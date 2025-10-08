L’or en pleine explosion : VanEck prédit un Bitcoin à 644 000 $

Pour Résumer

L’or atteint un record à 4 000 $ l’once, inspirant les prévisions haussières sur le Bitcoin.

VanEck estime que le Bitcoin pourrait valoir 644 000 $ s’il capte la moitié de la valeur de l’or.

Le halving et la demande institutionnelle renforcent les perspectives de hausse d'ici à 2028.

L’effet de la montée fulgurante de l’or sur le Bitcoin

L’or connaît une performance exceptionnelle cette année, dépassant les 4 000 l’once pour la première fois. Ce boom nous donne un indicateur inédit poussant certains analystes, la trajectoire potentielle du Bitcoin à celle du métal. Selon Matthew Sigel de VanEck, si Bitcoin capture la moitié de la valeur totale de l’or, sa valorisation atteindrait 644 000 $ par pièce.

We’ve been saying Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving. Roughly half of gold’s value reflects its use as a store of value rather than industrial or jewelry demand, and surveys show younger consumers in emerging markets increasingly prefer Bitcoin… — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 7, 2025

Concrètement, la capitalisation du métal jaune frôle aujourd’hui les 26 milliards de dollars. Bitcoin, lui, pèse environ 2 500 milliards. Si sa capitalisation évolue pour valoir la moitié de celle de l’or, cela signifierait un bond spectaculaire multiplié par 5,6.

Ce calcul tient aussi compte de l’impact de l’événement halving prévu d’ici à trois ans. Il réduit de moitié la récompense que reçoivent les mineurs et limite la création de nouveaux bitcoins. Historiquement, ces périodes furent souvent suivies d’une hausse significative du prix, ce qui nourrit l’optimisme des investisseurs et des analystes.

Reste que certains experts restent prudents et estiment que la montée vers ce prix sera progressive. Cela sur un horizon de 5 à 10 ans, à mesure que le marché mûrit. Cependant, VanEck reste résolument optimiste sur cette tendance haussière portée également par l’explosion des investissements institutionnels dans les cryptoactifs.

Bitcoin et or : une nouvelle compétition pour la valeur refuge

Le Bitcoin et l’or partagent un rôle similaire : celui de réserve de valeur. L’or a toujours été choisi en période d’incertitude économique. Cependant, le Bitcoin séduit de plus en plus de jeunes investisseurs, surtout dans les marchés émergents.

L’analyse Jordi Visser confirme que cette génération voit le système financier actuel comme dégradante. Ils se tournent ainsi vers les cryptos, actifs digitaux, mobiles et décentralisés pour contourner cette instabilité. Ces investisseurs considèrent ainsi la cryptomonnaie comme une alternative moderne à ce métal jaune.

Cette tendance pourrait accélérer davantage son adoption, renforçant encore sa place sur les marchés financiers. Entre autres, la demande institutionnelle reste forte sur les ETF Bitcoin avec un flux record hebdo de 2.3 milliards de dollars. Ces combinaisons créeront un véritable catalyseur pour sa valeur.

Le débat : une bulle ou un futur tangible ?

Tous ne partagent pas cet enthousiasme. L’un de ces analystes est Peter Schiff, le célèbre critique de Bitcoin et fervent partisan de l’or. Il argue via son post X que le roi des cryptos devrait atteindre environ 148 000 $ pour égaler sa valeur record en or.

À ses yeux, la récente poussée de Bitcoin à 125 000 $ ne serait qu’un rallye spéculatif dans un marché baissier. Pour lui, le vrai test sera que Bitcoin dépasse ce seuil en or, sinon c’est encore trop tôt pour crier victoire.

À l’inverse, des voix comme Joe Consorti, dirigeant chez Theya, estiment que la hausse du prix de l’or élève aussi ce que l’on peut considérer comme la juste valeur de Bitcoin. Il situe désormais à 1.34 million de dollars.

With gold now at $26.7 trillion, bitcoin's fair value floor has been lifted to $1.34 million. You can acquire it today at a 91% discount. https://t.co/2k7wdZamz4 — Joe Consorti ⚡️ (@JoeConsorti) October 7, 2025

Une chose est sûre : l’équation Bitcoin-or passionne et le duel pour la place de valeur refuge n’est plus une idée théorique, mais un combat en cours. La prochaine halving de 2028 sera un rendez-vous majeur pour valider ou infirmer ces prévisions audacieuses.

