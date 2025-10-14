Pour Résumer

Amundi prépare le lancement de ses premiers produits Bitcoin régulés, marquant une étape majeure pour la finance européenne.

Grâce au cadre MiCA, le gestionnaire d’actifs veut offrir une exposition sécurisée au Bitcoin aux investisseurs institutionnels.

Ce projet place Amundi en concurrence directe avec BlackRock et confirme l’intégration croissante des cryptomonnaies dans les marchés traditionnels.

Un tournant stratégique pour la finance européenne

À l’heure où l’institutionnalisation des cryptomonnaies franchit un nouveau cap, l’un des plus grands noms de la gestion d’actifs en Europe se prépare à faire ses débuts sur le marché du Bitcoin. L’ETF Amundi investissant dans les ETN indexés au Bitcoin devrait être lancé début 2026.

Un pas de plus vers l’intégration des cryptomonnaies sur le plan institutionnel en Europe.

INTEL: Europe’s largest asset manager, Amundi, with over $2T in assets, is set to launch a $BTC ETF in Europe — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) October 13, 2025

Amundi n’avance pas à la légère, le cadre réglementaire se trouve particulièrement adapté avec la mise en œuvre du règlement MiCA , récemment approuvé au sein de l’Union européenne.

Par conséquent, permet, comme aux États-Unis avec les ETF Spot, aux grands gestionnaires de fonds d’accéder à une exposition régulée au Bitcoin.

De nombreux analystes soulignent que cette approche s’inscrit dans une logique de concurrence avec BlackRock, qui propose déjà des produits iShares Bitcoin Trust (IBIT) adossés à plus d’un demi-million de BTC, soit près de 4 % de l’offre totale en circulation.

Une telle initiative pourrait accroître la liquidité en Europe et renforcer la reconnaissance institutionnelle des actifs numériques.

🔴 Exclusive @TheBigWhale_: Amundi is (finally) entering Bitcoin After watching the BlackRock hurricane from afar for a long time, the European asset management giant is taking the plunge. According to our sources, Amundi is preparing to launch its first Bitcoin ETNs in early… pic.twitter.com/6mvjNJjCCd — Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) October 13, 2025

« Amundi entre enfin dans le Bitcoin », a révélé le journaliste Grégory Raymond sur X. Selon son enquête publiée par The Big Whale

Au-delà de la seule dimension de l’effet d’annonce, le sujet économique pour Amundi est une couverture contre l’inflation et la diversification durable des portefeuilles.

environnement où les subissent encore des oscillations , le Bitcoin commence à attirer l’ attention des investisseurs soucieux d ’ une monnaie refuge . Dans unoù les taux d’intérêt , le Bitcoin commence àl’des investisseurs

Des ETN taillés pour les investisseurs institutionnels

Dans le but de répondre aux attentes des investisseurs souhaitant accéder directement au sous-jacent, Amundi a dès le départ conçu ses ETF Bitcoin dans un cadre respectant la stricte sécurité et transparence imposés par l’Union européenne.

Par conséquent, ces instruments financiers sont l’équivalent des fonds d’investissement basés sur le Bitcoin sur le marché américain des ETF physiques.

Les fonds de pension, les assureurs et les investisseurs peuvent donc bénéficier d’un investissement simplement conforme dans le cadre des investissements en Bitcoin existants.

Par ailleurs, le projet, dirigé par Gabriele Tavazzani, responsable de la stratégie crypto et des produits tokenisés d’Amundi, met également en avant le potentiel de la tokenisation des fonds.

En outre, il souligne l’intérêt croissant pour l’usage futur de ces actifs comme garanties numériques dans les systèmes financiers décentralisés.

Dans les faits, cette méthode pourrait inaugurer une nouvelle manière pour les institutions de gérer leurs portefeuilles, notamment en leur permettant de placer directement des parts de fonds dans des portefeuilles numériques sécurisés.

En somme, cela représente un tournant majeur qui met en relation la finance traditionnelle avec la technologie blockchain, pour résumer.

D’après le calendrier prévu, le premier ETF BTC historique du marché pourrait ainsi être Amundi qui, dès le premier trimestre 2026, aura proposé à ses clients un accès régulé au Bitcoin.

Une concurrence directe avec les géants américains

Cette approche donne à Amundi la possibilité de rivaliser directement avec BlackRock et Fidelity, deux acteurs bien établis sur le marché américain.

Toutefois, le groupe français de grande envergure souligne un avantage majeur : une clientèle européenne dévouée, soucieuse du respect des normes locales.

Cette démarche renvoie un message puissant au marché des cryptomonnaies. Elle prouve que l’intégration institutionnelle du Bitcoin n’est pas seulement spéculative, mais s’inscrit dans une tendance mondiale ; pour une fois, l’Europe semble être sur le point de ne pas rester à l’écart du mouvement.

