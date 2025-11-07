LIVE – Le marché poursuit sa descente, Bitcoin, Hyperliquid, Solana, Ethereum dans le rouge – Toute l’actualité du 07 novembre 2025

Pour Résumer

Le marché crypto recule vers une capitalisation d’environ 3,4 milliards de dollars, dans un contexte de peur extrême.

Bitcoin évolue autour test sa zone charnière des 100 000$.

Ethereum, Solana et Hyperliquid restent fortement influencés par le mouvement du Bitcoin.

Le marché reste sous pression.

Depuis le début du mois, la dynamique ne change pas : contraction progressive, sans éclat, mais régulière. La capitalisation totale tourne autour de 3,4 milliards de dollars, soit encore un recul supplémentaire. L’ambiance est morose et les indicateurs de sentiment plongent dans la peur extrême.

Et en effet, les investisseurs réduisent leurs expositions. On remarque peu d’entrées agressives et peu de prises de risque.

À l’heure actuelle, Bitcoin se négocie autour des 100 000$, qui représentent une véritable zone charnière. La correction observée ces derniers jours a été accentuée par des liquidations sur les positions à effet de levier, ce qui a accru la pression dans le mouvement baissier.

À présent, le marché semble admettre l’idée qu’après une progression rapide, une phase de respiration prolongée est nécessaire.

Ainsi, on pourrait envisager une stabilisation si la zone des 100 000$ maintient ses positions, sinon on pourrait envisager une baisse vers des niveaux plus bas tels que 80 000$ voire 70 000$.

Ethereum, Solana et Hyperliquid en phase d’ajustement

Il en va de même pour Ethereum, qui évoluent actuellement autour des 3 300$, après la perte du support des 3 400. Pourtant, de gros ordres d’achat ont été observés, ce qui suggère une zone d’accumulation potentielle plutôt qu’un vrai abandon.

De son côté, Solana, reste dans les environs de 155$. Et chose notable : certains produits d’investissement continuent de recevoir des flux entrants, signe d’un intérêt institutionnel maintenu malgré la situation.

Enfin, Hyperliquid, avec une capitalisation estimée à 13 milliards, reste sous étroite surveillance. L’actif est volatil, mais très échangé, ce qui en fait un terrain privilégié pour les stratégies de court terme.

