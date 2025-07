Das Wettrüsten um Bitcoin-Reserven wird global – Grupo Murano setzt 1 Milliarde US-Dollar auf BTC

Das Wichtigste in Kürze

Grupo Murano, ein führendes mexikanisches Immobilienunternehmen, plant den Kauf von Bitcoin im Wert von 1 Milliarde US-Dollar.

Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren eine Bitcoin-Reserve von 10 Milliarden Dollar aufzubauen.

Das Unternehmen finanziert dies ohne externes Kapital, sondern durch Refinanzierungen und Sale-and-Leaseback-Modelle.

Zusätzlich sollen Bitcoin-Zahlungen und BTC-Geldautomaten in ihren Hotels eingeführt werden.

Etwa 70–80 % des Portfolios sollen in Bitcoin fließen, der Rest bleibt in renditestarken Immobilienprojekten.

Damit setzt Grupo Murano auf eine duale Strategie aus digitalen und realen Vermögenswerten – und ist Teil eines globalen Trends hin zu Bitcoin als Unternehmensreserve.

Von Luxushotels zu Satoshi-Stapeln

Grupo Murano ist nicht irgendein Unternehmen, das ein bisschen mit Krypto experimentiert. Sie sind die echte Nummer. Vom Management hochwertiger Immobilien in Cancún und Mexiko-Stadt bis hin zu Partnerschaften mit Marken wie Hyatt und Mondrian – dieses Unternehmen bewegt sich an der Schnittstelle von Luxus und Investment-Immobilien. Jetzt fügen sie Bitcoin diesem Mix hinzu – in großem Stil.

🌎BITCOIN TREASURY ARMS RACE GOES GLOBAL 🏠Mexican real estate giant, Grupo Murano, announced its plans to buy $1 bn in BTC — with a $10B #Bitcoin treasury goal in 5 years.💰 “Bitcoin is the future of real estate,” says CEO Elías Sacal. pic.twitter.com/GFw1qYnM6R — Coin Bureau (@coinbureau) July 22, 2025

Was besonders beeindruckend ist? Sie nehmen kein Fremdkapital auf. Stattdessen planen sie, bestehende Vermögenswerte zu refinanzieren und Sale-and-Leaseback-Transaktionen zu nutzen, um den Bitcoin-Kauf zu finanzieren.

Das bedeutet, dass sie eine Immobilie verkaufen, sie zurückmieten und weiter betreiben – während sie das freigesetzte Kapital in Bitcoin umlenken. Intelligent. Kapital­effizient. Mutig.

Bitcoin-Geldautomaten und BTC-Zahlungen bald in einem Hotel in Ihrer Nähe

Dabei bleibt es nicht bei der Bilanzexposition. Grupo Murano plant außerdem, Bitcoin-Geldautomaten einzuführen und BTC-Zahlungen in seinen Hotels zu ermöglichen. Ja, Sie werden bald in der Lage sein, eine Suite am Strand mit Ihren Satoshis zu buchen.

Mexico’s Grupo Murano and U.S.-based Volcon Commit $1.5B+ to #Bitcoin. Two publicly listed companies, Mexico’s Grupo Murano and U.S.-based Volcon, Inc., have disclosed substantial plans to incorporate Bitcoin into their financial operations. Grupo Murano, a real estate firm… pic.twitter.com/rtow9vkGpg — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) July 22, 2025

Durch die Integration von Bitcoin in ihre Geschäftsabläufe schaffen sie echte Anwendungsmöglichkeiten – etwas, das Krypto dringend braucht.

Und seien wir ehrlich: In einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten und mit Bitcoin bezahlen? Das hat Stil.

Eine doppelte Strategie: Teil Technologie, Teil Beton

Laut Grupo Murano werden etwa 70 % bis 80 % ihres Portfolios in BTC umgeschichtet. Das ist gewaltig. Aber sie geben Immobilien nicht vollständig auf. Die verbleibenden 20 % bis 30 % sollen in renditestarke Immobilienprojekte investiert werden.

Diese doppelte Strategie ist strikt auf Kapital­effizienz ausgerichtet. Sie ist außerdem eine clevere Absicherung in einem Umfeld mit hohen Zinssätzen – wo Schulden mehr kosten und Ertrag König ist. Meine Einschätzung? Das ist ein kluger Blick auf beide Märkte.

JUST IN: Mexican real estate firm Grupo Murano to buy $1 BILLION worth of Bitcoin They plan to build a $10 BILLION Bitcoin treasury within 5 years 🇲🇽 pic.twitter.com/RSdDGeWose — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 22, 2025

Grupo Murano ist nicht das einzige Unternehmen, das für Aufsehen sorgt. Volcon Inc., ein an der Nasdaq gelistetes Unternehmen für elektrische Powersport-Fahrzeuge mit Sitz in den USA, geht ebenfalls aufs Ganze. Sie haben gerade eine private Finanzierungsrunde über 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen, von denen über 95 % für Bitcoin-Käufe vorgesehen sind.

Sich in beiden Märkten zu bewegen ist komplex. Deshalb erkunden immer mehr Investoren Krypto-Börsenplattformen, die nahtlose Fiat-zu-Krypto-Tauschmöglichkeiten bieten und es ihnen erleichtern, zwischen Sachwerten und digitalen Assets zu wechseln. Volcon hält derzeit über 280 BTC, wobei 235 BTC direkt als Ersatz für Bareinlagen akzeptiert wurden. Das ist selten. Das ist Überzeugung.

Warum das wichtig ist (und worauf Sie achten sollten)

Zoomen wir heraus. Im letzten Zyklus sahen wir Unternehmen wie MicroStrategy und Tesla, die Bitcoin als Reservevermögen horteten. Jetzt treten wir in eine neue Phase ein – mit globaler und diversifizierter Unternehmensadoption. Das ist nicht mehr nur ein US-Tech-Phänomen.

Die Milliardenwette von Grupo Murano zeigt, dass Giganten aus Schwellenländern Bitcoin nicht als Risiko, sondern als Chance sehen. Planen Sie, vor Ihrer nächsten Reise zum ersten Mal Krypto zu kaufen? Vielleicht geben Sie es bald schon am Pool aus.

Das ist nicht nur optimistisch. Es ist ein Fahrplan. Bitcoin war schon immer ein dezentraler Vermögenswert. Aber jetzt wird es zu einer dezentralen Finanzstrategie – eine, die globale Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen annehmen.

Von Luxushotels in Cancún bis hin zu Elektrobikes in Colorado – das Bitcoin-Treasury-Rennen nimmt Fahrt auf. Der Zug von Grupo Murano mag heute kühn erscheinen. Geben Sie ihm fünf Jahre. Dann wird es aussehen, als wären sie früh dran gewesen.

