Krypto-Rückschlag bei Nomura? So reagiert Japans größter Vermögensverwalter auf die Verluste

Das Wichtigste in Kürze

Die Aktien von Nomura sind um mehr als 5 % gesunken, nachdem das Unternehmen Verluste im Krypto-Geschäft bekanntgegeben hat.

Die Verluste, die von der Schweizer Tochtergesellschaft Laser Digital stammen, haben das Ergebnis des dritten Quartals beeinflusst.

Nomura hat seine Krypto-Positionen verringert und damit das Risiko minimiert, hebt jedoch gleichzeitig hervor, dass es weiterhin langfristig im digitalen Asset-Bereich engagiert ist.

Die Firma arbeitet außerdem an regulatorischen Lizenzen in den USA, um ihr Angebot zu erweitern.

Nomura verwaltet mit einem Kundenkapital von etwa 153 Billionen Yen massive Vermögenswerte, was eines der größten Kundengeldpools weltweit ist. Trotz allem sorgte der Bereich, der sich mit dem Handel von Kryptowährungen beschäftigt, zuletzt für negative Schlagzeilen: Die Schweizer Tochtergesellschaft Laser Digital, die im Handel und in Dienstleistungen rund um Krypto-Assets tätig ist, hat im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 erhebliche operative Verluste erlitten.

Die Analysten schätzen, dass diese Verluste über 10 Milliarden Yen betragen, was die Erwartungen der Analysten übertraf und den Markt überraschte. Anbei das offizielle Statement von Nomura:

Aktienkurs reagiert sensibel

Der Aktienkurs reagierte spürbar auf die Bekanntgabe der Verluste. Die Aktien von Nomura fielen an der Tokioter Börse um bis zu 5,3 %, bevor der Rückgang sich etwas beruhigte. Der negative Marktimpuls wurde hauptsächlich durch enttäuschte Erwartungen verursacht: Im dritten Quartal erreichte Nomura einen Nettogewinn von 91,6 Milliarden Yen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von etwa 9,7 % und einen Wert unter den Erwartungen der Analysten bedeutet.

🚨NOMURA SHARES PLUNGE 5% AFTER CRYPTO LOSSES HIT EARNINGS Japan's largest investment bank, Nomura's stock fell 5.3% after its crypto-linked losses undercut Q3 results. Analysts estimate that Laser Digital, its Swiss crypto asset trading subsidiary, faced losses exceeding… pic.twitter.com/5Vvqvwnr1b — Coin Bureau (@coinbureau) February 2, 2026

In den meisten anderen Geschäftsbereichen, insbesondere im Wealth Management, lief es für Nomura weiterhin gut – doch die Verluste im Krypto-Bereich trübten das Gesamtbild und führten zu einer spürbaren Kursreaktion an der Börse.

Laser Digital: Defizit trotz langfristiger Ziele

Nomura launched Laser Digital in der Schweiz im September 2022 als Teil seiner Krypto-Strategie. Die Tochtergesellschaft fokussiert sich auf digitale Assets und ist in den Bereichen Trading, über-den-Tresen-Handel (OTC), Asset-Management und Venture-Investments tätig. Die Zielsetzung bestand darin, das traditionelle Finanzwesen mit der digitalen Wirtschaft zu verbinden und institutionellen Kunden ein professionelles Umfeld für Krypto-Investitionen zu schaffen.

Die Verluste der letzten Zeit sind hauptsächlich durch die hohe Volatilität der Kryptomärkte im letzten Quartal 2025 bedingt, die zu unterschiedlichen Markteinflüssen führte. Nomura hat infolgedessen seine Risikoexposition verringert und striktere Positionierungsrichtlinien festgelegt, um kurzfristige Gewinnschwankungen abzufedern. Der Finanzkonzern unterstreicht jedoch, dass diese Schritte größtenteils taktischer Natur sind und nicht als eine dauerhafte Abkehr vom Krypto-Geschäft interpretiert werden sollten.

Langfristige Verpflichtung bleibt erhalten.

Obwohl es Verluste und eine Kursreaktion an den Aktienmärkten gegeben hat, versichert Nomura, dass seine langfristigen Vorhaben im Bereich digitaler Vermögenswerte unberührt bleiben. Die Risikoanpassungen haben die Funktion, kurzfristige Schwankungen abzufangen, aber nicht, um sich komplett aus dem Krypto-Sektor zurückzuziehen. In ihren offiziellen Äußerungen betonten die Führungskräfte von Nomura, dass das Unternehmen weiterhin an die Zukunft der digitalen Asset-Klasse glaubt und die langfristigen Chancen im Markt sieht.

According to DLNews, Nomura, Japan's largest wealth management company (with approximately JPY 153 trillion in client assets), stated that after its subsidiary Laser Digital incurred losses in the third quarter, the company reduced its crypto positions and risk exposure; its… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 2, 2026

Die Anmeldung von Laser Digital für einen nationalen Bank-Trust-Charter in den USA ist ein Beispiel für diese strategische Kontinuität. Mit dieser Lizenz könnte die Einheit landesweit in den USA Aktivitäten wie Kryptoverwahrung und Spot-Handel anbieten – ein großer Schritt in Richtung regulatorisch integrierter Dienstleistungen im traditionellen Finanzumfeld. Dieser Schritt beweist, dass Nomura trotz kurzfristiger Rückschläge weiterhin an der Erweiterung seiner Präsenz in den globalen Krypto-Märkten arbeitet.

Welche Auswirkungen hat das für Investoren und den Krypto-Markt?

Die Tatsache, dass ein bedeutendes Finanzinstitut wie Nomura spürbare Verluste im Bereich der digitalen Vermögenswerte hinnehmen muss, sorgt für unterschiedliche Reaktionen in der Branche:

Marktvolatilität erfordert Anpassungen: Die aktuellen Kursbewegungen von Bitcoin und anderen Krypto-Assets haben Schwankungen verursacht, die nicht nur reine Krypto-Händler betreffen, sondern auch traditionelle Finanzakteure, die ähnliche Produkte oder Strategien nutzen.

Fokus auf Risiko-Management: Mit der Entscheidung von Nomura, seine Krypto-Positionen strenger zu managen, zeigt sich eine zunehmende Vorsicht – ein Hinweis darauf, dass Banken digitale Assets anders behandeln sollten als klassische Finanzprodukte.

Langfristige Sichtweise vs. kurzfristige Aktionen: Die signifikante Abwärtsbewegung der Aktie könnte teilweise durch kurzfristige Gewinnmitnahmen verursacht worden sein. Dennoch bleibt die fundamentale Position von Nomura in anderen Geschäftsbereichen robust, was helfen kann, mögliche Rückgänge abzufedern.

Subtil könnten Leser auf coinspeaker.de weiterführende Analysen zu institutionellen Risiken im Krypto-Sektor, den regulatorischen Rahmenbedingungen und Strategien zur Risiko-Absicherung finden, wie etwa die Strukturierung digitaler Positionen durch große Finanzhäuser oder Lehren aus vergangenen Verlustphasen. Mit diesen Blickwinkeln ist es möglich, die derzeitige Entwicklung im Rahmen der größeren Marktzyklen zu verstehen.

Strategische Doppellinie: Risiko minimieren, Infrastruktur entwickeln

Es scheint, dass Nomura derzeit eine Dual-Track-Strategie verfolgt. Einerseits reduziert das Unternehmen seine kurzfristige Risikoexposition, indem es aktive Handelspositionen verringert und strengere Kontrollen einführt. Andererseits setzt es weiterhin auf langfristige Infrastruktur-Projekte, wie den Aufbau regulatorisch integrierter Dienste und die Erweiterung seiner globalen Präsenz.

Presale Tokens als neue Gelegenheit?

Vor der offiziellen Markteinführung eines Projekts werden Presale-Tokens angeboten. Investoren können als Frühbucher in ein Projekt einsteigen, bevor der Token auf öffentlichen Exchanges handelbar ist, und profitieren so von den frühen Konditionen. Der Best Wallet Token ($BEST) ist ein aktueller Presale-Token, der passend zu strategischen Entwicklungen im Krypto-Ökosystem ist. Diese Form der Investition kann Chancen auf attraktive Renditen bieten, ist jedoch auch mit einem höheren Risiko verbunden, weil die Projekte häufig noch in der Entwicklung sind.

Tired of switching apps just to manage different tokens? 📱 Best Wallet lets you hold Bitcoin, Ethereum, Solana, and more — all in one place! 🔥 ✅ Track all your assets in one app

✅ Make swaps across supported chains

✅ Switch between wallets seamlessly Download the app… pic.twitter.com/MN8vKDASPj — Best Wallet (@BestWalletHQ) January 26, 2026

Der Best Wallet Token ($BEST) hat das Ziel, die modernen Web3-Wallet-Infrastrukturen zu optimieren. Durch verbesserte Sicherheit, eine benutzerfreundliche Oberfläche und zusätzliche Belohnungsfunktionen sollen Nutzer Vorteile erhalten. Die Teilnahme am Presale erfolgt, indem Interessierte ihre Wallet mit der offiziellen Presale-Plattform verbinden, ihren gewünschten Investitionsbetrag auswählen und im Gegenzug $BEST-Token erhalten, die gemäß den Bedingungen des Projekts freigeschaltet werden. In Zeiten erhöhter Marktvolatilität kann eine sichere Wallet-Lösung maßgeblich dazu beitragen, digitale Vermögenswerte zu schützen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.