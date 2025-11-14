Aave devient l’un des premiers projets DeFi autorisés par MiCA

Pour Résumer

Aave lance Push, un service reliant les comptes en euros aux stablecoins sans frais visibles.

Basé en Irlande sous le cadre MiCA, il veut offrir un accès réglementé à la DeFi.

Un test clé pour prouver qu’une finance ouverte peut rester conforme.

Push, un pont euro-stablecoins sans frais affichés

Dans son annonce, Aave insiste sur un argument très simple à comprendre pour le grand public : des conversions affichées à 0% de frais. Pour l’instant, la communication laisse planer le doute sur la durée de cette politique, mais le message est clair.

Face aux néobanques, aux processeurs de paiement et aux CEX, un protocole DeFi commence à se placer sur le même terrain, avec un positionnement agressif sur le coût d’entrée.

After two years of hard work, we’re excited to announce that Aave Labs has received MiCAR authorization from the Central Bank of Ireland to operate a zero-fee on- and off-ramp for GHO and other stablecoins. Accessing Aave will soon be seamless for everyday users, bringing DeFi… https://t.co/InQj352jVl — Stani.eth (@StaniKulechov) November 13, 2025

L’enjeu est surtout d’offrir un chemin « propre » entre comptes bancaires en euros et stablecoins adossés au dollar ou à l’euro. La demande existe déjà : l’offre globale de stablecoins dépasse 300 milliards$ en 2025, et CoinGecko chiffre le marché à environ 312 milliards$ de capitalisation.

Une part importante de cette masse transite déjà dans les pools de Aave, qui traite plus de 542 millions$ de volume en 24 heures et plus de 22,8 milliards$ de dettes en cours selon DefiLlama.

L’Irlande s’impose comme hub MiCA

Le choix de l’Irlande n’est donc pas un hasard. Aave y domicilie sa filiale Push Virtual Assets Ireland Limited, prenant acte du fait que le pays commence à concentrer des acteurs qui veulent tirer parti de MiCA sans se battre contre des régulateurs plus frileux.

Kraken a obtenu son propre agrément MiCA à Dublin le 25 juin et a déjà commencé à déployer des services élargis à partir de cette base.

Pour Aave, installer son point d’ancrage européen en Irlande, c’est envoyer un signal double. D’un côté, le protocole se met dans la même catégorie que des acteurs régulés auxquels les banques et les institutions sont déjà habituées.

Kraken is now MiCA licensed ✅ Greenlit by the Central Bank of Ireland, we're cleared to operate across all 30 EEA states. License secured. EU expansion unlocked. Let’s build 🇪🇺 ⤵️ https://t.co/nrYYVmJueU pic.twitter.com/IV6Bz1wHeJ — Kraken (@krakenfx) June 25, 2025

De l’autre, il montre qu’un projet DeFi n’est plus condamné à rester dans une zone grise : avec la bonne structure juridique, il peut gérer un pont fiat–crypto en respectant les mêmes standards qu’un établissement de paiement.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large, celui d’une Europe qui ne veut pas laisser les stablecoins évoluer totalement en dehors de son cadre prudentiel, tout en reconnaissant leur utilité comme infrastructure de règlement.

MiCA fournit le squelette réglementaire, à charge pour des acteurs comme Aave de démontrer que ce cadre n’est pas incompatible avec l’idéal d’une finance ouverte.

Ce que ça change pour l’adoption de la DeFi en Europe

Pour l’utilisateur européen moyen, la promesse est simple : pouvoir passer de son compte en euros à un stablecoin comme GHO en quelques clics, sans aller se perdre dans un exchange exotique ni jouer à deviner quels frais se cachent derrière chaque étape.

Pour les développeurs, c’est la possibilité d’intégrer un « rail » réglementé directement dans leurs dApps, avec un KYC et une conformité déjà gérés à la source.

À plus long terme, cette autorisation MiCA ouvre une brèche symbolique.

Si des protocoles comme Aave parviennent à tenir à la fois leur rôle d’infrastructure onchain et celui de passerelle régulée, l’équilibre de pouvoir peut se déplacer.

This is an underrated announcement for the industry. The biggest DeFi protocol gets the green light in Europe. Massive news for the future of lending and borrowing. Now you get to be your own bank. https://t.co/vrutm4rgWB — Gareth Jenkinson (@gazza_jenks) November 13, 2025

La frontière entre « CEX » et « DeFi » devient plus floue, au profit d’une finance onchain qui parle enfin le même langage que les superviseurs.

Reste une inconnue majeure : la capacité d’Aave à maintenir ce modèle économique et à absorber les coûts de conformité associés.

Zéro frais d’entrée, c’est un excellent moyen d’amorcer la pompe, mais une fois l’effet de nouveauté passé, il faudra prouver que Push n’est pas seulement une opération marketing, mais un maillon durable de l’écosystème européen.

Si l’expérience fonctionne, d’autres protocoles DeFi suivront probablement la même voie, et MiCA deviendra, de fait, le terrain de jeu officiel de la finance décentralisée en Europe.

Pour plus de détails sur le cadre réglementaire MiCA, consultez le site officiel de l’Autorité bancaire européenne.

