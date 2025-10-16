Pour Résumer

Le marché crypto redescend sous les 3,8 milliards $.

Ethereum et XRP poursuivent leur correction.

Pi Network résiste difficilement, coincé sous les 0,25 $.

Ethereum et la capitalisation globale stagnent

Après plusieurs jours de volatilité, la capitalisation totale est retombée autour de 3,75 milliards $. D’après plusieurs analystes, le marché paraît stable, mais sans véritable moteur de croissance. Il n’y a plus beaucoup d’acheteurs, les vendeurs ont déjà quitté le navire, et les prix glissent lentement, faute d’élan.

Ethereum continue de patiner. Le jeton tourne autour des 4 000 $, après avoir perdu environ 3,3 % sur 24 heures. Ces chiffres traduisent un repli modéré, mais persistent depuis le mini-krach du début du mois, où l’ETH était descendu jusqu’à 3 870 $ avant de rebondir. La capitalisation reste colossale, proche de 480 milliards $, mais la dynamique technique s’essouffle.

XRP et Pi Network peinent à retrouver de l’élan

En ce qui concerne XRP, le jeton ne fait pas beaucoup mieux. Coté autour de 2,39 $, le token de Ripple affiche une capitalisation estimée à 144 milliards $. L’actif, qui évoluait encore au-dessus des 2,90 $ début octobre, perd du terrain face à un contexte de marché sans relief.

Selon Barron’s, la baisse de 5 % sur 24 heures témoigne d’une faiblesse généralisée des altcoins, accentuée par la prudence institutionnelle. Les flux d’investissement se tarissent, et l’absence de catalyseurs, qu’ils soient réglementaires ou liés aux ETF, limite les rebonds techniques.

À court terme, le niveau des 2,40 $ reste stratégique : s’il cède, XRP pourrait tester de nouveaux planchers.

Pi Network, de son côté, reste dans le brouillard. Le prix tourne autour de 0,21 $, à peine au-dessus de son support critique des 0,20 $. La liquidité du token demeure faible, les volumes quotidiens oscillant autour de 30 millions $ selon Coinpedia. Le projet, encore en phase de transition vers un écosystème plus ouvert, n’a pas bénéficié du moindre sursaut de marché.

Le prochain signal pourrait venir de la politique monétaire américaine ou d’un retour des flux institutionnels, mais pour l’heure, la prudence reste de mise.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Ethereum, XRP, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

À lire aussi :