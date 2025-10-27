La trêve Chine–États-Unis fait exploser le marché crypto

Pour Résumer

L’accord commercial entre Washington et Pékin met fin à des mois de tensions et redonne de l’élan aux marchés financiers.

Le Bitcoin franchit les 11 700 $, entraînant dans son sillage Ethereum, Solana et l’ensemble du marché crypto.

Cette détente mondiale pourrait amorcer un nouveau cycle haussier durable, malgré la prudence des analystes.

Un accord qui change la donne mondiale

Washington et Pékin décident enfin de baisser la garde après des semaines de tensions. Les deux ont signé un accord suspendant les hausses de tarifs de douane à 100 % annoncé fin mai 2025. Cela lève ainsi la menace de droits douaniers supplémentaires prévus pour novembre.

Concrètement, les États-Unis épargnent les terres rares chinoises, et la Chine promet d’acheter plus de produits agricoles américains. Effectivement, les marchés ont réagi favorablement.

.@SecScottBessent on China: "President Trump gave me a great deal of negotiating leverage with the threat of 100% tariffs on November 1st — and I believe we've reached a very substantial framework that will avoid that and allow us to discuss many other things with the Chinese." pic.twitter.com/mUz1k9kZpu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

En prime, Pékin s’engage à renforcer ses achats de soja, de maïs et d’autres produits agricoles aux États-Unis. Cela apporte indéniablement une bouffée d’air aux agriculteurs américains.

Quant à Washington, il assouplit certaines restrictions sur les exportations technologiques. C’est un geste simple, mais important, qui montre clairement que les deux pays veulent enfin tourner la page des tensions.

Comme énoncé, cette avancée diplomatique a immédiatement stimulé les marchés financiers. Les indices boursiers américains ont bondi, mais la surprise est venue des cryptomonnaies. Ces dernières, souvent considérées comme des refuges alternatifs, ont connu une envolée spectaculaire dès l’annonce de l’accord.

Dans le même esprit de réouverture, la grâce présidentielle de CZ aux États-Unis envoie aussi un signal fort d’apaisement et de redynamisation pour le monde crypto.

Le Bitcoin en tête de cortège

Le Bitcoin a directement surfé sur cette vague d’optimisme. La reprise des négociations commerciales a propulsé son cours au-dessus de 11 500 dollars. Puis, il a continué son ascension pour atteindre les 11 300 dollars, par la suite même frôler les 11 700 dollars. Une démonstration de force pour le chef de file des cryptos.

Cette appréciation s’accompagne de mouvements importants sur la blockchain. Récemment, plus de 303 millions de dollars en Bitcoin ont été déplacés entre des portefeuilles inconnus et des plateformes d’échange.

🚨 BREAKING 🚨 A WHALE HAS BOUGHT $303 MILLION WORTH OF $BTC TODAY. HIGHERRRRR…….. pic.twitter.com/Fwo5ivYOui — Max Crypto (@MaxCryptoxx) October 26, 2025

Ces transactions massives indiquent continuellement une activité accrue des gros investisseurs. Le marché est en effervescence.

En parallèle, le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent et d’autres observateurs, soulignent l’importance de ce « cadre commercial substantiel« . Ils estiment que la fin des tensions est un puissant catalyseur pour les actifs risqués.

Le Bitcoin, perçu comme une valeur refuge numérique, retrouve ainsi tout son attrait, surtout à côté de l’or. La confiance est bel et bien de retour.

Le marché crypto en pleine euphorie

En outre, cette flambée ne touche pas que le Bitcoin. Ethereum, Solana et d’autres cryptos majeures suivent la même tendance. L’ensemble du marché a retrouvé des couleurs, effaçant en quelques heures une partie des pertes des dernières semaines.

En clair, les espoirs de stabilité économique globale encouragent les investisseurs à revenir vers les actifs risqués.

Ainsi, les cryptomonnaies, souvent corrélées à la confiance des marchés, réagissent vite aux changements macroéconomiques. Quand la peur recule, la prise de risque revient. Et c’est exactement ce qui se passe : les traders, soulagés de voir une trêve durable se profiler, réinvestissent massivement dans le secteur.

La trêve commerciale pourrait marquer le début d’une phase de croissance soutenue. Elle a permis au marché de se dégager de la pression baissière. Néanmoins, les analystes restent prudents. L’accord est seulement une première étape. Des négociations complexes restent à mener.

Dans le même temps, la Russie émerge comme géant de la crypto, confirmant que la dynamique haussière dépasse largement le cadre sino-américain.

