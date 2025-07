Bitcoin Prognose: Kommt der nächste große BTC Run nach dem Rücksetzer?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin befindet sich nach dem Allzeithoch in einer typischen Korrekturphase, getrieben durch Gewinnmitnahmen und Whale-Aktivität.

Ein offenes CME-Gap zwischen 114.000 und 116.000 USD gilt als potenzielles Kursziel.

Institutionelle Investitionen könnten dem Markt langfristig neuen Auftrieb geben.

Der Bitcoin-Kurs hat zuletzt ein neues Allzeithoch erreicht – doch die Euphorie wird nun von einer Korrektur abgelöst. Was steckt dahinter, und wie könnte es mit BTC weitergehen? In diesem Artikel werfen wir einen fundierten Blick auf die aktuellen Marktdaten, neue institutionelle Entwicklungen und die Prognosen für die kommenden Monate.

Bitcoin nach dem Allzeithoch: Die Korrektur beginnt

Bitcoin erreichte vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch bei rund 123.000 USD. Doch kurz darauf kam es zum Rücksetzer – aktuell notiert der BTC-Kurs bei etwa 117.000 USD. Solche Bewegungen sind im Kryptomarkt nicht ungewöhnlich. Besonders nach starken Anstiegen kommt es häufig zu Gewinnmitnahmen. Diese werden oft von größeren Investoren – sogenannten „Walen“ – ausgelöst.

Ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt: Die Einzahlungen auf Krypto-Börsen haben stark zugenommen. Das ist ein typisches Signal für bevorstehende Verkäufe. Insbesondere bei lokalen Hochpunkten ist das ein Muster, das immer wieder auftritt.



Bitcoin Fear and Greed Index is 74 ~ Greed

Current price: $119,091 pic.twitter.com/HMC1yVWsro — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) July 17, 2025

CME-Futures-Gap bei 114.000 USD als Kursmagnet

Ein weiterer Faktor, der für Kursbeobachter entscheidend ist, ist das sogenannte CME-Gap. Zwischen 114.115 und 116.195 USD besteht eine Kurslücke, die durch Handelsunterbrechungen an der Börse entstanden ist. In der Vergangenheit wurden solche Gaps häufig „geschlossen“, also durch nachträgliche Kursbewegungen gefüllt.

Charttechniker sehen darin ein mögliches Ziel für die aktuelle Korrektur. Schon jetzt wurde ein kleiner Teil des Gaps durch den jüngsten Rücksetzer erreicht. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Bitcoin auf rund 114.000 USD fallen, bevor ein neuer Boden gefunden wird.



Whale-Aktivität und Gewinnmitnahmen: Ein Blick hinter die Kulissen

Die Daten zeigen deutlich: Vermehrte BTC-Zuflüsse auf zentrale Börsen deuten auf Gewinnmitnahmen hin. Viele Langzeit-Investoren nutzen das Allzeithoch, um ihre Positionen zu reduzieren. Diese Bewegungen erhöhen den Verkaufsdruck kurzfristig erheblich.

Ein Großteil des derzeit im Umlauf befindlichen Bitcoin befindet sich im Gewinn. Das verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Anleger ihre Gewinne realisieren. Solche Phasen sind nicht ungewöhnlich und treten meist nach markanten Höchstständen auf.



Institutionelle Investoren stärken die Bitcoin-Zukunft

Während private Investoren Gewinne realisieren, steigt das institutionelle Interesse weiter. Mit der Gründung der Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR) unter Leitung von BTC-Pionier Adam Back fließen über 3,5 Milliarden USD in den Markt. Gemeinsam mit Cantor Equity Partners wird ein neues Kapitel im BTC-Finanzmarkt aufgeschlagen.

Diese Bewegung zeigt: Trotz kurzfristiger Korrekturen sehen große Player den langfristigen Wert von Bitcoin. Die Strategie: Möglichst viel BTC pro Aktie sichern und Kapitalmarktprodukte mit BTC-Bezug etablieren. Eine Entwicklung, die BTC langfristig stabilisieren könnte.



Was Anleger jetzt beachten sollten

Die aktuelle Korrektur ist nicht das Ende der BTC-Rallye, sondern eher eine Atempause. In solchen Phasen konsolidiert der Markt und bereitet sich häufig auf die nächste Bewegung vor. Technische Indikatoren und fundamentale Entwicklungen deuten eher auf eine gesunde Marktbereinigung als auf einen Absturz hin.

Für langfristig orientierte Anleger sind diese Rücksetzer oft gute Einstiegsgelegenheiten. Wer an das Potenzial von Bitcoin glaubt, sollte die aktuellen Bewegungen mit Ruhe beobachten – nicht mit Panik reagieren.



Makroökonomische Einflüsse: Was spricht für weitere Volatilität?

Neben technischen Faktoren beeinflussen auch globale makroökonomische Entwicklungen den BTC-Kurs. Die US-Zentralbank signalisiert weiterhin eine vorsichtige Geldpolitik, was Anleger zu risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen treibt – gleichzeitig erhöhen steigende Zinsen den Druck auf spekulative Assets. Der Markt befindet sich daher in einem Spannungsfeld zwischen Inflationssorgen und dem Streben nach Rendite.

Auch geopolitische Unsicherheiten, wie Handelskonflikte oder regulatorische Eingriffe, spielen eine Rolle. Investoren reagieren zunehmend sensibel auf politische Signale – etwa zu ETF-Zulassungen oder Steuerregeln. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Kursausschläge in beide Richtungen.

BREAKING: Bitcoin ETFs have added $5 billion in net inflows over the past 10 trading days. Institutional demand is heating up. 📈 pic.twitter.com/QVBibmJGPO — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 17, 2025

Ausblick 2025: Zwischen Rallye und Realität

Die mittelfristige Perspektive für BTC bleibt trotz aktueller Korrekturen positiv. Sollte das CME-Gap tatsächlich geschlossen werden, sehen Analysten wieder Raum für neue Anstiege. Auch die fortschreitende institutionelle Adoption – etwa durch Unternehmen wie BSTR oder ETF-Produkte – könnte als Kurstreiber fungieren. Die Knappheit von Bitcoin bleibt ein fundamentales Argument für weiter steigende Preise.

Doch auch Risiken bleiben: Ein starker US-Dollar, neue Regulierungen oder ein globaler Konjunkturabschwung könnten die Rallye dämpfen. Entscheidend ist daher, ob BTC als digitales Gold langfristig das Vertrauen großer Kapitalgeber weiter festigen kann.

Herausforderungen von Bitcoin und die Lösung durch Bitcoin Hyper

Bitcoin wurde nie für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit oder Programmierbarkeit entwickelt. Seine Transaktionen sind langsam und teuer, was Mikrozahlungen unpraktisch macht. Die Architektur begrenzt den Durchsatz auf etwa 7 Transaktionen pro Sekunde, was für moderne Finanzsysteme unzureichend ist. Im Gegensatz zu neueren Blockchains unterstützt BTC keine Smart Contracts oder dezentralen Anwendungen, was Entwickler zu fragmentierten Lösungen zwingt. Diese Herausforderungen isolieren Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen. Es bleibt ein Wertaufbewahrungsmittel, aber keine Plattform für Innovation – bis jetzt.

Jetzt direkt zu Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper führt ein skalierbares, schnelles und programmierbares Layer-2-Ökosystem ein, ohne die Kernsicherheitsprinzipien von Bitcoin zu beeinträchtigen. Es bietet eine Echtzeit-Layer-2-Lösung zur Skalierung von Bitcoin, arbeitet als eine leistungsfähige, niedrig-latente Layer-2-Blockchain und ermöglicht eine hohe Durchsatzrate und kostengünstige Abwicklung. Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf nativem Bitcoin unmöglich war.