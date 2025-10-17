Eric Trump sagt, die Trump-Familie habe mehr als 1 Milliarde Dollar mit Krypto verdient

Das Wichtigste in Kürze

Eric Trump behauptet, die Trump-Familie habe über 1 Milliarde Dollar durch Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum verdient.

Dies markiert den ersten konkreten Einblick in ihre Krypto-Aktivitäten.

Die Krypto-Community reagiert überrascht, teilweise humorvoll, und spekuliert über mögliche Engagements in Memecoins.

Experten sehen darin ein Zeichen für die wachsende Legitimität von Kryptowährungen, da selbst etablierte Vermögensimperien digitale Finanzformen anerkennen.

Der Schritt verdeutlicht die Verschiebung von traditionellem Reichtum hin zu digitalem Vermögen und könnte auf zukünftige Projekte der Familie im Krypto-Bereich hindeuten.

Die große Aussage — 1 Milliarde Dollar aus Krypto

Während eines kürzlichen Gesprächs, das von der Financial Times behandelt wurde, machte Eric Trump eine Aussage, die sofort die Krypto-Kreise in Aufruhr versetzte: „Die Trump-Familie hat mehr als eine Milliarde Dollar mit Bitcoin und Krypto verdient.“ Das ist kein kleiner Betrag, selbst nach Trump-Standards. Es positioniert die Familie unter den profitabelsten privaten Investoren in digitale Assets, zumindest nach Erics Darstellung.

JUST IN: 🇺🇸 Eric Trump says the Trump family has made more than $1 billion from crypto, FT reports. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 16, 2025

Es ist auch das erste Mal, dass ein Mitglied der Trump-Familie eine konkrete Zahl zu ihrem Krypto-Engagement genannt hat. Zuvor kamen die meisten Äußerungen von Donald Trumps kritischen Kommentaren über Bitcoin, das „auf dünner Luft basiert“. Was hat sich also geändert? Meiner Meinung nach ist es einfach — Geld spricht lauter als Ideologie. Die Zahlen erzählen ihre eigene Geschichte, und 1 Milliarde Dollar ist eine Geschichte, die zu groß ist, um sie zu ignorieren.

Wenn Sie ähnliche Entwicklungen verfolgt haben oder sich fragen, wie Sie selbst in den Markt einsteigen können

„Nur eine Milliarde?“ — Die Reaktion der Krypto-Welt

Sobald die Nachricht die sozialen Medien erreichte, war die Reaktion schnell und humorvoll. Ein Analyst postete: „Nur eine Milliarde? Das ist leichte Arbeit in Krypto-Begriffen. Warten Sie, bis sie Memecoins anfassen.“

Das fasst ziemlich gut zusammen, wie die Krypto-Community sich heutzutage fühlt — Gewinne in Milliardenhöhe klingen beeindruckend, aber in einer Welt von 1.000-fachen Memecoin-Läufen ist es fast zu erwarten. Was es dennoch interessant macht, ist das „Wer“, nicht nur das „Was“. Die Trump-Familie wird seit langem mit Immobilien, Medien und Politik in Verbindung gebracht. Krypto hingegen repräsentiert eine völlig andere Art von Imperium — digital, dezentral und oft unvorhersehbar.

🚨NEW: Eric Trump says the Trump family has made over $1 BILLION from Bitcoin and crypto, Financial Times Only a billy? 😂 That’s light work in crypto terms, wait till they touch memecoins pic.twitter.com/W3vWg8vkvF — Vince Crypto (@Vincebtc54999) October 16, 2025



Die Frage ist also: Sind die Trumps heimlich zu Krypto-„Whales" geworden? Ich wäre nicht überrascht. Der Zeitpunkt passt schließlich perfekt zu den letzten Bull-Zyklen.

Der Meme-Faktor — Was kommt als Nächstes?

Natürlich ist keine Krypto-Diskussion vollständig ohne die Erwähnung von Memecoins. Der Online-Witz — „warten Sie, bis sie Memecoins anfassen“ — ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Immerhin haben Trump-gebrandete NFTs bereits Wellen geschlagen, als sie innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren. Der Schritt zeigte, dass die Familie digitale Kultur weit besser versteht, als Kritiker ihr zugestehen.

Möchten Sie erkunden, welche Coins die nächste Welle anführen könnten?

Stellen Sie sich einen „Offiziellen Trump Token“ oder „TrumpCoin“ vor, der vor der nächsten Wahl herauskommt. Sein Wert würde wahrscheinlich über Nacht explodieren. Ich glaube, Erics Kommentar könnte mehr als nur zur Schau gestellter Reichtum sein. Es könnte die Grundlage für das nächste digitale Unterfangen der Familie sein — eine Verschmelzung von Politik, Fandom und Krypto zu einer einflussreichen Marke.

Meine Einschätzung — Ein Spiegel modernen Reichtums

Für mich umfasst diese Geschichte mehr als nur Zahlen. Es geht darum, wie sich Reichtum selbst verändert. Generationenlang wurde Reichtum mit Land, Aktien oder Gold geschaffen. Jetzt wird er mit Code, Algorithmen und dezentralen Netzwerken geschaffen. Dass die Trump-Familie 1 Milliarde Dollar mit Krypto verdient hat, ist symbolisch. Es ist ein Zeichen dafür, dass selbst traditionelle Imperien erkennen, dass die Zukunft der Finanzen digital ist.

Als jemand, der sowohl Politik als auch Blockchain seit Jahren verfolgt, sehe ich dies als einen weiteren Schritt im langen Marsch der Krypto in Richtung Legitimität. Es ist chaotisch, kontrovers und zuweilen absurd — aber es ist real. Und genau deshalb ist es faszinierend.

Also, Eric Trump sagt, die Trump-Familie habe mehr als 1 Milliarde Dollar mit Krypto verdient. Ob Sie jedes Wort glauben oder mit Vorsicht genießen, die Botschaft ist klar: Der digitale Goldrausch ist noch lange nicht vorbei. Dies ist eine Geschichte über Geld, Macht und Technologie-Schlagzeilen. Und genau dort fühlt sich Krypto am wohlsten.

Vielleicht ist die Zahl nicht das Wichtigste. Am wichtigsten ist das Signal, dass selbst Nachzügler und Blockchain-Skeptiker nun erkennen, dass sie ein zentraler Bestandteil modernen Reichtums ist. Ob Sie nun Investor, Skeptiker oder einfach nur Krypto-Beobachter sind, dieser Moment sollte eine Gelegenheit sein, innezuhalten und zu lächeln. Denn wir erleben Geschichte, die sich Wallet für Wallet entfaltet.

