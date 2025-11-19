PepeNode lance le mining virtuel pendant que le Bitcoin approche de sa limite

Pour Résumer

PepeNode démocratise le mining crypto

Près de tous les BTC sont déjà en circulation, même si le dernier n’arrivera qu’en 2140. Cette situation soulève une question : le mining traditionnel vaut-il encore la peine d’être poursuivi ?

PepeNode lance le premier jeu de mining virtuel dans la crypto. Ce jeu ne nécessite aucun matériel ni consommation électrique élevée. Il élimine aussi les blocages de tokens typiques du staking. Par exemple, Ethereum impose de verrouiller les ETH pendant de longues périodes ou d’attendre la fin du délai de déblocage pour y accéder à nouveau.

Cependant, PepeNode ne cherche pas à remplacer le mining de Bitcoin. Il offre plutôt aux particuliers une nouvelle porte d’entrée. Aujourd’hui, le mining reste dominé par des institutions dotées de capitaux massifs, capables d’investir dans du matériel industriel et des infrastructures énergétiques colossales.

La participation des particuliers a toujours constitué un pilier fondamental de la crypto. PepeNode veut la rétablir dans le mining.

Actuellement, les utilisateurs particuliers peuvent rejoindre la prévente en cours. Ils peuvent obtenir des tokens PEPENODE à 0,0011546 $, mais seulement pendant les 30 prochaines heures. Ensuite, le prix augmentera lors du prochain tour.

Avec un Bitcoin presque entièrement miné et centralisé, la prochaine évolution commence

Ce mercredi, le total de Bitcoin miné atteint environ 19,95 millions de BTC. L’offre étant plafonnée à 21 millions, il ne reste qu’environ 1,05 million de BTC à émettre. Cela signifie qu’environ 95 % de tous les Bitcoin circulent déjà.

Source: blockchain.com

Il ne reste que 5 % de l’offre de Bitcoin restant à miner sur les 115 prochaines années. La rentabilité à long terme du mining devient une préoccupation croissante.

Pour que le mining reste viable, le prix du Bitcoin doit continuer à grimper. Sinon, les mineurs feront face à des marges réduites. Mais la rentabilité n’est pas le seul problème. La centralisation inquiète aussi.

Les dernières données du secteur montrent que les mineurs publics contrôlent désormais 38,17 % de la puissance de calcul mondiale. Pourtant, ce chiffre ne concerne que 29 entreprises. Il n’inclut même pas les grands mineurs privés. En réalité, les entreprises publiques et privées dominent ensemble le réseau.

Source: bitcoinminingstock.io

Les événements récents ont montré à quel point l’infrastructure centralisée reste fragile. Une panne de Cloudflare mardi a révélé qu’environ 20 % d’internet, y compris des plateformes comme X et ChatGPT, dépendent d’un seul fournisseur.

Dans la communauté crypto, cela a déclenché une série de blagues : même les projets qui se disent “les applications les plus décentralisées et incorruptibles au monde” peuvent tomber à cause d’un goulot d’étranglement centralisé.

Bien sûr, la centralisation va à l’encontre de la raison même pour laquelle Bitcoin a été créé. Mais la combattre seul reste presque impossible.

À moins de détenir des réserves comme Marathon Digital, soit 52 850 BTC (environ 4,8 milliards de dollars), vous n’avez pas la solidité financière pour survivre à un marché baissier prolongé ou pour augmenter votre puissance de calcul.

Autrement dit, pour un utilisateur particulier qui veut “tenter sa chance” dans le mining, la barrière est quasiment infranchissable.

Il faudrait du matériel ASIC industriel, des dizaines de milliers de dollars en investissement initial, et un prix de l’électricité autour de 3 à 4 centimes par kWh juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Et même dans ce cas, les chances de miner un bloc en solo sont proches de zéro.

C’est là que PepeNode entre en jeu. Au lieu d’imposer des conditions inaccessibles, PepeNode permet à chacun de créer son propre setup de mining virtuel. Il suffit d’un simple ordinateur portable.

Le premier modèle de mining que les particuliers peuvent vraiment gagner : PepeNode

PepeNode transforme tout ce qui est hors de portée des mineurs particuliers en une expérience accessible et motivante.

Au lieu d’une course aux armements coûteuse, PepeNode propose un système à la fois rentable et ludique. En effet, chaque joueur commence avec une toile vierge : une salle de serveurs virtuelle vide.

Ensuite, il construit son setup en ajoutant des nœuds, chacun avec des propriétés uniques. Il peut aussi agrandir sa salle au fur et à mesure que ses opérations se développent.

Le vrai défi, et le plaisir, vient de la stratégie et du hasard.

Chaque nœud est unique. Les joueurs peuvent avoir de la chance et obtenir un nœud très performant. Mais pour obtenir des résultats optimaux, ils doivent combiner les nœuds de manière stratégique.

Même avec de bons nœuds, les joueurs doivent prendre des décisions. Parfois agrandir leur salle ou revendre certains nœuds pour en acheter de meilleurs et affiner leur setup.

Ces mécaniques distinguent PepeNode du mining traditionnel, où l’objectif est d’accumuler toujours plus de matériel, dépenser toujours plus d’argent. Ici, le hasard oblige à réfléchir. Et une fois la bonne stratégie trouvée, les joueurs peuvent créer une machine à générer des tokens PEPENODE.

Cette machine peut aussi rapporter certains des meme coins les plus convoités du marché, comme Pepe (PEPE) et Fartcoin (FARTCOIN). D’autres meme coins majeurs, comme Dogecoin (DOGE) ou Shiba Inu (SHIB), pourraient rejoindre la réserve de récompenses à mesure que le jeu évolue.

Aujourd’hui, PepeNode propose une expérience que les particuliers, exclus du mining Bitcoin, peuvent enfin adopter.

Le token PEPENODE

La prévente PepeNode permet aux investisseurs d’accumuler les tokens nécessaires pour construire leur setup de mining virtuel. Mais elle leur offre aussi un token avec le potentiel de devenir une meme coin de premier plan.

PEPENODE porte la mascotte emblématique Pepe the Frog. Il s’impose comme la nouvelle itération du meme le plus reconnaissable de la crypto. Mais contrairement à la plupart des meme coins, PEPENODE intègre une vraie utilité dans son écosystème.

C’est le seul token utilisé pour jouer. Toute personne cherchant un moyen simple de gagner des meme coins est donc naturellement incitée à l’acheter. Cela crée une demande organique, issue du gameplay réel, et non d’un simple effet de mode.

PEPENODE repose aussi sur une tokenomics puissante. Environ 70 % des tokens dépensés pour les améliorations et les achats de nœuds sont brûlés définitivement. L’offre diminue donc au fil du temps, à mesure que le jeu se développe.

De plus, PEPENODE peut déjà être staké. Plus de 1,3 milliard de tokens sont actuellement verrouillés. Cela signifie qu’environ 71 % des acheteurs de la prévente ont déjà staké leurs avoirs. C’est une réduction massive de l’offre en circulation, avant même le lancement du jeu.

PEPENODE servira aussi à la gouvernance, donnant aux détenteurs un droit de vote sur l’évolution du jeu. C’est une raison de plus de conserver ses tokens plutôt que de les vendre. Et c’est aussi un mécanisme qui réduit l’offre disponible.

Comment rejoindre la prévente PepeNode

Pour acheter PEPENODE, rendez-vous sur le site officiel. Vous pouvez payer avec ETH, BNB, USDT (ERC-20 et BEP-20), ou même par carte bancaire.

PepeNode recommande d’utiliser Best Wallet. Plusieurs influenceurs crypto et médias spécialisés le considèrent comme le meilleur wallet crypto et Bitcoin du marché. PepeNode est listé sur l’outil de sélection de projets de Best Wallet, Upcoming Tokens. Vous pouvez y acheter, suivre et réclamer vos tokens directement dans l’application.

Le smart contract du token a été audité par Coinsult. Cela garantit aux premiers investisseurs une sécurité renforcée du code.

Suivez le projet sur X et Telegram pour ne rien manquer.

Visitez le site de PepeNode :

