LIVE – ETF Solana, XRP consolide et Bitcoin Hyper continue sa hausse – Toute l’actualité du 28 octobre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Solana se stabilise autour des 200 $ avec le lancement du premier ETF spot dédié.
- XRP consolide à 2,63 $ malgré des signaux techniques mitigés.
- Bitcoin Hyper poursuit sa dynamique haussière avec plus de 25 millions $ levés.
Solana se prépare à entrer dans une nouvelle dimension
Solana reste stable autour de 202$ et la capitalisation du réseau atteint plus de 111 milliards $, signe que la confiance se maintient.
Cette stabilité s’explique par un événement majeur : le lancement du premier ETF spot Solana, baptisé Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), désormais négocié sur le marché américain avec des frais de gestion compétitifs à 0,20%.
Il attire déjà l’attention des grands investisseurs, séduits par un actif rapide, scalable et désormais accessible via un produit réglementé.
XRP en phase d’attente avant le grand signal
De son côté, XRP évolue autour de 2,60 $, avec une capitalisation qui dépasse les 158 milliards $. Le prix affiche une hausse de plus de 9 % sur la semaine, signe d’un regain d’intérêt des investisseurs.
En parallèle, le CTO de Ripple, David Schwartz, a confirmé que l’entreprise pourrait vendre les droits de recevoir des tokens XRP bloqués dans l’escrow, une initiative qui pourrait rééquilibrer la liquidité du marché.
Autre catalyseur possible : la perspective d’un ETF XRP, dont l’approbation pourrait survenir d’ici à deux semaines. Si cette hypothèse se réalise, le scénario d’un rebond massif redeviendrait alors crédible. Le marché semble donc suspendu entre l’excitation institutionnelle et la prudence.
Bitcoin Hyper poursuit sa trajectoire ascendante
Pendant que les grands acteurs consolident, Bitcoin Hyper poursuit sa progression. En effet, le projet a pu lever plus de 25 millions $ lors de sa prévente, avec un token fixé autour de 0,01316 $. Son ambition première est de devenir un Layer 2 de Bitcoin, combinant la sécurité du réseau originel et la rapidité de Solana.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Solana, XRP, Bitcoin Hyper et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
