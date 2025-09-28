Krypto-News nächste Woche: Steuer-Gespräche, tokenisierte Metalle und Meme-Coin-Wahnsinn

Das Wichtigste in Kürze

Nächste Woche stehen in der Kryptobranche wichtige Themen an.

In den USA diskutiert der Senat über Krypto-Steuern, was die Stimmung stark beeinflussen könnte.

Auf der TOKEN2049 rückt DenarioSwiss tokenisiertes Gold und Silber in den Fokus – eine mögliche Brücke zwischen traditionellen Werten und Blockchain.

Gleichzeitig bahnt sich auf der TON-Blockchain eine Meme-Coin-Welle an, die neue Nutzer und Liquidität anziehen könnte.

Insgesamt wird es eine turbulente Woche, die jedoch viele Chancen biet.

Finanzausschuss des Senats wird Krypto-Steuer diskutieren

Eine der größten Schlagzeilen für Krypto-News nächste Woche wird aus Washington kommen. Der Finanzausschuss des Senats wird Diskussionen über Krypto-Steuerrahmen führen, und auch wenn Anhörungen nicht immer sofortige Veränderungen mit sich bringen, neigen sie dazu, die Stimmung aufzurütteln.

Hier ist der Grund, warum das wichtig ist: Investoren hassen Unsicherheit. Im Moment ist die steuerliche Behandlung digitaler Vermögenswerte, insbesondere kleinerer Transaktionen, immer noch chaotisch. Wir sprechen über Situationen, in denen Menschen Kapitalertragssteuer schulden könnten, nur weil sie einen Kaffee mit Bitcoin kaufen. Das ist unpraktisch, veraltet und unfair gegenüber jedem, der Krypto tatsächlich im Alltag nutzt.

$zbcn Its all taxed at the moment whether you use the Zebec card or cash out on an exchange. But good news 👇 Senate Finance Committee to Discuss Crypto Tax Next Week https://t.co/vSNz7z5saA pic.twitter.com/bFP3sX4FS5 — I got 5 on it (@daguyoverthere) September 26, 2025

Händler neigen dazu, auf regulatorische Schlagzeilen überzureagieren, aber das kann goldene Einstiegspunkte für geduldige Investoren schaffen. Wenn Sie vorausplanen, stellen Sie sicher, dass Ihre Recherche zum Vergleich von Krypto-Börsen solide ist – einige Plattformen handhaben Steuerberichte besser als andere. Und vertrauen Sie mir, wenn Regulierer die Regeln verschärfen, wollen Sie jedes Werkzeug zu Ihrem Vorteil nutzen.

DenarioSwiss erobert TOKEN2049 im Sturm

Lassen Sie uns von Politik zu Innovation wechseln. @DenarioSwiss bereitet sich darauf vor, nächste Woche TOKEN2049 im Sturm zu erobern, und der Hype um sie wirkt echt. Sie tauchen tief in tokenisiertes Gold und Silber ein – einen Sektor, der die alte Welt physischer Vermögenswerte mit der schnelllebigen Welt der Blockchain verbindet.

Ich beobachte diesen Bereich schon eine Weile, und hier ist meine Meinung: Tokenisierte Metalle sind nicht nur ein Gimmick. Sie lösen echte Probleme. Edelmetalle sind sichere Häfen, aber sie waren schon immer sperrig im Handel, in der Lagerung oder im Transport. Setzen Sie sie auf die Blockchain, und plötzlich haben Sie sofortige Liquidität, globalen Zugang und Bruchteils-Eigentum. Das ist kraftvoll.

🚨 BIG NEWS, Crypto Fam! 🚨 @DenarioSwiss is storming #TOKEN2049 next week, ready to drop game-changing updates, forge powerhouse partnerships, and skyrocket the tokenised gold and silver revolution. Come to meet us in Singapore, and reach out to us today at… pic.twitter.com/PsE952XIMU — Denario.Swiss (@DenarioSwiss) September 27, 2025

DenarioSwiss scheint Partnerschaften und Updates ankündigen zu wollen, die die Akzeptanz beschleunigen könnten. Wenn sie die Umsetzung meistern, könnten tokenisierte Metalle zu einer neuen Kategorie stabiler, ertragsbringender Instrumente in Krypto-Portfolios werden. Und für risikoaverse Investoren ist das ein sehr attraktives Angebot.

Jeder, der ein Engagement erwägt, sollte auch Krypto-Wallet-Vergleiche prüfen, um sicherzustellen, dass er einen sicheren Anbieter nutzt. Denken Sie daran – physische Hinterlegung zählt nur, wenn die Token selbst sicher aufbewahrt werden.

Meme-Coin-Kriege auf TON im Anmarsch

Jetzt zum spaßigen Teil. Nächste Woche könnten wir am Beginn einer Meme-Coin-Saison auf der TON-Blockchain stehen. Es gibt Gerüchte, dass neue Meme-Coin-Projekte starten werden, was möglicherweise einen Wettbewerb zwischen Communities auslöst.

Next week we have some interesting news coming related to meme coins on $TON. I hope it's the launch of a battle between meme coin communities. Perhaps this will help us kick off the meme coin season and boost the meme coin trend on $TON. It's time for degens around the world… — Mr. Satoshik (@MrSatoshik) September 26, 2025



Warum kümmere ich mich darum? Ganz einfach: Meme-Coins bewegen Märkte. Sie sind vielleicht keine fundamentalen Investments, aber sie ziehen Aufmerksamkeit, Liquidität und Energie an wie nichts anderes. Immer wenn Meme-Coins heißlaufen, ziehen sie neue Nutzer an, was oft die zugrunde liegende Blockchain stärkt. In diesem Fall könnte TON einen Aktivitätsanstieg erleben.

Ich werde ehrlich sein – TON flog für viele Händler bisher unter dem Radar. Aber mit Telegram-Integration und wachsendem Entwicklerinteresse verfügt es über die Infrastruktur, um einen wilden Meme-Coin-Boom zu beherbergen. Wenn dieses Narrativ zündet, könnten wir eine Wiederholung dessen sehen, was Dogecoin oder Shiba Inu einst getan haben – nur diesmal auf TON.

Persönlich würde ich nicht alles auf einen einzigen Meme-Coin setzen, aber ich würde einen kleinen spekulativen Anteil beiseitelegen, nur für die Fahrt. Degens werden degen, und manchmal zahlt es sich aus, früh dabei zu sein.

Für Neulinge kann es helfen, vor Meme-Saison zu prüfen, wo man Krypto kaufen kann – das erspart Ihnen den Stress, wenn die Preise plötzlich steigen.

Also, was ist die Schlagzeile? Krypto-News nächste Woche könnten den Ton für Q4 setzen. Regulierungen werden die Nerven strapazieren, TOKEN2049 wird Innovation hervorheben, und Meme-Coins auf TON könnten die Degens aufheizen. Mein Rat ist einfach: Setzen Sie sich nicht an die Seitenlinie. Beobachten Sie aufmerksam, positionieren Sie sich klug, und unterschätzen Sie nicht, wie schnell sich Narrative in diesem Bereich ändern.

Die nächste Woche könnte chaotisch wirken, aber in Krypto ist Chaos oft nur eine Gelegenheit, eine Maske zu tragen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.