Tchéquie : la banque centrale teste le Bitcoin avec 1 M$ de réserves crypto

La banque centrale tchèque lance un portefeuille test d’1 M$ incluant Bitcoin, stablecoin et dépôt tokenisé.

Le gouverneur Aleš Michl veut acquérir une expérience pratique pour évaluer l’usage institutionnel des cryptoactifs.

Soutenu par le CNB Lab, le pays explore la tokenisation.

Un test inédit pour une Banque centrale européenne

La Banque nationale tchèque (CNB) a lancé ce portefeuille crypto après l’approbation de son conseil le 30 octobre 2025. Le montant reste modeste, seulement 1 million de dollars, mais il marque un mouvement symbolique fort. La CNB devient ainsi la première banque centrale à inscrire du Bitcoin dans un projet officiel.

Dans ce portefeuille, on retrouve trois actifs. D’abord du Bitcoin, ensuite un stablecoin indexé sur le dollar américain, et enfin un dépôt bancaire tokenisé. Ce trio sert de terrain d’essai pour comprendre comment ces instruments fonctionnent dans un cadre institutionnel. De plus, le choix montre que la CNB veut couvrir plusieurs aspects du marché numérique.

The Czech National Bank has purchased digital assets for the first time in its history. 🌐 Through this USD 1 million investment, the CNB has created a test portfolio of digital assets based on blockchain. 🔗 In addition to bitcoin, the portfolio will include a test investment… pic.twitter.com/H6qj9HJHRw — Česká národní banka (@CNB_cz) November 13, 2025

Selon plusieurs déclarations, ce test ne modifie pas les réserves nationales actuelles. Le portefeuille est séparé des actifs stratégiques du pays. Cela permet à la banque d’avancer sans prendre de risques inutiles.

D’ailleurs, d’autres pays suivent une évolution similaire, comme l’Indonésie, l’Italie et la Suède qui explorent l’idée d’intégrer le BTC dans leurs réserves nationales.

Un travail de longue haleine lancé par le gouverneur Michl

Ce projet découle des ambitions du gouverneur Aleš Michl. Depuis janvier 2025, il pousse pour étudier le Bitcoin comme outil de diversification potentielle. Son idée initiale était bien plus ambitieuse : investir 5 % des réserves nationales, soit environ 7,3 milliards de dollars. Le conseil de la banque n’avait pas approuvé une telle proposition, jugée trop audacieuse.

Même si ce plan n’a pas vu le jour, Michl a obtenu un compromis stratégique avec ce portefeuille test. Il veut comprendre comment une banque centrale peut acheter, conserver et gérer des actifs numériques. Il a insisté sur la nécessité d’un apprentissage pratique. Selon lui, impossible de prendre une décision éclairée sans mettre les mains dans la technologie.

D’ailleurs, cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation. La CNB a aussi créé son Innovation Hub, baptisé CNB Lab. Ce dernier se donne pour mission d’explorer l’univers fascinant de la blockchain et de la tokenisation. En gros, elle cherche à comprendre et à utiliser tous les nouveaux outils de la finance numérique.

En parallèle, la banque a aussi investi dans des actions liées au secteur. Par exemple, en juillet 2025, elle a acheté 51 732 actions de Coinbase, d’une valeur d’environ 18 millions de dollars à l’époque. Cela démontre une approche globale pour s’exposer à l’écosystème crypto.

Un futur où la tokenisation pourrait devenir courante

Le gouverneur Michl a évoqué plusieurs usages futurs. Il imagine un monde dans lequel un citoyen pourrait acheter des obligations tchèques tokenisées aussi simplement qu’un café. Il parle même d’un geste sur smartphone pour accéder à différents produits financiers. Cette vision reste ambitieuse, mais elle montre la direction prise par la Tchéquie.

Le test crypto devrait durer entre deux et trois ans. Pendant cette période, la Banque centrale Tchèque CNB analysera les coûts, les risques techniques et la facilité d’intégration dans ses systèmes internes.

Elle observe aussi comment ces actifs réagissent face aux marchés mondiaux, surtout en période de stress financier. Toutes ces données serviront ensuite à trancher sur un éventuel usage institutionnel.

La banque centrale ne veut pas aller trop vite. Elle affirme qu’il n’est pas question d’utiliser ces actifs dans ses réserves officielles pour le moment.

En tout cas, si les résultats sont positifs, la Tchéquie pourrait devenir l’un des premiers pays européens à intégrer la tokenisation dans sa gestion publique. Ce serait un vrai tournant pour la région. Cette dynamique fait écho aux efforts d’autres États, qui avancent aussi sur la tokenisation, comme la Malaisie et l’Hong Kong.

