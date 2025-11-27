38 M$ envolés en une nuit : Upbit gèle les retraits Solana en urgence

Pour Résumer

Un hack de 38 millions de dollars a touché le hot wallet Solana d’Upbit, entraînant un gel immédiat des dépôts et retraits.

L’exchange a déjà réussi à bloquer une partie des fonds volés.

Upbit garantit une indemnisation totale des utilisateurs.

Un retrait anormal repéré avant l’aube

Upbit a sonné l’alarme avant le lever du jour. Vers 4 h 42, un transfert étrange a attiré l’attention de son équipe de sécurité. Rien ne correspondait à une opération classique. L’origine était inconnue. Le doute n’a pas duré : quelqu’un venait de pénétrer le hot wallet Solana de la plateforme.

Ce transfert a rapidement été évalué à environ 36 à 37 millions de dollars. Certains sites parlent même d’un total pouvant atteindre 38 millions selon le taux des jetons au moment du retrait. Pour comparaison, cela représente le PIB annuel d’un petit état. Heureusement, la plateforme garde son sang-froid.

Et pourtant, ce nouvel épisode s’inscrit dans une année déjà catastrophique, marquée par plus de 2 milliards volés rien que sur les 6 premiers mois de 2025.

De plus, le timing de l’attaque tombe particulièrement mal. La maison mère d’Upbit, Dunamu, venait d’annoncer un partenariat majeur avec Naver. Ce partenariat d’envergure, estimé à près de 10 milliards de dollars, devait marquer une nouvelle étape pour le groupe. L’attaque tombe donc au pire moment pour l’image du géant coréen.

Cet incident relance aussi un débat que le secteur repousse trop souvent. Les hot wallets restent des portes d’entrée sensibles, même pour les plus grandes plateformes. Le fondateur de Trezor le répète depuis longtemps : les exchanges centralisés attirent les hackers comme des phares dans la nuit. Cette attaque ne fait que confirmer cette réalité.

Des dépôts et retraits stoppés en urgence

Dès la confirmation du hack, Upbit a appuyé sur pause. Les dépôts et retraits ont été suspendus pour l’ensemble des cryptos disponibles sur la plateforme.

Par ailleurs, l’échangeur ne reste pas les bras croisés. Il collabore activement avec les principales bourses mondiales. Le but ? Tracer et geler les actifs volés. Cette stratégie paye partiellement : environ 12 milliards de wons en jetons LAYER sont déjà bloqués. La traque continue.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs ! Upbit assume l’intégralité des pertes. Dès l’annonce du piratage, la direction promet de compenser chaque centime avec les réserves propres de la société. Donc, aucun client ne devrait subir de perte financière. C’est un immense soulagement.

Et comme si la tension n’était pas déjà assez forte, ces derniers jours, des transferts massifs Solana dépassant le milliard de dollars ont été repérés entre plusieurs wallets anonymes. Pas de ventes directes vers les exchanges, mais assez pour faire trembler les investisseurs déjà fébriles.

Un passé qui fait écho : la malédiction du 27 novembre ?

Curieuse coïncidence : ce piratage tombe pile six ans après le précédent. Le 27 novembre 2019, Upbit avait déjà essuyé un vol massif de 50 millions de dollars. Les autorités sud-coréennes avaient, à l’époque, pointé du doigt des hackers nord-coréens. L’histoire se répète-t-elle ?

Aujourd’hui, la liste des cryptomonnaies dérobées est longue et variée. Elle inclut du SOL, de l’USDC, mais aussi des memecoins comme BONK ou TRUMP. Au total, ce sont 24 actifs différents sur Solana qui ont été siphonnés par les attaquants. Un casse hautement diversifié.

Malgré tout, le marché réagit avec un calme surprenant. Le prix du Solana $SOL affiche même une légère hausse dans les heures qui suivent l’annonce. Preuve que l’écosystème crypto a peut-être muri face à ce type de chocs.

Face aux hackings sur le secteur crypto, certains pays commencent enfin à agir. Le Japon réfléchit à imposer des réserves anti-hack aux plateformes pour garantir l’indemnisation des clients.

