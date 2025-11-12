Incroyable : première transaction du Digital Dirham aux Émirats arabes unis

Pour Résumer

Les Émirats arabes unis ont réalisé leur première transaction gouvernementale officielle en Digital Dirham.

Ce test marque une étape majeure vers une économie numérique souveraine.

Le test a été traité sur la plateforme mBridge en moins de deux minutes.

Une première transaction réussie et historique

Cette transaction n’est pas qu’un simple test. C’est en réalité le tout premier transfert de monnaie digitale de banque centrale (MDBC) effectué par le pays. Le Ministère des Finances et le Département des Finances de Dubaï ont mené cette opération de transaction gouvernementale.

Ce test a été effectué en moins de deux minutes, dépassant largement les virements bancaires.

Today, Ministry of Finance & Dubai Finance marked a pivotal milestone in the history of government financial transformation in the UAE, as we executed the first government transaction using the Digital Dirham issued by the Central Bank of the UAE, representing the future of the… pic.twitter.com/gYRiTC1Euh — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 11, 2025

Concrètement, cette transaction ne portait pas sur un montant énorme, mais elle avait une valeur symbolique forte. Elle prouve que le Digital Dirham peut fonctionner dans un cadre institutionnel réel, sans dépendre d’intermédiaires.

Le pays, aussi considéré comme un whale Bitcoin, voulait surtout vérifier la compatibilité du système avec les infrastructures publiques et privées déjà en place. Et visiblement, le test est un succès. Les responsables disent que ce test servira d’exemple pour les futurs paiements publics et internationaux.

Vers une économie numérique souveraine

Ce test de la monnaie numérique CBDC ne tombe pas du ciel. Il fait partie du grand programme “Financial Infrastructure Transformation” (FIT) lancé par la Banque centrale des Émirats.

Ce plan ambitieux veut moderniser tout le système financier du pays, rendre les paiements entièrement numériques et essentiellement renforcer l’indépendance monétaire du pays. En clair, les Émirats veulent moins dépendre des réseaux étrangers et faciliter les échanges dans la région.

Mais la vision du pays va bien plus loin que ça. Dès janvier 2024, les Émirats avaient déjà envoyé 50 millions de dirhams numériques à la Chine grâce à la plateforme mBridge. Ce test international montrait déjà leur envie de devenir un acteur majeur dans le commerce numérique mondial.

Ce test international, mené en partenariat avec la Banque populaire de Chine, la Banque de Thaïlande et la Banque d’Hong Kong, visait à fluidifier les transferts transfrontaliers et à réduire les coûts liés au dollar.

Aujourd’hui, le Digital Dirham fait donc partie d’un projet ambitieux. Les autorités veulent non seulement digitaliser l’économie locale, mais aussi positionner les Émirats comme un centre financier du futur, capable de rivaliser avec Singapour ou Hong Kong dans la finance blockchain.

mBridge : la colonne vertébrale technique derrière le Digital Dirham

La transaction a été rendue possible par une plateforme clé : mBridge. Ce projet est une infrastructure commune de MDBC développée pour le commerce cross-border. Il est le résultat d’une collaboration internationale majeure. En effet, mBridge réunit la Banque centrale de l’EAU, la Banque populaire de Chine, la Banque de Thaïlande et l’Hong Kong Monetary Authority.

mBridge relie directement les différentes monnaies nationales, sans passer par les circuits bancaires habituels. En clair, il permet aux institutions financières d’échanger de l’argent en quelques secondes, sans attendre des jours ni payer des frais inutiles. Grâce à cette technologie, les transactions deviennent instantanées.

Cette efficacité change clairement la donne. En réduisant les délais et les coûts, le système rend les paiements plus fluides et plus transparents. Beaucoup d’experts pensent d’ailleurs que ce type de solution pourrait accélérer l’adoption mondiale des monnaies digitales de banque centrale, les fameuses CDBC.

Des pays comme la Corée du Sud ou le Pakistan prévoient déjà d’entamer sérieusement le pas. Et honnêtement, quand on voit les résultats, ce n’est pas difficile à croire.

Bien sûr, tout n’est pas encore parfait et les responsables de la Banque centrale des Émirats arabes unis ont admis cela. Le Digital Dirham doit encore surmonter plusieurs défis, surtout en sécurité, en règles et en sensibilisation du public.

Malgré tout, le ton reste optimiste. Le ministre des Finances a qualifié ce moment de « tournant majeur » pour la région.

