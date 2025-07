XRP weit über 3 Dollar: Bullen preschen vor – aber steht eine Korrektur bevor?

Das Wichtigste in Kürze

XRP erlebt aktuell eine starke Kursrallye mit einem neuen Mehrjahreshoch von 3,6513 $, getrieben durch bullisches Momentum und verstärkte Zuflüsse institutionellen Kapitals.

Technische Indikatoren wie ein überkaufter RSI (80,98) und stabile gleitende Durchschnitte deuten auf kurzfristige Stärke hin, mahnen aber auch zur Vorsicht.

Die Preiszone befindet sich in der Entdeckung, es gibt also weder Widerstände nach oben noch klare Unterstützungen bei einem Rücksetzer.

Trader sollten wachsam bleiben, Stop-Losses setzen und kurzfristige Risiken nicht unterschätzen.

Die Stimmung ist optimistisch, doch überhitzte Märkte bleiben anfällig für schnelle Korrekturen.

Momentum geht durch die Decke: XRP erreicht 3,6513 $

Zuerst einmal: Lassen Sie uns die Fakten auf den Tisch legen. Ein neues Hoch von 3,6513 $ rückte XRP ins Rampenlicht und trieb seine Marktkapitalisierung auf über 210 Milliarden Dollar – ein atemberaubender Wert. Zur Einordnung: Damit liegt XRP direkt hinter Ethereum, wenn es um den gebundenen Gesamtwert geht.

【XRPUSD Market Forecast】

XRP continues bullish momentum hitting record highs at $3.6513 supported by a strong positive market sentiment. RSI at 80.98 signalling overbought conditions, hinting at a short-term pullback. Price holds above Moving Average. Key focus for bearish… pic.twitter.com/TKfYE2htrT — Titan FX (@titanfx) July 21, 2025

Trader lieben Momentum. Und momentan? XRP ist voll davon. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Schauen Sie genauer hin, und Sie werden sehen, dass der Relative Strength Index (RSI) bei 80,98 liegt. In Trading-Sprache heißt das so viel wie:

„Whoa, bremsen Sie mal.“

Ein RSI über 70 signalisiert typischerweise überkaufte Bedingungen. Bei über 80 betreten wir Höhenluft. Historisch gesehen ist das der Bereich, in dem sich Rücksetzer gern verstecken. Das heißt nicht, dass XRP abstürzen wird. Aber es deutet darauf hin, dass eine kurzfristige Umkehr oder Abkühlung unmittelbar bevorstehen könnte. Sichern Sie Ihre Wetten ab, Leute.

Gleitender Durchschnitt bleibt stabil

Ein Grund, warum Trader noch nicht den Panikknopf gedrückt haben? Der Preis liegt immer noch deutlich über dem 50- und 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt. Das ist bullisch – ganz einfach.

Ein gleitender Durchschnitt wirkt wie ein Magnet.

Wenn sich der Preis komfortabel darüber bewegt, signalisiert das oft gesundes, nachhaltiges Wachstum. Selbst wenn der RSI überhitzt ist, gibt es also eine technische Unterstützungszone, die den Bullen Mut macht.

Meine Einschätzung? Solange XRP nicht überzeugend unter den 50-Tage-Durchschnitt fällt, bleibt die kurzfristige Prognose optimistisch. Neue Anleger, die sich fragen, in welche Kryptowährung sie investieren sollen, achten oft genau auf solche Muster, bevor sie einsteigen.

Zuflüsse digitaler Vermögenswerte befeuern das Feuer

Hier ist das, was das Feuer nährt: institutionelles Kapital strömt herein. Laut FXStreet verzeichnete XRP einen deutlichen Anstieg bei den Zuflüssen in digitale Vermögensfonds – nur übertroffen von Bitcoin. Das ist ein gewaltiger Glaubwürdigkeitsboost, insbesondere wenn institutionelles Kapital beginnt, in Altcoins umzuschichten.

Ripple Price Forecast: XRP bulls show no sign of fatigue amid surge in digital asset fund inflows-FXStreet — Nick H. (@nickhATX) July 21, 2025

Das ist die Art von Daten, die die Stimmung verändern. Institutionen bringen Stabilität. Stabilität zieht Privatanleger an. Und Privatanleger bringen Volumen. So gewinnen Rallys an Fahrt.

Wenn Sie noch Gelder in statischen Wallets halten, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, Ihre Optionen zu prüfen. Sehen Sie sich unseren Vergleich von Krypto-Wallets an, um Anbieter zu finden, die volumenstarke Vermögenswerte wie XRP unterstützen.

XRP steigt um 22 %: Eine Rallye, die für Aufsehen sorgt

In der Welt der Kryptowährungen ist eine Bewegung von 5 % spannend. Ein Sprung von 10 %? Nachrichtenwert. Aber ein Anstieg von 22 % in nur wenigen Tagen? Das ist die Art von Momentum, die selbst skeptische Trader zum Hinschauen zwingt.

XRP hat sich nicht nur bewegt – es ist regelrecht durchgestartet.

Der Token ist in einen Preisfindungsmodus eingetreten, was bedeutet, dass er über alle bisherigen Widerstandsniveaus hinaus gehandelt wird. Kein historisches Preislimit. Keine offensichtlichen Barrieren. Solch ein Setup ist selten – und kraftvoll.

XRP jumps 22% into price discovery as market cap hits a record $210Bhttps://t.co/EaiwJiXqiyhttps://t.co/wGC1caDWBT — cryptocurrency topic (@Atooraya) July 22, 2025

Mit XRP in der Preisfindungszone gibt es keine vordefinierte Obergrenze. Auf gut Deutsch: Wir fliegen ohne Karte. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können die Preise ohne Widerstände explosionsartig steigen. Andererseits? Gibt es keine Struktur, die einen möglichen Absturz abfedert, wenn sich die Stimmung dreht.

Was ist also der kluge Schritt? Beobachten Sie eine mögliche bärische Divergenz im RSI. Behalten Sie das Handelsvolumen im Auge. Und setzen Sie Stop-Losses. Immer.

Große Energie, größere Risiken – Das sollten Sie jetzt beachten

Diese Rallye ist nicht nur Hype. Sie wird durch Liquidität, Zuflüsse und technische Stärke gestützt. Aber verwechseln Sie bullisches Momentum nicht mit Unverwundbarkeit. Wir haben diesen Film schon einmal gesehen – schnelle Rallys laden zu schnellen Korrekturen ein. So läuft das Spiel.

Deshalb mein Rat als jemand, der seit fast einem Jahrzehnt Charts analysiert. Reiten Sie die Welle. Achten Sie auf die Signale. Verlieben Sie sich nicht in den Vermögenswert. XRP hat 2025 großes Potenzial, aber kurzfristig? Bleiben Sie flexibel. So überleben – und gedeihen – Sie in Bullenmärkten. Lassen Sie die Kerzen brennen. Aber kommen Sie nicht zu nah.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.