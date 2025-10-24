Breaking : Fidelity ouvre Solana aux investisseurs américains

Pour Résumer

Fidelity permet désormais aux investisseurs américains de trader Solana (SOL) sur sa plateforme dédiée.

Cette intégration renforce la légitimité institutionnelle de Solana et pourrait stimuler son cours.

Fidelity confirme sa stratégie crypto ambitieuse, après avoir déjà déposé une demande d’ETF spot sur Solana.

Fidelity renforce son ancrage dans la crypto

Bonne nouvelle pour les investisseurs ! Fidelity Digital Asset vient d’ajouter Solana à sa plateforme crypto.

Par conséquent, les investisseurs particuliers disposant un compte sur la plateforme peuvent dès à présent acheter et vendre du SOL. En revanche, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible via l’interface web classique. Auparavant, la plateforme se limitait seulement au Bitcoin et à l’Ethereum.

Nick Ducoff de la Fondation Solana a confirmé, avec des captures d’écran à l’appui sur X, que le Solana est désormais listé sur Fidelity.

Retail investors in U.S. can now purchase SOL in their @Fidelity brokerage account Some screenshots from my account NFA pic.twitter.com/gDqOdSpp6C — Nick Ducoff (@nickducoff) October 23, 2025

Pour rappel, Fidelity n’en est pas à son premier essai. Depuis 2014, le géant américain mise sur la blockchain. À l’époque, elle minait déjà du Bitcoin bien avant que les institutions s’y intéressent.

À ce titre, l’essor du premier ETF Solana à Hong Kong montre bien que la reconnaissance institutionnelle du réseau ne se limite plus aux États-Unis.

Actuellement, l’entreprise veut surtout rendre l’investissement crypto accessible aux particuliers qu’aux grands investisseurs. À cela s’ajoute une garantie de sécurité et de confiance. En intégrant Solana, Fidelity prouve qu’elle ne compte pas rester spectatrice du Web3, mais bien en devenir un acteur central.

De plus, cette annonce intervient peu après un autre développement majeur. En effet, Fidelity avait déjà soumis une demande pour un fonds négocié en bourse ETF spot sur Solana. Ainsi, l’entreprise ne se contente pas de faciliter l’accès direct. Elle prépare également des produits structurés pour une clientèle plus institutionnelle.

Pourquoi Solana ? Et pourquoi maintenant ?

Solana a tout pour séduire : des transactions ultrarapides, des frais quasi nuls et une infrastructure capable de soutenir des milliers d’applications Web3. Fidelity y voit une blockchain solide, portée par une communauté active et une adoption croissante.

Fidelity a décrit Solana comme une blockchain capable de traiter en moyenne environ 60 000 transactions par minute.

Cette année, l’intérêt pour Solana connaît une forte montée un peu partout dans le monde. Le réseau attire des développeurs, des plateformes NFT et même des institutions financières. Fidelity arrive donc au bon moment, en offrant un accès simplifié à un écosystème en pleine expansion.

D’ailleurs, la fusion Bitcoin Solana observée sur certains marchés illustre cette convergence entre les écosystèmes majeurs du Web3.

Mais au-delà de la performance technique, ce choix envoie un signal fort. Il marque l’intégration de projets issus du Web3 dans la sphère institutionnelle. Cela montre que les grandes entreprises de la finance ne se contentent plus d’observer les cryptos : elles y participent activement.

Les analystes anticipent une dynamique haussière pour $SOL. L’intégration par Fidelity est perçue comme un catalyseur de prix.

Un impact déjà visible sur le marché

L’annonce de Fidelity a eu un effet immédiat sur Solana. Le cours du SOL a bondi d’approximativement 5 % après la nouvelle. Les volumes d’échanges ont aussi fortement augmenté, preuve de l’intérêt grandissant des investisseurs. Pour beaucoup, c’est un signal de confiance clair dans l’avenir du projet.

Les analystes restent prudents, mais optimistes. Certains évoquent une possible ascension du SOL vers 320 $, voire 500 $, si le marché reste favorable. D’autres rappellent que Solana a déjà connu des pannes, et que la volatilité reste un risque réel. Mais tous s’accordent sur un point : l’entrée de Fidelity change la donne.

En parallèle, le développement du DEX de Solana Percolator pourrait aussi renforcer cette dynamique haussière en améliorant la liquidité sur le réseau.

Cette intégration pourrait en effet attirer d’autres institutions vers le réseau Solana. Elle crédibilise aussi l’idée que les blockchains de nouvelle génération ont leur place dans la finance mondiale.

