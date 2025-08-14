Profit colossal à prévoir : l’ETF Bitcoin du Kazakhstan booste le marché

Pour Résumer

Le Kazakhstan a lancé le premier ETF Bitcoin de la région, le BETF, sur l’Astana International Exchange, offrant un accès régulé au Bitcoin.

Ce fonds s’inscrit dans la stratégie du pays pour développer son marché des actifs numériques, soutenu par des régulations favorables et des lois adaptées.

Le Kazakhstan, désormais un centre crypto majeur, attire les investisseurs grâce à son infrastructure en croissance et ses régulations avantageuses pour les entreprises et particuliers.

Un ETF Bitcoin pour les investisseurs kazakhs

Le 13 août, l’Astana International Exchange (AIX) a lancé le BETF. C’est le premier ETF Bitcoin public au Kazakhstan.

Cette crypto ouvre de nouvelles opportunités d’investissement. Elle s’inscrit dans la stratégie du Kazakhstan pour développer son marché numérique.

1/ In Q2, @Metaplanet_JP net assets tripled — up 299% QoQ — and now it’s planning #Bitcoin-Powered Preferred Stocks to tap Japan’s yield-starved fixed income market. Let’s break it down: 🧵 pic.twitter.com/NFyn6i4AZ9 — Bitcoin For Corporations (@BitcoinForCorps) August 13, 2025

Une régulation solide pour les investisseurs

Le BETF est soutenu par des Bitcoins physiques détenus par un dépositaire agréé, BitGo, basé aux États-Unis. Ce fonds offre un accès régulé au Bitcoin, avec des transactions cotées en dollars américains.

Selon Birzhan Astayev, directeur des marchés de l’AIX, le lancement du premier ETF Bitcoin représente une étape majeure dans le développement du marché financier du pays.

Le Kazakhstan, un centre crypto émergent

Le Kazakhstan est devenu un centre clé du minage de crypto depuis que la Chine a lancé une interdiction sur ces activités.

Le pays a instauré des lois, incluant des règles fiscales et des régulations sur les échanges de cryptos domestiques. En 2023, le gouvernement a permis à d’autres plateformes d’offrir des services crypto. Ainsi, cela a facilité l’accès des investisseurs.

Le rôle clé de l’AIFC

Le Kazakhstan devient un acteur clé du marché crypto grâce à l’AIFC. Ce dernier est un centre financier qui est très important dans le pays.

L’AIFC propose un régime juridique favorable et des régulations attractives pour les entreprises numériques du secteur.

L’institution fait partie de l’initiative chinoise Belt and Road. Par ailleurs, elle vise à connecter la région à d’autres marchés financiers mondiaux.

Un marché qui attire les investisseurs internationaux

Le CEO de Fonte Capital, Yerzhan Musin, a souligné l’importance de l’ETF pour les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles.

Ce fonds est ouvert à divers investisseurs, des particuliers aux institutions, grâce à des régulations et infrastructures attractives.

Le Kazakhstan, avec ses régulations favorables et son infrastructure croissante, devient une destination privilégiée pour les investisseurs crypto.

JUST IN: 🇰🇿 Kazakhstan’s Fonte Capital gets approval to list the first spot Bitcoin ETF in Central Asia 🙌 The ETF starts trading tomorrow 🚀 pic.twitter.com/rutraPruZk — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 12, 2025

Un futur prometteur pour le secteur crypto

Le lancement du BETF soutient les objectifs stratégiques de l’AIFC. De ce fait, cela permettra de renforcer la position du Kazakhstan dans la finance numérique.

C’est une décision positive. D’ailleurs, le Kazakhstan veut attirer plus d’investissements étrangers tout en consolidant son rôle de leader crypto en Asie centrale.

