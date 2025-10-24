Trump pardonne CZ : Binance renait, et le marché des altcoins s’envole

Pour Résumer

Donald Trump accorde une grâce complète à CZ, marquant un tournant politique pro-crypto à Washington.

Le marché réagit instantanément : BNB bondit de 15 %, Binance renaît et la confiance des investisseurs revient.

L’effet d’annonce déclenche un mini-bull run, propulsant les altcoins et réveillant tout l’écosystème Web3.

Une grâce présidentielle qui fait trembler Washington et Wall Street

La Maison-Blanche a finalement confirmé la nouvelle : Donald Trump a accordé une grâce complète à CZ. Cette action efface sa condamnation pénale fédérale pour violation des règles anti-blanchiment.

CZ avait plaidé coupable en 2023 et avait purgé une peine de quatre mois de prison suivie d’une amende colossale de 50 millions de dollars. La bourse Binance, elle, avait réglé une sanction record de 4,3 milliards. Le fondateur a même posté un message de remerciement sur Twitter/X :

The "most desperate time" to not have internet for a few hours… 😆 Thank you for all the congratulatory messages. Will take some time to get through them all. But much appreciated. 🙏 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Le président Trump a présenté ce geste comme un « acte de réconciliation économique ». Selon ses mots, il est temps de « libérer l’innovation américaine ». Pour beaucoup, cette décision symbolise la fin de la guerre ouverte entre Washington et l’industrie crypto.

Elle s’inscrit aussi dans la nouvelle stratégie du président américain désormais pro-crypto : séduire les entrepreneurs du Web3 avant la campagne 2026.

Mais cette grâce ne fait pas l’unanimité. Certains y voient une manœuvre politique habile, d’autres un dangereux précédent. CZ, malgré son image charismatique, reste un personnage controversé.

Pourtant, ce geste change la donne. La communauté crypto, elle, jubile. Et surtout, elle y voit le signe que les États-Unis veulent redevenir un acteur clé du secteur.

Binance reprend vie, la communauté reprend confiance

À peine l’annonce faite, le marché a réagi comme un seul homme. Le jeton BNB a bondi de plus de 15 % en quelques heures, propulsant Binance de nouveau sur le devant de la scène. Pour les investisseurs, c’est simple : la confiance revient, et l’image de Binance se redore après le faux crash sur la plateforme.

Les messages de soutien ont afflué sur X (ex-Twitter). Des figures du milieu crypto, comme Justin Sun et Vitalik Buterin, ont salué le pardon, aussi annoncé par Binance. Les forums ont explosé de joie, les memes ont fleuri, et la communauté a même rebaptisé la journée du 23 octobre : le « CZ Freedom Day ». Une nouvelle énergie souffle sur tout l’écosystème.

Dans les coulisses, les rumeurs vont bon train. CZ pourrait reprendre un rôle de conseiller stratégique, même s’il affirme « ne pas vouloir redevenir CEO ». Binance, de son côté, parle de « nouvelle ère de transparence ».

Pour l’entreprise, ce pardon est aussi une chance de tourner définitivement la page des années noires et de renforcer sa légitimité auprès des régulateurs.

Explosion du marché : BNB, WLFI et les altcoins flambent

L’effet Trump ne s’est pas limité à Binance. L’ensemble du marché crypto s’est embrasé. Le BNB a dépassé les 1 100 dollars avant de se stabiliser, après avoir atteint récemment un nouvel ATH record.

Le token WLFI, lié à la plateforme World Liberty Financial, proche de la famille Trump, a bondi de 70 % en 24 heures. Même les altcoins, longtemps en sommeil, ont retrouvé des couleurs.

Les traders parlent d’un « mini-bull run » inattendu. Les volumes d’échanges sur les grandes plateformes ont doublé, et les analystes estiment que plus de 20 milliards de dollars ont afflué sur le marché en une journée. Pour la première fois depuis 2021, l’espoir d’une reprise durable refait surface.

Cependant, tout le monde garde la tête froide. Les experts rappellent que ce rallye repose davantage sur l’émotion que sur des fondamentaux solides. L’économiste Emily Reyes prévient :

« C’est un moment historique, mais la régulation reste clé »

Malgré tout, ce rebond redonne un souffle incroyable à un secteur qui en manquait cruellement depuis FTX.

