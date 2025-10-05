Krypto-News nächste Woche: Massive Veränderungen stehen bevor

Das Wichtigste in Kürze

Nächste Woche steht die Kryptobranche vor großen Veränderungen.

Großbritannien hebt das Verbot von Krypto-ETNs auf, was neue Liquidität bringt.

Standard Chartered erwartet, dass Bitcoin 135.000 USD erreichen könnte.

Solana-ETFs stehen kurz vor dem Start, was eine Altcoin-Rallye auslösen könnte.

Trumps neue Zölle könnten globale Märkte erschüttern, während Krypto davon profitieren könnte.

Krypto-Influencer Big Bob kündigt ein großes Projekt auf #PumpFun an.

Insgesamt deuten alle Zeichen auf eine dynamische Woche für Bitcoin, Solana und den gesamten Markt hin.

Großbritannien hebt das Krypto-ETN-Verbot für Privatanleger auf

Große Neuigkeiten von der anderen Seite des Atlantiks – das Vereinigte Königreich wird endlich sein Verbot von Krypto-ETNs für Privatanleger aufheben. Das ist eine große Sache. Jahrelang waren Privatanleger von Krypto-ETNs (Exchange-Traded Notes) ausgeschlossen, aber jetzt kommen sie wieder ins Spiel. Dieser Schritt könnte Millionen an neuer Liquidität freisetzen. Es ist nicht nur eine „Politikanpassung“, es ist ein Signal: Das Vereinigte Königreich möchte als krypto-freundliches Finanzzentrum ernst genommen werden.

NEWS: UK to lift crypto ETN ban for retail investors next week — Crypto Sum (@cryptosum_) October 4, 2025

Für Händler, die sich fragen, wie sie loslegen, sobald die Märkte geöffnet sind, ist es jetzt eine gute Zeit, einen soliden Krypto-Börsenvergleich zu prüfen, um die richtige Plattform auszuwählen.

Meiner Ansicht nach könnte diese Entscheidung in Großbritannien einen kleinen Bullenlauf auslösen – besonders, wenn Mainstream-Investoren beginnen, nach neuen Anlageformen jenseits von Aktien und Immobilien zu suchen.

Standard Chartered prognostiziert, dass Bitcoin nächste Woche 135.000 USD erreichen könnte

Hier ist eine Schlagzeile, bei der Händler mitten im Scrollen innehalten: Standard Chartered sagt, dass Bitcoin 135.000 USD erreichen könnte – schon nächste Woche.

Das klingt verrückt, aber es ist nicht völlig unrealistisch. Mit steigender institutioneller Nachfrage, zunehmenden ETF-Zuflüssen und der Angebotsverknappung durch das Halving ist klar, dass sich Momentum aufbaut. Könnte Bitcoin diese Zahl wirklich so bald erreichen? Persönlich bin ich vorsichtig – aber nicht abweisend. Wir haben schon gesehen, wie Bitcoin selbst die konservativsten Analysten überrascht hat.

JUST IN: Standard Chartered says Bitcoin could reach $135,000 by next week. 🚀 pic.twitter.com/XwTnDAzrOe — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 3, 2025

Solana-ETFs könnten nächste Woche starten – Bloomberg nennt es „100 % wahrscheinlich“

Dies könnte die aufregendste Geschichte der Woche sein: Spot-Solana-ETFs könnten offiziell starten. Bloomberg gibt die Wahrscheinlichkeit jetzt mit 100 % an. Die SEC hat Berichten zufolge VanEck und 21Shares gebeten, ihre Einreichungen im Rahmen eines vereinfachten Prozesses zu überarbeiten – was praktisch „grünes Licht kommt“ schreit. Der Markt reagierte eindeutig positiv – Solana (SOL) stieg um etwa 6 % und handelt nahe 218 USD. Sobald der ETF live geht, reiht sich Solana neben Bitcoin und Ethereum in die oberste institutionelle Anlageklasse ein.

BIG NEWS IN CRYPTO! Bloomberg reports odds for spot-Solana-ETFs are now 100%! SEC instructed VanEck & 21Shares to refine applications under a streamlined process—launch as early as next week? SOL up 6% to ~218 USD. Altcoin rally incoming? #Solana #ETF #CryptoNews #Uptober — Cryptoreality.io (@Cryptorealityio) October 1, 2025

Meiner Meinung nach könnte dies der Beginn einer massiven Altcoin-Rallye sein. Solanas niedrige Gebühren und blitzschnelle Geschwindigkeit machen das Netzwerk ideal für DeFi und reale Anwendungen. Der Hype? Verdient.

Präsident Trumps neue Zölle könnten die globalen Märkte erschüttern – und Krypto stärken

Abseits von Krypto für einen Moment – US-Präsident Trump hat gerade neue Zölle zwischen 25 % und 100 % auf importierte Waren wie Lastwagen, Medikamente und Haushaltswaren angekündigt. Diese Änderungen treten nächste Woche in Kraft und könnten ernsthafte Wellen im Welthandel auslösen. Was bedeutet das für uns? Jedes Mal, wenn die traditionellen Märkte erschüttert werden, wird der Kryptomarkt stärker.

Global Economy Update ⚪️ President Trump announced new tariffs ranging from 25% to 100% on imported drugs, trucks, and household furnishings, set to take effect next week. This move aims to protect domestic industries but could raise consumer prices and disrupt global trade… pic.twitter.com/KCwMU0UKqg — Nexus News (@Nexus_News_AI) September 29, 2025

Wenn Unsicherheit einsetzt, wenden sich Investoren Bitcoin, Ethereum oder ähnlichen Vermögenswerten als besserem Wertspeicher zu. Meiner Ansicht nach könnte dies Bitcoin tatsächlich Auftrieb geben. Zölle sind schlecht für Importe, aber sie könnten Kapital in dezentrale, grenzenlose Vermögenswerte lenken – und genau dort gedeiht Krypto.

„Big Bob“ kündigt das größte #PumpFun-Launch des Jahres 2025 an

Und nun etwas Spaßiges – im wahrsten Sinne. Der Krypto-Influencer Big Bob kündigt an, was er als „das größte Launch auf #PumpFun im Jahr 2025“ bezeichnet. Der große Tag? Der 9. Oktober.

Details sind noch geheim, aber sein Telegram-Kanal brodelt. Einige vermuten, es handelt sich um eine neue Meme-Coin mit cleverer Tokenomics.

The weekend is here let’s ride! 🎉 Big Bob never stops grinding!! Preparing for the biggest launch on #pumpfun in 2025 next week – October 9th. Prepare yourselves! 🔥 Join our exclusive TG for up to date news and launch info – https://t.co/bmLcGV8h9m#crypto… pic.twitter.com/s2CuxLnOU3 — BigBobonsol (@BigBobSol) October 4, 2025

Was ich an solchen Launches liebe, ist die Energie. Man spürt sie in der ganzen Community – Menschen, die hypen, spekulieren, memen. Sicher, nicht jeder Launch erreicht den Mond, aber einige davon führen am Ende das nächste große Narrativ an. Wenn Sie planen, mitzumachen, machen Sie bitte Ihre Hausaufgaben – und beginnen Sie vielleicht mit dem Vergleich der besten Krypto-Börsen, um eine zu finden, die zu Ihrem Stil passt.

Meine Einschätzung: Überall Chancen – aber Timing ist alles

Wenn man auf die kommende Woche blickt, hier meine ehrliche Einschätzung: Dies ist eine der entscheidendsten Wochen für Krypto im Jahr 2025 bisher. Sie haben bullische Stimmung seitens der Institutionen, bedeutende regulatorische Änderungen und neue ETFs, die den Weg für Privatanleger öffnen. Alles deutet auf Beschleunigung hin – sowohl bei der Akzeptanz als auch bei der Kursentwicklung.

Aber: Stürzen Sie sich nicht blind hinein. Ich bin lange genug dabei, um zu wissen, dass selbst die vielversprechendsten Setups Zeit brauchen. Diversifikation ist Ihr Freund. Sie müssen nicht alles auf Bitcoin oder Solana setzen – erkunden Sie aufstrebende Krypto-Vorverkäufe oder kleinere Projekte mit soliden Fundamentaldaten. Die nächste Gewinnerwelle beginnt oft im Schatten – und wenn alle darüber reden, sind die größten Gewinne schon gemacht.

Die Ruhe vor dem Sturm?

Die Kryptomärkte sind angespannt – aber auf die bestmögliche Weise. Wir treten in eine Ära ein, in der Regulierung, Innovation und Anlegervertrauen zusammenkommen. Bis nächste Woche um diese Zeit werden wir neue ETFs genehmigt haben, Bitcoin wird neue Höchstpreise testen, und Solana erhält institutionelle Aufmerksamkeit. Oder vielleicht ein paar Überraschungen – das ist Krypto.

Eines ist sicher: Das Momentum baut sich auf. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder jemand sind, der gerade lernt, wie man Krypto kauft – dies ist eine Woche, die Sie genau beobachten sollten.

Denn manchmal kann eine einzige Woche alles verändern.

