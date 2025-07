Ethereum Prognose: Ist $ETH bereit, sich zu befreien?

Das ist kein Wunschdenken – es ist ein Muster wie aus dem Lehrbuch. Ethereum befindet sich am Rand eines symmetrischen Dreiecks, und es verengt sich seit Wochen. Der Preis hat mit Momentum die Marke von 3.800 $ durchbrochen und deutet auf eine potenziell starke bullische Bewegung hin. Aber technische Trader wissen: Die eigentliche Bewegung ist nicht der erste Schub – es ist die Bestätigung.

Ethereum crossed $3800 🚀 $ETH is on the verge of breaking out of a symmetrical triangle, signaling a potential strong bullish move. A confirmed breakout with a candle close or a successful retest above the triangle would serve as bullish confirmation. pic.twitter.com/hUgyaWlMWp

Wir wollen entweder einen starken Kerzenschluss oberhalb des Dreiecks sehen oder einen sauberen Retest, der darüber hält. Dann drücken Bullen typischerweise mit Überzeugung auf „Kaufen“.

Aus meiner Sicht? Wir sind nah dran. Sehr nah. Die Struktur ist intakt, und Ethereum zeigt bislang keine Anzeichen bedeutenden Widerstands. Es spannt sich auf – bereit zum Absprung.

Hier könnte es spannend werden. Laut On-Chain-Daten gibt es über 500 Millionen Dollar an gehebelten Shorts rund um das 3.800 $-Niveau. Einfacher gesagt: Die Bären sollten besser rennen. Schnell.

Over $500M in leveraged SHORTS are waiting to get liquidated at $3,800.💸

Dieses Szenario haben wir schon erlebt. Liquidations-Kaskaden können aus zähen Bewegungen plötzliche Raketenstarts machen. Und sobald Shorts ausgelöscht sind, setzt FOMO von der Seitenlinie ein. So entstehen diese schnellen Bewegungen von 10–15 % im Handumdrehen.

Sprechen wir über Widerstand. Ethereum ist noch nicht über den Berg. Wir nähern uns dem oberen Teil eines langfristigen Dreiecks, und der tatsächliche Ausbruchsbereich liegt zwischen 3.900 und 4.110 $.

$ETH #Ethereum

Approaching upper part of long term triangle to break for more uptrend.

Resistances start from $3900 all the at upto $4110 area to break then we can test previous all time high at $4867 are.

Once we are above these we can resume new price discovery.

Alt… pic.twitter.com/ldTrqcg9MP

