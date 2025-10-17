LIVE – Marché crypto en chute libre, Bitcoin, Ethereum, Solana : Début du Bear market ? – Toute l’actualité du 17 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin retombe à 105 000 $, Ethereum glisse sous le seuil des 4 000 $.

Solana chute de près de 8.36 % sur 24 h, dans un véritable climat de panique.

Les signaux baissiers se multiplient, les investisseurs redoutent un retournement de cycle.

Semaine noire pour le marché crypto

La semaine vire au rouge pour le marché crypto. En effet, la capitalisation totale est passée sous les 3,55 milliards de dollars, un plus bas depuis début octobre. Les indicateurs techniques s’assombrissent, la confiance s’effrite, et le spectre d’un début de bear market plane sur le secteur.

Bitcoin a cédé du terrain, oscillant entre 105 000 et 108 000 $. Le volume d’échange en berne confirme l’absence de conviction acheteuse, un signal que les traders expérimentés considèrent comme un avertissement sérieux. Pour l’heure, le BTC conserve un fragile équilibre, mais le sentiment général se dégrade.

En ce qui concerne Ethereum, le jeton suit la même trajectoire, avec une baisse de 7.17 % sur 24 heures, tombant autour des 3 700 $. La cryptomonnaie a perdu plus de 14 % en une semaine et semble enfermée dans une dynamique baissière.

Le bear market se profile

De son côté, Solana encaisse le choc avec plus de violence encore avec – 8.69 % sur la journée. Le token, qui avait récemment flirté avec les 210 $, s’est replié vers 175 $, dans un contexte de ventes massives. Les traders perçoivent un changement de phase : la spéculation se retire progressivement, et les positions longues s’allègent sur les dérivés.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne sont bien sûr pas étrangère à la situation. Ces pressions ont de nouveau ravivé la panique cette semaine, provoquant une nouvelle vague de ventes sur les actifs à risque. Les capitaux sortants s’accumulent, la liquidité se contracte, et les signaux “bear” se multiplient.

Ainsi, la prudence domine, la volatilité s’installe, et la peur revient lentement sur les marchés. Le bull run semble en pause, et la question n’est plus de savoir “si” le marché corrige, mais “jusqu’où”.

