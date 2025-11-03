LIVE – Le marché crypto dans le rouge, Bitcoin, Ethereum, XRP et les altcoins chutent fortement – Toute l’actualité du 03 novembre 2025

Pour Résumer

La capitalisation totale du marché crypto est tombée autour de $3,69 trillions.

Le Bitcoin flirte avec le support clé de $106 000–$108 000, tandis que l’Ethereum, à $3 750, subit des liquidations massives.

Une vague de liquidation de plus de $330 millions sur les positions longues alourdit l’ambiance.

Tendance globale sous pression

Le panorama est clair. Après un mois d’octobre déjà en baisse d’environ 3 %, le marché crypto aborde une semaine délicate. La capitalisation mondiale recule à près de $3,59 trillions, soit une baisse de 3,2 % sur les dernières 24 heures.

Cette chute s’accompagne d’une explosion des liquidations sur les marchés à effet de levier. Les liquidations ont effacé plus de $334,7 millions de positions longues, impactant plus de 162 000 traders.

Le contexte macroéconomique n’aide pas : la Federal Reserve a refroidi les attentes de nouvelle baisse de taux, ce qui renforce le dollar et pèse sur les actifs dits « à risque ». Ainsi, le décor est planté pour une réaction réflexe des marchés : les gains rapides d’octobre semblent laisser place à une phase de consolidation douloureuse.

Le cas Bitcoin

Bitcoin oscille désormais sous la barre des $108 000, après avoir flirté avec les $111 000 durant le week-end. La donnée la plus citée le situe vers $107 500, soit une baisse d’environ -2,5 % sur 24 h. Techniquement, un niveau d’alerte est activé si la crypto casse le support $106 500, ce qui pourrait déclencher une nouvelle phase de perte de confiance.

Malgré tout, certains analystes considèrent cette chute comme un ajustement après la forte montée récente plutôt que le début d’un effondrement. Ainsi, le bitcoin reste sous pression, et le moindre signe de faiblesse pourrait entraîner un mouvement plus brutal.

Ethereum et XRP en reflux

De son côté, Ethereum suit le mouvement avec un cours situé autour de $3 700, soit une baisse proche de -4 %. Le marché observe en parallèle une véritable hécatombe sur les positions longues sur ethereum, ce qui renforce la fragilité.

Quant à XRP, il affiche un recul d’environ – 2,4 %. Les sorties massives de capitaux sur ce token confirment que l’aversion au risque gagne en intensité.

Dans ce climat très tendu, les altcoins encaissent le choc : les projets liés à l’intelligence artificielle accusent près de – 4,8 % sur 24 heures. Le marché se replie donc sur ses bases. Les capitaux se concentrent, les seconds rôles vacillent.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

