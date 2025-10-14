Les États-Unis dans l’impasse budgétaire : la crypto sous tension

Pour Résumer

Le shutdown fédéral aux États-Unis crée une onde de choc sur la crypto.

Les données manquantes et l’arrêt partiel de l’activité intensifient la volatilité.

Les conséquences pourraient redessiner le rôle de la crypto dès 2026.

Le déclencheur : un gouvernement à l’arrêt et des marchés sous tension

Depuis le 1er octobre 2025, le gouvernement fédéral américain est partiellement à l’arrêt après l’échec du Congrès à adopter une loi de finances. Plus de 900 000 employés fédéraux seraient mis “en pause” ou travaillent sans paiement effectif, un signal brutal pour l’économie.

Pour l’univers de la crypto, l’impact, bien qu’indirect, est très concret. Les données économiques majeures deviennent incertaines, ce qui perturbe les anticipations de la politique monétaire. La réaction a été immédiate.

Le dollar faiblit, l’or atteint des records et la peur gagne les portefeuilles. Pour la crypto, qui dépend largement de sentiments et d’effets de levier, ces délais de données et cette incertitude réglementaire ont agi comme un déclencheur de stress : baisse de liquidité, hausse des taux de financement négatifs et mouvements de capitaux hors risque.

Effets immédiats : volatilité amplifiée et repositionnements stratégiques

Alors que les marchés traditionnels tentaient de digérer l’information, l’univers crypto a montré une grande fébrilité. Plusieurs plateformes d’échange ont signalé une hausse inquiétante des liquidations, preuve d’une tension grandissante chez les investisseurs les plus exposés.

L’attente autour des décisions de la SEC, notamment en ce qui concerne les ETF, a bien sûr accentué cette agitation.

Face à cette grande incertitude, certains investisseurs ont vendu rapidement tandis que d’autres se sont repositionnés vers des valeurs dites “refuge”. Ici, la notion de “détenir pour attendre” a repris du sens.

Le plus frappant est peut-être le paradoxe suivant : alors que l’environnement est plus délicat, certains acteurs voient dans cette crise une préparation du terrain pour la suite.

La crypto, souvent qualifiée de trop spéculative, montre aussi qu’elle peut réagir rapidement à l’évolution macroéconomique. Pour ceux qui comparent les périodes difficiles, ce moment ressemble à un “reset”. Il ne suffit plus d’être présent : il faut être structuré.

Effets à moyen terme : redéfinition des usages et nouveaux paradigmes pour 2026

Au-delà de l’agitation immédiate, ce week-end a sans doute marqué un point de transition. Premier volet : la régulation. Le shutdown ralentit la capacité de l’État américain à avancer sur des textes structurants pour la crypto. La loi « market structure » pour les actifs numériques est gelée, tout comme les décisions de la SEC sur les ETF.

Deuxième volet : les choix d’allocation. Les investisseurs intègrent désormais un paramètre politique à part entière. La crypto n’est plus seulement exposée à la volatilité de Bitcoin, mais aussi aux lenteurs structurelles. Cela signifie plus de pression sur les projets utiles, plus de nécessité pour les réseaux de démontrer leur adoption réelle.

Troisième volet : le rôle de la crypto dans la chaîne mondiale des actifs. Face à un gouvernement qui grince des dents et des flux de capitaux en recherche de rendement, la crypto pourrait se repositionner comme un actif alternatif. Le scénario d’un crypto-asset considéré comme “digital safe-haven” refait surface.

En 2026, le paysage pourrait être différent : moins de hype, plus d’infrastructures solides, une attente accrue sur les régulations et les entrées institutionnelles. Ceux qui entrent aujourd’hui dans l’univers de la crypto doivent le faire avec la conscience que ce n’est pas un coup rapide, mais un repositionnement pour le cycle prochain.

