LIVE – Un marché crypto en berne, Solana, XRP, Bitcoin Hyper… – Toute l’actualité du 15 octobre 2025

Pour Résumer

Un marché crypto sous tension

Après un bref répit, la capitalisation totale du secteur est repassée sous les 4000 milliards de dollars. Elle tombe à environ 3,90 T$ aujourd’hui. Ce repli confirme que la tempête n’est pas encore passée. Les tensions commerciales entre Washington et Pékin continuent d’alimenter les secousses. Le marché, frigorifié, cherche désormais un point d’équilibre.

Bitcoin tente de limiter la casse. Après être brièvement tombé sous les 110 000 $, il est remonté autour de 113 200$ ce mercredi matin. Un rebond timide, mais suffisant pour éviter une panique générale.

Les investisseurs gardent cependant un œil attentif sur le support crucial des 107 000 $, considéré comme la barrière à ne pas franchir. La volatilité reste extrême, et les volumes d’échange, estimés à plus de 230 milliards $ sur 24 h, rappellent que la nervosité domine toujours les marchés.

Solana et XRP reculent et Bitcoin Hyper surprend

Solana subit la pression à son tour. Coté autour de 207 $, les signaux techniques se dégradent, même si les retraits massifs de baleines hors des plateformes centralisées intriguent les analystes. Ces mouvements pourraient indiquer une phase d’accumulation discrète, malgré la baisse.

De son côté, XRP affiche une légère hausse d’environ 2,56 % sur 24 h selon CoinMarketCap. Il faut dire que le lancement d’options XRP par le CME Group offre un rare signal positif, ouvrant la porte à une adoption institutionnelle renforcée. Le niveau des 2,40 $ reste la zone à défendre : une cassure nette en dessous relancerait la spirale négative.

Bitcoin Hyper, le projet “Layer 2” pour Bitcoin a levé plus de 23 millions de dollars lors de sa présale. Un exploit notable dans un marché morose. Certains analystes estiment que l’intérêt pour ce type de projets pourrait croître. Les investisseurs cherchent désormais des opportunités à haut potentiel en dehors des grandes capitalisations.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.