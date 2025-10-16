Paxos imprime 300 trillions PYUSD par erreur, et les brûle aussitôt

Pour Résumer

Paxos a créé accidentellement 300 000 milliards de PYUSD sur Ethereum, puis a brûlé la totalité 22 minutes après.

Aave a gelé les marchés PYUSD, mais le stablecoin a conservé son ancrage au dollar malgré la panique initiale.

L’incident déclenche une enquête du régulateur NYDFS et souligne l’importance des contrôles internes et des preuves de réserve.

Vue sur l’erreur d’impression colossale de Paxos

L’événement s’est produit sur la blockchain Ethereum, mercredi soir du 15 octobre. Tout a commencé lors d’un transfert interne chez Paxos, l’émetteur de stablecoin de PayPal.

Selon les données de la blockchain, une transaction a montré un montant astronomique de près de 300 trillions de jetons PYUSD créés à 21 h 12 minutes. Ils ont été ensuite envoyés à une adresse inaccessible (pour les brûler) seulement 22 minutes plus tard.

Pour contextualiser, cette frappe inhabituelle est en effet l’équivalent de 8 fois la dette nationale des États-Unis, évalué à 37 000 milliards. De plus, elle dépasse largement le produit intérieur brut PIB mondial estimé à 117 trillions.

Paxos a rapidement admis qu’il s’agissait d’une erreur technique interne, et non d’un piratage. Ils ont assuré qu’aucun fonds client n’était en danger. Un analyste évoque même la présence de six zéros en trop comme cause possible du bug.

Malgré l’ampleur astronomique de l’erreur, l’opération nette sur l’offre de PYUSD est restée nulle après le burn. Cette nouvelle survient alors que le marché des stablecoins gagne en popularité chez les banques émergentes mondiales.

At 3:12 PM EST, Paxos mistakenly minted excess PYUSD as part of an internal transfer. Paxos immediately identified the error and burned the excess PYUSD. This was an internal technical error. There is no security breach. Customer funds are safe. We have addressed the root… — Paxos (@Paxos) October 15, 2025

Réactions immédiates : les marchés DeFi se figent, la confiance vacille

Pour certains observateurs, l’incident souligne la transparence inhérente à la blockchain. En effet, l’erreur est rapidement visible et traçable, un avantage par rapport aux erreurs bancaires classiques souvent opaques.

Toutefois, le revers est clair : une simple erreur peut engendrer une crise de confiance quand des volumes astronomiques sont concernés.

Face à l’anomalie, la plateforme de prêt Aave a immédiatement gelé les marchés PYUSD, évoquant une transaction de magnitude inattendue. Le fondateur de Chaos Labs, Omer Goldberg, a confirmé cette suspension temporaire sur X.

PYUSD is operational and fully backed at a 1:1 ratio. Earlier today, 300 trillion was minted and subsequently burned. We've temporarily frozen PYUSD markets on @aave as we investigate the issue. Funds are safe! pic.twitter.com/2x0QyvrJ7d — Omer Goldberg (@omeragoldberg) October 15, 2025

Les marchés n’ont pas sombré dans le chaos : le cours du PYUSD a légèrement fléchi (jusqu’à –0,5 %) puis retrouvé son ancrage au dollar. Le peg 1:1 par rapport au dollar est resté globalement intact.

Les réactions de la communauté vont de la moquerie à l’inquiétude. Sur les réseaux, certains parlent d’« imprimeur fou », d’autres s’interrogent sur les mécanismes de contrôle interne. Cette erreur de frappe gigantesque survient également alors que la communauté crypto américaine suivait de près l’assouplissement des règles sur les stablecoins.

D’un autre côté, les experts demandent que les émetteurs de stablecoins adoptent des preuves de réserve en temps réel pour éviter ce genre de débordement.

Enquête ouverte par les régulateurs

D’abord, cet incident aiguise l’attention des régulateurs. Le NYDFS, qui supervise Paxos, pourrait ouvrir une enquête et serait en communication active avec l’émetteur, selon le média Yellow.com. L’autorité aurait qualifié l’incident de plus grave que la fameuse erreur comptable de Citigroup, de 81 milliards de dollars.

Cet événement s’insère dans un contexte dans lequel les plateformes crypto sont soumises à des normes rigoureuses.

Sur le plan technique, il devient évident que la tokenisation à grande échelle exige des garde-fous : circuits de validation, contrôles automatiques de seuils, vérifications de résilience. Le seul correctif ex-post (le burn) ne suffit pas à garantir l’intégrité du système.

Enfin, au niveau stratégique, les mergers et acquisitions se multiplient parallèlement. Coinbase et Mastercard explorent l’achat de BVNK, une infrastructure stablecoin prometteuse, ce qui montre que l’enjeu de l’émission est déjà disputé.

