LIVE – Bitcoin franchit à nouveau les 115 000$, Ethereum et les altcoins repartent à la hausse – Toute l’actualité du 27 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin franchit à nouveau les 115 000 $ après un week-end haussier.

Ethereum bondit au-dessus de 4 200 $, tandis que les altcoins se redressent.

Le climat macroéconomique s’apaise, favorisant un retour de l’appétit pour le risque.

Bitcoin reprend le dessus

Après un mois d’octobre marqué par la volatilité, Bitcoin retrouve de la hauteur. Ce lundi, le BTC s’est échangé autour de 115 100 $, un niveau symbolique qu’il n’avait plus atteint depuis plusieurs semaines.

Le mouvement haussier a été amplifié par la liquidation de positions vendeuses à hauteur de plus de 370 millions de dollars, selon plusieurs plateformes d’analyse. Ainsi, les traders qui misaient sur la baisse ont été forcés de racheter, provoquant un effet d’accélération mécanique.

La capitalisation du marché des cryptomonnaies grimpe désormais à près de 3,9 trillions de dollars, un signe que la confiance revient progressivement. Même si ce rebond reste assez fragile, il marque une bouffée d’air bienvenue dans un contexte qui s’était pour le moins durci depuis la mi-octobre.

En effet, les relations commerciales entre Washington et Pékin se sont récemment améliorées. Ce réchauffement, combiné à des attentes plus accommodantes vis-à-vis de la Fed, ravive l’appétit pour le risque. Le marché anticipe désormais une possible baisse des taux avant la fin de l’année. Un scénario qui resterait très favorable aux cryptomonnaies.

Ethereum et les altcoins s’alignent sur la tendance

Ethereum suit le mouvement avec vigueur, progressant d’environ 5 % sur 24 heures pour dépasser les 4 100 $. Le token reste la deuxième force du marché, et profite directement de la rotation des capitaux enclenchée par la hausse de Bitcoin. Les volumes sur ETH ont bondi sur les principales plateformes, signe que les investisseurs institutionnels reviennent prudemment.

Les altcoins non plus ne sont pas en reste. Effectivement, plusieurs tokens du secteur DeFi et des Layer 2 ont affiché des hausses significatives au cours du week-end. Certains analystes parlent même de potentiels premiers signaux d’une altseason.

Pour l’heure, rien n’est confirmé, mais la nervosité s’estompe, et la perspective d’un rebond coordonné séduit à nouveau les investisseurs.

L’ensemble du marché crypto semble désormais mieux structuré qu’en début de mois. Le sentiment général reste prudent, mais la reprise des volumes, la liquidation des shorts et la détente géopolitique offrent un contexte favorable rare après plusieurs semaines de tension.

