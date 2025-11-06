Mastercard et Gemini testent les paiements crypto via RLUSD avec Ripple

Pour Résumer

Mastercard, Gemini (WebBank), et Ripple s'unissent pour tester l'utilisation du stablecoin RLUSD sur le XRP Ledger pour les transactions par carte.

Le but principal est de réduire le délai bancaire de plusieurs jours à quelques secondes seulement grâce à la rapidité et aux faibles frais du XRP Ledger.

Le client paie normalement, mais la transaction est gérée en coulisses par le stablecoin RLUSD, garantissant la stabilité du dollar pour une adoption massive.

Une alliance inédite entre finance et blockchain

C’est une collaboration plutôt rare : d’un côté, Mastercard, géant mondial des paiements, et de l’autre, Gemini et Ripple, deux acteurs bien connus du monde crypto. Chacun apporte son savoir-faire. En effet, Mastercard trouve enfin les partenaires idéaux pour son plan stablecoin. Le géant de paiement a prévu auparavant de racheter des leaders du secteur comme BVNK et ZeroHash.

Pour lancer le test, le géant met à disposition son immense réseau de paiement mondial. Gemini, avec WebBank (l’émetteur de ses cartes), s’occupe de la partie bancaire, soit conversion entre fiat et crypto. Et Ripple, bien sûr, fournit la technologie blockchain avec le XRP Ledger et son stablecoin RLUSD.

Ripple Swell: We’re collaborating with @Mastercard, WebBank, and @Gemini to introduce $RLUSD settlement on the XRP Ledger for fiat credit card payments, starting with the Gemini XRP Credit Card: https://t.co/36yoNBtM9f This initiative sets a new benchmark for institutional… pic.twitter.com/7UVhCTfuo0 — Ripple (@Ripple) November 5, 2025

Leur objectif est clair : proposer les règlements instantanés par carte. Et le choix du XRP Ledger n’est pas un hasard. Ce réseau est reconnu pour sa rapidité, avec 1 500 transactions par seconde, et pour ses frais très faibles. Grâce à la blockchain, le délai bancaire actuel de plusieurs jours pourrait passer à quelques secondes seulement.

Le test servira à voir si le RLUSD tient la route pour des paiements instantanés entre plusieurs acteurs, dont les banques de Mastercard. Si tout se passait bien, il pourrait ensuite être utilisé dans d’autres services financiers, voire pour des transferts d’argent entre entreprises.

Le test, en pratique : comment ça marche ?

Le principe est assez simple, même si tout se passe en coulisses. Lorsqu’un client paie avec la carte Gemini, le règlement ne passe plus par les circuits bancaires classiques. À la place, la transaction est traitée sur le XRP Ledger en utilisant le stablecoin RLUSD.

Autrement dit, le stablecoin RLUSD, aussi appelé “Ripple USD”, est au cœur de ce test. Contrairement aux cryptos volatiles comme le Bitcoin, il est adossé à 1:1 au dollar américain, garantissant stabilité et prévisibilité. Ripple le décrit comme une brique essentielle pour bâtir un système de paiement “crypto-friendly” utilisable à grande échelle.

Ce projet, c’est comme une mise à jour secrète de votre carte bancaire. Vous payez toujours normalement, et votre commerçant reçoit toujours des euros ou des dollars. La seule différence, c’est qu’en coulisses, une technologie super rapide et sécurisée gère tout, rendant la transaction plus efficace, comme indique Monica Long, présidente de Ripple.

2/ Today, we also announced that we’re collaborating with Mastercard, WebBank, and Gemini to use RLUSD on the XRP Ledger to settle fiat credit card transactions onchain. This will mark one of the first instances of a regulated U.S. bank settling traditional card transactions… — Monica Long (@MonicaLongSF) November 5, 2025

Vers un pont entre crypto et finance traditionnel

Bien sûr, le projet n’en est qu’à sa phase de test. Le déploiement à grande échelle est prévu dans les mois à venir, sous réserve d’un feu vert des régulateurs. Un autre défi se profile : assurer assez de liquidité en RLUSD pour que les paiements restent rapides et sans accroc.

Ce partenariat marque un vrai tournant. On voit enfin le monde de la finance traditionnelle et celui de la blockchain avancer main dans la main. De son côté, Mastercard, déjà très présente dans le Web3, montre encore qu’elle veut moderniser les paiements sans changer les habitudes des utilisateurs.

Pour Ripple, c’est aussi une belle victoire. Son stablecoin RLUSD dépasse déjà le milliard de dollars en circulation et trouve enfin une réelle utilité. Il est aussi protégé par un cadre légal solide grâce à sa licence New York Trust Charter, ce qui rassure les institutions. La société s’inspire notamment à devenir le leader de solution de paiement mondiale influente.

Gemini, enfin, renforce sa place d’intermédiaire entre les deux mondes, celui des cryptos et celui de la finance classique. Bref, ce sera la première fois qu’une banque américaine reconnue s’allie à une plateforme crypto pour traiter des paiements.

