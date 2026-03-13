BlackRock bringt neuen Ethereum-ETF mit Staking

Das Wichtigste in Kürze

BlackRock hat am 12 März den iShares Staked Ethereum Trust ETF mit dem Kürzel ETHB vorgestellt.

Das Produkt soll den Ether-Kurs abbilden und zusätzlich Erträge aus dem Staking eines Teils der Bestände ermöglichen.

Laut Prospekt will der Trust unter normalen Marktbedingungen 70 bis 95 Prozent seiner Ether-Bestände staken.

Die daraus entstehenden Erträge sind monatlich vorgesehen, mindestens aber quartalsweise.

Zum Start senkt BlackRock die Sponsor Fee für zwölf Monate auf 0,12 Prozent für die ersten 2,5 Milliarden US-Dollar im Fonds; danach gilt regulär 0,25 Prozent.

BlackRock hat mit ETHB ein neues Krypto-Produkt gestartet, das Spot-Ether mit laufenden Staking-Erträgen verbindet. Für institutionelle Anleger ist das mehr als nur ein neuer Ticker – es ist der nächste Schritt, Ethereum als Ertragsbaustein an die Wall Street zu bringen.

Marktumfeld

Ethereum bekommt ein neues institutionelles Schaufenster. BlackRock hat mit dem iShares Staked Ethereum Trust ETF ein Produkt gestartet, das Spot-Ether mit Staking kombiniert und an der Nasdaq unter dem Kürzel ETHB läuft. Das ist kein bloßes Update der bestehenden ETF-Palette, sondern ein anderer Produktansatz: Ethereum wird hier nicht nur als Kurswette verpackt, sondern als Asset mit möglichem laufendem Ertrag. BlackRock selbst beschreibt ETHB als Zugang zu „income and exposure“ in einem transparenten Vehikel.

Zum Marktumfeld passt der Schritt. CoinGecko taxiert Ethereum heute auf knapp 2.200 US-Dollar; auf Wochensicht liegt der Kurs damit 6,8 Prozent höher. Der ETF-Start trifft also auf einen Markt, in dem ETH gerade wieder etwas Tritt fasst, ohne dass daraus automatisch ein Kausalzusammenhang konstruiert werden sollte.

JUST IN: BlackRock launches staked ETH ETF BlackRock’s iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) begins trading on Nasdaq Thursday.

The ETF will hold spot ETH and stake part of its holdings to generate yield, with a 0.25% fee (0.12% on the first $2.5B). pic.twitter.com/WBVgt5ESTd — Cryptopolitan (@CPOfficialtx) March 12, 2026

ETHB macht aus Ether ein Ertragsprodukt

Der Kern des Produkts ist schnell erklärt: ETHB soll laut BlackRock grundsätzlich die Entwicklung des Ether-Kurses widerspiegeln und zusätzlich die Staking-Erträge eines Teils der gehaltenen ETH einfangen. Auf der Produktseite wirbt BlackRock sogar explizit mit „Monthly income“. Für institutionelle und traditionelle Anleger ist genau das der Charme: Sie bekommen Ether-Exposure im Brokerage-Konto, ohne selbst Validatoren, Keys oder die operative Seite des Stakings managen zu müssen.

Interessant wird es beim Blick in den Prospekt. Dort steht, dass der Trust unter normalen Marktbedingungen 70 bis 95 Prozent seiner Ether-Bestände staken will. Eine kleine Liquiditätsreserve bleibt also bewusst außerhalb des Stakings, damit Rücknahmen, Gebühren und laufende Bewirtschaftung nicht an der Ethereum-Mechanik hängen bleiben.

Was ist Staking? Krypto anlegen mit Anleitung.

BlackRock geht beim Ertragsversprechen zugleich nicht sorglos vor. Im Prospekt heißt es, die aus dem Staking zufließenden Erträge seien monatlich beabsichtigt, mindestens aber quartalsweise auszuschütten. Gleichzeitig macht das Dokument klar, dass bei technischen Verzögerungen, Stressphasen oder fehlend verfügbaren Rewards auch einmal keine Ausschüttung erfolgen muss. Der Zusatz-Ertrag ist also kein risikofreier Kupon, sondern hängt an Netzwerkbedingungen, operativer Ausführung und Liquiditätsmanagement.

Der ETF bringt Rendite – aber auch neue Risiken

Gerade weil ETHB die Staking-Komponente in ein Börsenprodukt überführt, gehört die Risikoseite zwingend dazu. Der Prospekt nennt ausdrücklich das Risiko von Slashing, also Verlusten, falls Validatoren Fehlverhalten zeigen oder technische Fehler auftreten. BlackRock betont zwar, dass die gestakten Assets weiter dem Trust gehören und der Custodian die privaten Schlüssel kontrolliert. Trotzdem bleibt Staking eben ein zusätzlicher operativer Layer, den ein reiner Spot-Fonds nicht hat.

Auch regulatorisch ist der Hinweis wichtig: BlackRock schreibt selbst, die iShares Trusts seien nicht nach dem Investment Company Act von 1940 als klassische Investmentgesellschaften registriert und unterlägen deshalb nicht denselben regulatorischen Anforderungen wie reguläre Mutual Funds oder ETFs unter diesem Regime. Das muss kein Ausschlusskriterium sein, ist für eine saubere Einordnung aber relevant – gerade bei einem Produkt, das mit „Income“ wirbt. Für die regulatorische Vorgeschichte passt als interner Hintergrund auch Endlich Grünes Licht für Staking-ETFs in den USA.