sous le choc de la nouvelle norme « Fair Value »

Le montant astronomique de la perte déclarée (17,44 milliards de dollars sur les trois derniers mois) s’explique en grande partie par l’adoption de nouvelles règles comptables en 2025. Désormais, les entreprises doivent évaluer leurs actifs numériques à leur juste valeur de marché (fair value) à chaque clôture de trimestre.

Comme le Bitcoin a fini l’année 2025 sous les 90 000 dollars après avoir touché des sommets à 124 000 dollars en octobre, l’ajustement comptable a été brutal. Cependant, MicroStrategy bénéficie d’un avantage fiscal non négligeable : cette perte latente s’accompagne d’un avantage fiscal différé de 5 milliards de dollars, une bouée de sauvetage comptable qui permet de tempérer l’impact sur le bilan global de la société.

Entre réserves de cash et levier financier massif

Malgré ces pertes de papier impressionnantes, la santé financière opérationnelle de MicroStrategy reste sous contrôle. La société a déclaré maintenir une réserve de liquidités de 2,25 milliards de dollars pour assurer le paiement des dividendes sur ses actions privilégiées et les intérêts de sa dette.

Avec plus de 41 milliards de dollars encore disponibles via ses programmes d’émission d’actions, la firme dispose d’une puissance de feu considérable pour continuer sa quête d’accumulation.

Pour les investisseurs, MicroStrategy est devenu bien plus qu’une société de logiciels : c’est un produit dérivé à effet de levier sur le Bitcoin, dont le destin est désormais indissociable de la trajectoire de la doyenne des cryptomonnaies pour les années à venir.

