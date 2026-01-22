Revolution am US-Immobilienmarkt: Newrez akzeptiert Bitcoin und Ethereum bei Hypotheken

Das Wichtigste in Kürze

Newrez berücksichtigt Bitcoin und Ethereum künftig als Reserven bei der Vergabe von Hypotheken.

Die Krypto-Assets müssen dafür zentral gehalten und werden mit einem Risikoabschlag bewertet.

Diese Neuerung richtet sich speziell an jüngere Hauskäufer, die zunehmend in digitale Vermögenswerte investieren.

Die Immobilienfinanzierung in den USA steht vor einem grundlegenden Wandel: Der Hypothekenriese Newrez, der mit einem beeindruckenden Portfolio von rund 778 Milliarden US-Dollar Branchenmaßstäbe setzt, erkennt künftig erstmals Bitcoin und Ethereum als relevante Vermögenswerte bei Hypothekenanträgen an. Diese bahnbrechende Maßnahme könnte insbesondere jungen Amerikanern den lang ersehnten Zugang zu Wohneigentum erleichtern und signalisiert zugleich das wachsende Vertrauen etablierter Finanzinstitute in digitale Assets.

Wer bislang dachte, Kryptowährungen seien nur ein spekulatives Spiel der Generation Z, wird nun eines Besseren belehrt – Newrez zeigt, dass Bitcoin & Ethereum spätestens jetzt im Mainstream angekommen sind.

Newrez schreibt Geschichte: Erstmals Bitcoin und Krypto-Assets im Fokus der Kreditbewertung

Mit seiner Entscheidung, Bitcoin und Ethereum bei der Antragsstellung auf Immobiliendarlehen in die Asset-Bewertung einzubeziehen, wagt Newrez einen Schritt, den bisher kein anderer großer Hypothekenanbieter in den Vereinigten Staaten gegangen ist. Üblicherweise müssen Kreditnehmer bisher ihre liquiden Mittel wie Bargeld oder Aktien nachweisen, doch digitale Vermögenswerte spielten dabei bisher keine Rolle. Newrez Präsident Baron Silverstein betonte jüngst, dieser Schritt sei konsequent, da vor allem junge, künftige Immobilienkäufer einen immer höheren Anteil ihrer Investments in Kryptowährungen halten. Newrez erhofft sich dadurch eine bessere Ansprache der Generation Z und positioniert sich so als innovativer Vorreiter in einem traditionell äußerst konservativen Sektor.

Lies auch: BTC Prognose 2025 bis 2030: Wird der Preis steigen?

Risikoabschlag für mehr Sicherheit: Keine Gleichstellung mit klassischen Assets

Obwohl Bitcoin und Ethereum künftig als Eigenkapital betrachtet werden, setzt Newrez klare Richtlinien, damit das erhöhte Risiko der Krypto-Volatilität nicht unkontrolliert auf den US-Wohnungsmarkt übergeht. So werden Krypto-Vermögenswerte nicht zum vollen Marktpreis, sondern mit einem sogenannten „Haircut“ (Sicherheitsabschlag) berücksichtigt. Wie hoch dieser Abschlag konkret ausfällt, bleibt vorerst unter Verschluss, soll jedoch die Kursschwankungen von Bitcoin und Ethereum realistisch abbilden. Dieser Ansatz schützt sowohl Bank als auch Kreditnehmer und sorgt dafür, dass Krypto-Vermögen künftig als ergänzende, aber keinesfalls gleichwertige Säule im Finanzierungsmix dienen kann.

Nur zentral gehaltene Krypto-Assets werden anerkannt

Ein entscheidendes Detail im neuen Newrez-Programm: Kryptowährungen werden nur dann als Sicherheit anerkannt, wenn sie in zentralisierten Umgebungen verwahrt werden. Das bedeutet, die digitalen Coins müssen entweder bei einer US-regulierten Krypto-Börse, einem Fintech-Anbieter, einer Bank oder einem Broker hinterlegt sein. Selbstverwaltete Wallets wie MetaMask oder Hardware-Speicherlösungen, etwa USB-Sticks, sind ausdrücklich ausgeschlossen und werden bei der Bonitätsbewertung als wertlos betrachtet. Newrez sieht darin einen pragmatischen Ansatz, um Manipulationsrisiken und Unsicherheiten bei der Bewertung zu vermeiden und die regulatorische Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Zielgruppe: Junge, kryptobegeisterte Erstkäufer

Die Hauptzielgruppe hinter dem neuen Krypto-Programm sind junge potenzielle Erstkäufer, die von steigenden Immobilienpreisen und strikten Kredithürden zunehmend ausgeschlossen wurden. Laut Silverstein besitzt die Gen Z einen signifikant höheren Anteil ihres Vermögens in Kryptowährungen als frühere Generationen. Newrez adressiert dieses Marktsegment, indem es die aktuellsten Investmentgewohnheiten berücksichtigt und so den Zugang zu Eigenheimen erleichtert. Die Initiative könnte eine neue Dynamik im Immobilienmarkt auslösen und neuen Wettbewerbsdruck auf etablierte Kreditinstitute erzeugen, die nachziehen werden müssen, wollen sie junge Kunden nicht verlieren.

Hard pass with hard assets pic.twitter.com/OzUHNX8rXE — Tom Lombardi (@tomlombardi) January 15, 2026

Politische Reaktionen: Lob und Kritik aus Regierungskreisen

Die Ankündigung von Newrez hat in den USA umgehend für politische Debatten gesorgt. Während die US-Bundeswohnungsbehörde unter Leitung von Bill Pulte den Schritt ausdrücklich begrüßte und sogar eine Branchenprüfung der Auswirkungen von Krypto-Assets auf den Hypothekenmarkt anordnete, kam unter anderem von Senatorin Elizabeth Warren scharfe Kritik. Sie sieht „ernsthafte Sicherheits- und Stabilitätsrisiken“ und warnt davor, Verbraucher unnötigen Gefahren auszusetzen. Das zeigt: Die Integration von digitalen Assets in den traditionell regulierten Immobilienmarkt bleibt ein politischer Drahtseilakt – Innovation und Sicherheit müssen in Einklang gebracht werden.

Lies auch: Ethereum Prognose 2025-2030: Wird der ETH Kurs steigen? Analyse & Tipps

Experiment mit Potenzial: Schrittweise Einführung von Bitcoin ab Februar 2026

Offiziell soll das Newrez-Krypto-Angebot ab Februar 2026 für sogenannte „Non-Agency“-Produkte zur Verfügung stehen, also für Darlehen, die nicht von den staatlichen Hypothekenagenturen Fannie Mae oder Freddie Mac gestützt werden. Damit beginnt eine vorsichtige Testphase, bei der sukzessive weitere Erfahrungen mit Asset-Bewertungen und Kundennachfrage gesammelt werden sollen. Zunächst bleibt das Angebot damit auf ausgewählte Produktgruppen beschränkt – eine spätere Ausweitung, zum Beispiel auf staatlich geförderte Darlehen, schließt das Unternehmen aber ausdrücklich nicht aus. Die Branche blickt gespannt auf die Entwicklung.

One year ago, the first pro-crypto President took office. Since then,$BTC is down 12%.$ETH is down 5%.$XRP is down 40%.$SOL is down 50%.

Other large caps are down 50%-60%.

Mid caps are down 70%-80%.

Small caps and memes are down 90%. Thankyou, Mr. President! — Ted (@TedPillows) January 20, 2026

Auch Stablecoins im Visier und weitere Pläne

Newrez beschränkt sich nicht nur auf Bitcoin und Ethereum: Auch Stablecoins, also an Fiat-Währungen wie den US-Dollar gekoppelte Kryptowährungen, sollen berücksichtigt werden – sofern sie ausreichend mit Bargeldreserven hinterlegt sind. Langfristig will das Hypothekenunternehmen prüfen, ob weitere Krypto-Assets oder sogar alternative Verwahrmöglichkeiten ins Programm aufgenommen werden. Laut Silverstein steht der aktuelle Schritt am Beginn eines Lernprozesses, bei dem Richtlinien flexibel an Markttrends und technologische Entwicklungen angepasst werden sollen. Die Expansion der Akzeptanz sogenannter Krypto-Kollaterale könnte eine neue Ära in der Kreditvergabe einläuten.

Guide: Krypto Wallet Vergleich 2025: Sicherheit, Funktionen und Top-Anbieter im Check

Herausforderungen: Bitcoin-Volatilität und Verbraucherschutz

Die größte Herausforderung bleibt dabei die hohe Volatilität von Kryptowährungen und der damit verbundene Verbraucherschutz. Newrez stellt sicher, dass die Kreditwürdigkeit auch unter Berücksichtigung der Krypto-Assets umfassend geprüft wird und das eigene Kerngeschäft – die klassische Immobilienfinanzierung – nicht gefährdet wird. Zwar setzt die Bank auf Innovation, doch sie bleibt ihrer Linie treu und startet das Programm bewusst in kontrolliertem Umfang. Zukünftig, so Silverstein, könnte die Akzeptanz digitaler Assets Schritt für Schritt ausgeweitet werden – immer mit Blick auf Stabilität und Sicherheit für Verbraucher und Kapitalmärkte.

JUST IN: Bitcoin ETFs bought $1.42 BILLION $BTC last week Strongest week of inflows since October ETF demand is back 🐂 pic.twitter.com/l1E0g7O178 — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) January 17, 2026

Bitcoin Fazit: Revolution für Eigenheimer – oder vorsichtiger Einstieg?

Ob Newrez mit seinem Vorstoß den US-Hypothekenmarkt tatsächlich revolutioniert oder doch lediglich ein weiteres, vorsichtiges Experiment startet, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Sicher ist jedoch: Mit der Öffnung gegenüber Kryptowährungen setzt das Unternehmen ein starkes Signal an die gesamte Branche und stößt eine längst überfällige Debatte an. Immer mehr junge Amerikaner dürften jetzt neue Chancen auf Wohneigentum sehen – und andere Anbieter werden dem Beispiel wahrscheinlich bald folgen. Die Weichen für einen teilweise krypto-basierten Immobilienmarkt sind damit gestellt.