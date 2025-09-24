USDt Herausgeber Tether strebt 20 Mrd. $-Kapitalaufnahme bei 500 Mrd. $-Bewertung an

Das Wichtigste in Kürze

Tether plant, bis zu 20 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar einzusammeln.

Dies würde das Stablecoin-Unternehmen auf die Stufe von OpenAI heben.

Stablecoins wie USDT gewinnen zunehmend an Bedeutung für Handel, DeFi, Überweisungen und Gehaltszahlungen.

Die Kapitalaufnahme könnte nicht nur Insider bereichern, sondern die Infrastruktur für Millionen von Nutzern erweitern.

Für Institutionen ist dies ein Signal für wachsende Chancen im Stablecoin-Sektor.

Tether könnte damit eine zentrale Rolle zwischen Krypto und realer Wirtschaft einnehmen.

Tethers atemberaubende Ambition

Der Plan? Zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar neues Kapital aufbringen. Das Ziel? Eine atemberaubende Bewertung von 500 Milliarden US-Dollar.

—> Tether, the issuer of $USDT, is reportedly in early discussions to raise $15–20 billion through a private placement, a move that could value the company at around $500 billion.#Crypto #Stablecoins pic.twitter.com/E2FculFeCA — CryptoDude (@CryptoDude10455) September 24, 2025

Denken Sie für einen Moment über diese Zahl nach. Eine halbe Billion Dollar. In Bezug auf Privatunternehmen ist das nicht nur ehrgeizig – das ist Mondmission-Terrain. Es signalisiert, dass Tether nicht nur führend bei Stablecoins sein möchte. Es will sich als eines der Grundpfeiler des globalen Finanzsystems etablieren. Meiner Ansicht nach ist dies sowohl kühn als auch riskant. Kühn, weil Tether bereits das Rückgrat der Krypto-Liquidität bildet.

Strategische Chance im Stablecoin-Ökosystem

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Tethers Aufstieg betrifft nicht nur ein Unternehmen. Es geht um das gesamte Stablecoin-Ökosystem. Stablecoins sind zum Schmiermittel der Kryptoökonomie geworden. Sie ermöglichen es Händlern, Werte sofort zu bewegen. Sie verankern DeFi-Protokolle. Sie werden sogar für Überweisungen und Gehaltszahlungen in Schwellenländern verwendet, in denen Fiat-Währungen unsicher sind. Tatsächlich würde ich argumentieren, dass dieser Schritt es Regulierern, Banken und Investoren erschwert, sie zu ignorieren. Projekte wie $STBL oder ähnliche stablecoin-gebundene Vermögenswerte könnten von der gesteigerten Aufmerksamkeit profitieren.

Und wenn Sie Krypto-Prognosen verfolgen, ist dies die Art von makroökonomischem Ereignis, das die Stimmung insgesamt verändert.

Ein Detail, das in den Schlagzeilen oft übersehen wird: Der Mitbegründer von Tether hat bereits ein geschätztes Nettovermögen von rund 300 Millionen US-Dollar. Das ist keine kleine Leistung. Es zeigt, wie viel Wertschöpfung dieses Ökosystem bereits freigesetzt hat. Stellen Sie sich nun vor, dass dies mit Milliarden an neuem Kapital skaliert wird. Das bereichert nicht nur Insider – es erweitert die Infrastruktur für Millionen von Nutzern. Aus meiner Sicht wird es hier interessant. Wenn private Vermögensbildung in öffentliche Nutzung übergeht, entsteht eine Beschleunigungsschleife.

Neugierig, sich zu engagieren? Beginnen Sie damit, Kryptobörsen zu prüfen, die große Volumina im USDT-Handel abwickeln.

Zum Vergleich: Denken Sie daran, wie PayPal in den frühen 2000er-Jahren skaliert hat. Was damals noch Nischencharakter hatte, wurde globale Infrastruktur. Meiner Meinung nach könnte Tether einen ähnlichen Weg einschlagen – allerdings mit weitaus mehr Kontroversen.

Tether vs. OpenAI und die großen Player

Hier kommt der spannende Teil: Eine Bewertung von 500 Mrd. $ würde Tether in denselben Atemzug wie OpenAI bringen – das Unternehmen, das den globalen KI-Boom vorantreibt. Das ist surreal. Es bedeutet, dass Stablecoins nicht mehr nur eine Krypto-Geschichte sind. Sie sind Teil der größeren Technologie- und Finanzrevolution. Dieser Wettbewerb ist gesund. Er zwingt die Krypto-Branche zur Reife. Er übt Druck auf Stablecoin-Herausgeber wie Tether aus, Transparenz und operative Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Ob Sie Tether lieben oder hassen, Sie können nicht leugnen, dass es in eine höhere Liga gezwungen wird.

Tether ($USDT) – the most profitable company in web3, seeks to raise $20B at a $500B valuation? What do they need $20B for? They already have an insane amount of cashflow pic.twitter.com/R4aKeIXuCi — 0xMoney (@yrr_HW) September 24, 2025

Die Kapitalaufnahme betrifft nicht nur Tethers Taschen. Sie ist ein Signal an den Markt. Institutionen mit Milliarden auf der Seitenlinie schnuppern offensichtlich am Stablecoin-Sektor. Deshalb denke ich, dass dies größer ist als eine einzelne Schlagzeile. Es ist eine Validierung. Stablecoins haben sich von „Parkplätzen der Krypto“ zu „Schienen für digitales Geld“ entwickelt. Und das ist für alle wichtig – von Hedgefonds, die Stablecoin-Liquidität bereitstellen, bis hin zu Kleinanlegern, die Krypto an Börsen kaufen.

Wollen Sie das in der Praxis sehen? Schauen Sie einfach, wo man Kryptowährungen kaufen kann, und beachten Sie, wie USDT als Handelspaar dominiert. Das ist der Einfluss.

Was ziehe ich daraus? „USDt Herausgeber Tether strebt 20 Mrd. $-Kapitalaufnahme bei 500 Mrd. $-Bewertung an“ ist nicht nur eine Finanzüberschrift – es ist eine Aussage. Eine halbe Billion-Dollar-Aussage, dass die Krypto-Infrastrukturschicht hier bleibt. Meiner Meinung nach: Diese Kapitalaufnahme – falls sie zustande kommt – zementiert Stablecoins als finanzielle Brücke zwischen Krypto und der realen Wirtschaft. Sie platziert Tether nicht nur in der Krypto-Geschichte, sondern in der Finanzgeschichte.

Alles, was bleibt, ist zu sehen, ob institutionelles Kapital kühn genug ist, es zu unterstützen. Und vielleicht die bessere Frage: Beobachten Sie nur von der Seitenlinie oder finden Sie Ihren Einstiegspunkt in diese neue Ära des programmierbaren Finanzwesens?

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.