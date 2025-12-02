Bitcoin : Tom Lee abandonne 2025 et vise un ATH pour janvier

Pour Résumer

BitMine profite de la baisse pour acheter massivement de l’Ether, renforçant une stratégie de long terme malgré une position légèrement négative.

Tom Lee abandonne son calendrier mais maintient l’idée d’un retour aux sommets dès que les marchés actions se redresseront.

Le paradoxe persiste car les signaux macro sont haussiers tandis que la crypto traverse une purge qui ressemble plus à un désalignement qu’à un vrai retournement.

BitMine recharge de l’ETH

Au lieu de lever le pied, BitMine vient tout juste de racheter 23 773 ETH en trois jours, pour près de 70 millions de dollars. Samedi, le même wallet a absorbé 16 693 ETH pour environ 50,1 millions de dollars, puis encore 7 080 ETH lundi pour 19,8 millions.

Ce n’est pas un DCA de particulier, c’est un pari assumé sur la profondeur du creux actuel.

BitMine est déjà, de loin, la plus grosse « digital asset treasury » positionnée sur Ether. La société détient 3,7 millions d’ETH, à un prix d’achat moyen de 3 008 dollars par token.

Autrement dit, au cours actuel, le groupe est légèrement dans le rouge… et continue pourtant d’empiler. Son objectif déclaré est clair : contrôler environ 5 % de l’offre totale d’Ether.

Il en est déjà à 62 % de ce cap.

Ce genre de comportement tranche avec le discours dominant de court terme. Là où beaucoup voient une série de dumps et un marché fragile, BitMine traite la baisse comme une opportunité de consolidation stratégique.

Ce n’est pas du trading, c’est une construction de bilan.

Tom Lee enterre sa prévision 2025, mais pas le scénario ATH

Côté Bitcoin, Tom Lee a dû admettre ce que les graphiques racontent déjà : le timing initial était trop optimiste. Pendant une bonne partie de l’année, il défendait une cible à 250 000 dollars pour la fin 2025.

Avec le crash d’Octobre et le pire mois de novembre depuis 2018, cette histoire ne tenait plus.

La semaine dernière, il avait déjà révisé son discours en expliquant que Bitcoin pourrait « peut-être » retrouver son ancien ATH d’ici la fin de l’année. Nouvelle marche arrière ce week-end, mais la cible reste là : l’analyste voit désormais un nouvel ATH « d’ici fin janvier ».

Le marché n’achète plus vraiment les dates, mais le message sous-jacent ne change pas : pour lui, on reste dans une phase de respiration, pas dans un début de grand marché baissier.

Dans son interview sur CNBC, Lee insiste sur un point : tout dépendra de la capacité des marchés actions à rebondir. S’il a raison et que les indices repartent tester ou inscrire de nouveaux records, il s’attend à ce que Bitcoin suive, avec un décalage mais avec force.

Son scénario, en creux, c’est celui d’un trou de liquidité et non d’un retournement de fond.

Des fondamentaux macro pourtant clairs

Cette lecture n’est pas isolée. Jeff Dorman, CIO chez Arca, résume assez bien le malaise actuel : tous les signaux « macro » sont alignés dans le bon sens, mais la crypto décroche quand même.

Les actions, le crédit et même l’or et l’argent enchaînent des plus hauts historiques portés par des baisses de taux, la fin du QT, une consommation solide, des bénéfices record et une demande liée à l’IA toujours élevée.

En clair, le décor typique d’un environnement pro-actifs risqués.

JUST IN: Tom Lee’s Bitmine is sitting on $3.5 BILLION in unrealized losses on $ETH. And we haven't entered the bear market yet. pic.twitter.com/Qnhydol19P — Rekt Fencer (@rektfencer) November 20, 2025

En face, les explications avancées pour le sell-off crypto se dégonflent les unes après les autres. Strategy (ex-MicroStrategy) ne vend pas son BTC. Tether n’a pas explosé. Les DATs ne bradent pas leurs réserves.

Même le narratif « guerre commerciale et tarifs » a déjà été en partie digéré.

Le résultat, c’est un sentiment étrange : les fondamentaux globaux ressemblent à un décor de début de bull market, mais la courbe de Bitcoin ressemble à une purge de fin de cycle. Ce décalage alimente l’idée que le problème est ailleurs.

BitMine agit comme si cette jambe haussière était une question de temps, pas de « si », et choisit d’accumuler l’actif le plus corrélé à l’essor de la finance on-chain.

À lire aussi :