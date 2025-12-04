Alerte : La SEC bloque les crypto-ETFs à effet de levier élevé

Pour Résumer

La SEC a bloqué plusieurs projets d’ETFs crypto offrant un levier supérieur à 2x, jugeant ces produits trop risqués.

Les émetteurs des ETFs levéragés incluent des géants de secteur comme Direxion, ProShares et Tidal Financial.

Ils doivent revoir leurs stratégies, certains d'entre eux ont retiré leurs dossiers.

La SEC tire le frein sur les produits les plus risqués

La SEC a envoyé une série de lettres d’avertissement à plusieurs émetteurs d’ETFs. Les documents visent surtout les fonds offrant des multiplicateurs de 3x ou même 5x sur le Bitcoin, l’Ethereum ou même les actions technologiques.

L’autorité juge que ces niveaux dépassent les limites du cadre légal actuel. Elle rappelle que le Investment Company Act de 1940 impose un plafond à 200 % d’exposition par rapport à un portefeuille classique. En clair, le levier maximum autorisé est généralement de 2x.

Les sociétés comme Direxion, ProShares et Tidal Financial ont reçu ces lettres le même jour. Ce geste rapide montre la volonté de la SEC d’agir avant de nouveaux excès. L’institution exige que les fonds revoient leur stratégie ou retirent leurs demandes. Certains groupes ont déjà commencé à faire marche arrière.

La SEC s’inquiète aussi de la hausse récente des idées de produits ultra-levéragés. En octobre, l’émetteur Defiance avait par exemple déposé des demandes pour 49 ETFs à levier 3×.

Ces fonds visaient des secteurs aussi variés que l’or, les cryptos ou les grandes entreprises technologiques. Pour la SEC, ce genre de déploiement accéléré accroît le risque pour les investisseurs particuliers.

Les marchés crypto montrent des signes de tension

Cette décision ne tombe pas au hasard. Les marchés ont subi un violent choc ces derniers mois. En octobre, un flash crash a provoqué près de 20 milliards de dollars de liquidations sur les dérivés crypto en une seule journée.

C’était l’un des pires épisodes de liquidation du secteur. Ce type d’événement renforce la méfiance de la SEC face aux produits, amplifiant les mouvements quotidiens.

Les données de Glassnode montrent aussi une montée du risque. Lors du cycle précédent, les liquidations moyennes se situaient autour de 28 millions de dollars pour les trades à la hausse. Elles ont grimpé à environ 68 millions cette année.

Les positions short suivent la même tendance, passant d’approximativement 15 millions à près de 45 millions par jour. Ces chiffres illustrent un marché plus nerveux.

En parallèle, la demande pour les ETFs crypto explose. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) gère maintenant près de 70 milliards de dollars. L’ensemble des fonds Bitcoin américains dépasse 122 milliards. Les nouveaux ETFs listent même des actifs comme Solana, XRP ou Dogecoin. Pour la SEC, ce contexte d’intérêt massif justifie un contrôle plus strict.

Une décision qui pourrait redessiner la stratégie des émetteurs

Le gel de la SEC crée un effet domino. Les émetteurs doivent revoir leurs plans. Certains, comme ProShares, retirent leurs projets les plus agressifs. D’autres tentent de réduire le levier ou d’ajuster leur portefeuille de référence pour rester dans la limite des 200 % fixée par la loi. Cette adaptation pourrait ralentir l’arrivée de nouveaux produits sur le marché.

ETF provider ProShares has withdrawn its registration request for some highly leveraged exchange-traded funds after receiving a warning letter from the U.S. securities regulator that flagged risk exposures and paused the review of such plans. https://t.co/2wdoCm9MDs — Reuters Legal (@ReutersLegal) December 4, 2025

Les gestionnaires craignent aussi que cette intervention annonce une nouvelle doctrine réglementaire. Si la SEC durcit son interprétation du cadre légal, les futurs ETFs levéragés devront adopter des stratégies plus conservatrices.

En effet, cela réduira sans doute la vitesse d’innovation dans ce segment. Pourtant, le marché avait anticipé une vague de lancements après l’élection américaine.

Pourquoi un tel coup de frein maintenant ? En réalité, le marché des ETF à effet de levier a explosé, atteignant 1 620 milliards de dollars d’actifs. Face à cette frénésie, certains émetteurs ont tenté d’innover… peut-être un peu trop.

À lire aussi :