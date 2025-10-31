Les trois altcoins parfaits pour devenir millionnaire en novembre

Pour Résumer

Bitcoin Hyper pourrait profiter d’une explosion d’adoption layer-2 sur Bitcoin.

Hyperliquid présente un potentiel fort grâce à sa tokenomie déflationniste et activité futures massive.

BNB mise sur sa position institutionnelle et relance de l’écosystème Binance Chain pour un rebond.

Le pari audacieux : Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper se présente comme la première solution layer-2 du réseau Bitcoin, exploitant la machine virtuelle de Solana (SVM) pour offrir des transactions ultrarapides et à très faible coût sur Bitcoin.

Le token est encore en phase presale, à un prix très bas (autour de 0,013 $) et a déjà accumulé plus de 25 millions avant son listing. Certaines projections parlent d’un potentiel x100 si l’écosystème se déploie.

Bitcoin reste le roi incontesté du marché crypto, mais il est assez limité dans ses usages. Bitcoin Hyper pourrait donc être le pont vers une nouvelle ère DeFi et dapps sur Bitcoin.

Bien que l’exécution ne soit pas garantie, on peut remarquer que les investisseurs misent gros sur ce projet et sont prêts à prendre le risque Bitcoin Hyper.

Découvrir Bitcoin Hyper

Hyperliquid, un projet à haut potentiel

Hyperliquid (HYPE) se situe légèrement plus haut sur l’échelle : token utilitaire d’un échange décentralisé L1 + DEX, volume de trading élevé, tokenomique orientées vers la destruction de supply.

Le fait que HYPE soit désormais classé parmi les plus gros tokens en termes d’intérêt ouverts sur les futures atteste de l’attention institutionnelle.

En novembre, ce qui pourrait déclencher une nouvelle impulsion serait la sortie d’un stablecoin “USDH” aligné Hyperliquid, ou une annonce stratégique majeure.

Hyperliquid représente un projet de choix pour ceux qui visent “rendement élevé avec modéré risque”.

BNB, Le mastodonte relancé

BNB n’est plus considéré comme un outsider dorénavant. Le token du géant Binance est devenu un réel pilier de l’écosystème, mais aussi actif qui pourrait bénéficier d’une relance de l’écosystème Binance Chain. Le TVL qui remonte vers les 10 milliards $ montre que l’activité redémarre. Les analystes évoquent une cible proche de 1 400 $ en novembre.

Le scénario avancé : en cas de reprise plus large du marché, BNB pourrait servir de valeur refuge face aux paris plus risqués. En effet, bien que moins explosif, le projet possède un profil de rendement “modéré mais solide”.

Comme toujours, la taille du marché rend chaque pourcentage de hausse plus difficile à atteindre, et un x10 ou x100 est quasiment hors de portée. Il s’agit donc d’une stratégie légèrement plus prudente.

Comment articuler ces trois positions ?

Une approche raisonnable pourrait consister à répartir le capital : une petite portion sur le pari plus risqué comme Bitcoin Hyper, une plus grande sur Hyperliquid pour un compromis tactique.

Enfin une portion plus importante sur BNB pour jouer la reprise générale. Le tout dans un portefeuille crypto bien diversifié.

Il convient bien sûr de surveiller certains signaux : l’évolution du marché Bitcoin, la dominance BTC/altcoins, les annonces liées aux projets, les tokenomiques (staking, destruction de supply), et enfin la gestion des risques.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.