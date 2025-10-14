China Renaissance veut injecter 600 M$ dans BNB : ça sent le bull run !

Pour Résumer

China Renaissance veut injecter 600 M$ dans le BNB via un fonds coté aux États-Unis.

Le BNB atteint un nouvel ATH après le crash et les liquidations massives du marché crypto.

L'investissement massif pourrait être un nouveau signal de bull run pour le jeton natif BNB de Binance.

Une levée record pour booster le BNB

Selon le média Bloomberg, China Renaissance Holdings discute du lancement d’un fonds côtés aux États-Unis. Ce fonds accumulerait entièrement du jeton BNB dans sa trésorerie. L’objectif : créer une entité publique américaine dont le portefeuille principal serait composé de BNB, à l’image des « Bitcoin Treasuries ».

L’investissement total visé s’élève à 600 millions de dollars. Il s’agit d’un chiffre impressionnant qui placerait ce véhicule parmi les plus gros paris institutionnels jamais réalisés sur le BNB.

According to Bloomberg, Beijing-based investment bank China Renaissance is in talks to raise $600 million to establish a public fund for investing in Binance’s cryptocurrency BNB. YZi Labs, plans to invest alongside China Renaissance, with a combined commitment of $200 million.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 13, 2025

D’après les informations disponibles, China Renaissance et YZi Labs apporteraient chacun 100 millions de dollars dans le financement initial. En outre, la banque chinoise prévoit de lever les 400 millions restants auprès d’investisseurs tiers, principalement asiatiques et américains.

Le projet a été dévoilé lors d’un dîner privé à Singapour, baptisé BNB Visionary Circle : Igniting the Next Trillion. À travers cet événement a marqué une offensive symbolique de China Renaissance pour replacer le BNB au centre de la scène crypto mondiale. Et au vu de la conjoncture actuelle, le timing pourrait bien être explosif.

En effet, cette levée de fonds vise à faire du BNB un pilier des bilans d’entreprise à l’échelle mondiale. Dans un marché encore secoué par la volatilité, cette stratégie pourrait servir de catalyseur pour une nouvelle phase haussière.

Entre engouement et zone de turbulence

Mais tout n’est pas sans risque. En effet, ce pari massif intervient à peine quelques jours après un crash éclair du marché crypto. Près de 91 des milliards de dollars de positions ont été liquidées en quelques heures.

Lors de cet effondrement, certains wrapped token (jetons frappés) ont même brièvement chuté à 0 $ sur Binance, provoquant la panique. Si Binance a su gérer la crise et rembourser les pertes, cet épisode a rappelé les dangers des infrastructures centralisées et la fragilité de la liquidité sur certains marchés dérivés.

Ainsi, misant sur un actif issu de ce même écosystème, China Renaissance avec l’aide de YZi Labs s’expose à des turbulences réglementaires et techniques.

De plus, le timing de cette annonce intrigue. La banque China Renaissance sort à peine d’une période agitée, marquée par l’enquête visant son PDG Bao Fan, récemment réapparu après plusieurs mois d’absence. Ce contexte alimente les doutes sur la gouvernance du projet et la transparence de la structure qui serait cotée aux États-Unis.

Après le crash ce week-end, le BNB a fait figure d’exception. BNB vient de faire un rebond spectaculaire, atteignant un record historique, surpassant la plupart des autres cryptomonnaies. Là où les altcoins peinaient à se relever du crash, le jeton de Binance a rebondi plus fort que jamais.

Cette performance alimente l’idée que le BNB pourrait devenir le prochain refuge institutionnel, à l’image de ce que le Bitcoin a été pour les premiers fonds crypto.

