Bullrun: Welche Krypto jetzt kaufen? – Live Experten Blog

Das Wichtigste in Kürze.

Seit dem ersten Quartal des Jahres verzeichnet Bitcoin eine stabile Aufwärtsbewegung, begleitet von signifikanten Zuflüssen in Altcoins. Der jüngste Kursanstieg hat Bitcoin auf ein neues Allzeithoch gebracht und dabei auch für ein steigendes Momentum bei anderen Kryptowährungen gesorgt. Damit stellt sich für Anleger die Frage, welche Krypto sie jetzt kaufen sollten. In dieser Phase richtet sich die Aufmerksamkeit auf jene Kryptowährungen, die durch Community überzeugen, Neuerungen in den Markt bringen oder über starke Netzwerkeffekte verfügen. In diesem Live-Blog schauen wir uns die vielversprechendsten Kandidaten an.

Ethereum im Schatten von Bitcoin

Während Bitcoin als makroökonomisches Vehikel gehandelt wird, positioniert sich Ethereum weiter als Basisinfrastruktur für dezentrale Anwendungen. Die anhaltende Entwicklung im Bereich Layer-2-Skalierung – insbesondere durch Optimism und Arbitrum – verleiht dem Ethereum-Ökosystem zusätzliche Dynamik (siehe unsere Ethereum Prognose).

Anleger sind weiterhin daran interessiert, Ethereum zu kaufen, da es für Staking und das Zahlen von Transaktionsgebühren wichtig ist. Täglich steigen die aktiven Nutzerzahlen – trotz wachsender Konkurrenz – im Ethereum-Netzwerk konstant, was eine organische Nutzung jenseits bloßer Spekulation signalisiert. Für OGs bleibt Ethereum, das vor allem durch höhere Dezentralisierung und Betonung von Privatsphäre und Cypherpunk-Idealen überzeugt, die erste Bitcoin Alternative.

Bitcoin Hyper: Layer-2-Innovation für Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als eine der ambitioniertesten Entwicklungen im Bitcoin-Ökosystem. Als erste echte Layer-2-Lösung für Bitcoin, die die Solana Virtual Machine (VM) integriert, bringt $HYPER Geschwindigkeit, Smart Contracts und DeFi-Kompatibilität in das Bitcoin-Netzwerk. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei $0,0118, mit Prognosen, die bis 2025 ein Kursziel von $0,015 anvisieren (+30 % Rendite).

Langfristig wird ein Anstieg auf bis zu $0,10 bis 2030 diskutiert, was ein hohes Wachstumspotenzial signalisiert. Die Kombination aus Bitcoin-Sicherheit und Solana-Geschwindigkeit macht $HYPER besonders für Investoren attraktiv, die auf technologische Innovation setzen. Allerdings bleibt die Adoption von Bitcoin-basierten Layer-2-Lösungen wie Stacks oder RSK bisher begrenzt, was ein Risiko darstellt. Zuletzt kündigte das Bitcoin Hyper Team an, dass im Presale 3 Mio. USD eingenommen werden konnten.