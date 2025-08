CFTC und SEC starten „Crypto Sprint“ im Einklang mit den Plänen des Weißen Hauses

Historisch gesehen haben diese beiden Behörden um Zuständigkeiten im Kryptobereich gestritten. Die SEC sagt „Wertpapiere“, die CFTC sagt „Rohstoffe“, und die Händler geraten zwischen die Fronten. Aber jetzt, unter dem Druck des Weißen Hauses, arbeiten sie zusammen. Dieser „Crypto Sprint“ soll eine koordinierte Durchsetzung beschleunigen und die großen Lücken in der US-Krypto-Regulierung schließen.

Meine Meinung? Der Handschlag zählt. Das ist nicht nur Theater. Wir sehen zwei Giganten, die sich verbünden – und wenn sie sprinten, joggen sie nicht.

Die neue Crypto Sprint-Initiative der CFTC konzentriert sich darauf, Regeln zu schaffen, die nicht nur klar – sondern durchsetzbar sind. Stablecoins, DeFi-Protokolle, zentralisierte Börsen und Token-Emittenten stehen alle im Visier.

CFTC AND SEC BEGIN COORDINATED “CRYPTO SPRINT”

The CFTC and SEC will collaborate on implementing the White House’s new crypto recommendations.

Joint action aims to address regulatory gaps across digital assets.

Significant for market oversight as US regulators accelerate…

— CryptoEdge (@EdGeraldX) August 4, 2025