XRP Kurzfristige Prognose: Kann Ripple die 3,12 $-Marke durchbrechen?

Das Wichtigste in Kürze

XRP hält derzeit die wichtige Unterstützung bei 2,90 $.

Ein Ausbruch über 3,12 $ könnte den Weg zu 3,20–3,40 $ öffnen.

Technische Indikatoren deuten auf Stärke hin, doch Risiken durch Marktschwankungen und Fibonacci-Level bleiben.

Trader agieren vorsichtig zwischen 2,80 $ und 3,12 $.

Im größeren Kontext profitiert XRP von Marktoptimismus und regulatorischen Fortschritten.

Langfristig bleibt Ripple durch seinen realen Nutzen stark positioniert.

XRP-Kursprognose: Ziel 3,20–3,40 $

Im Moment zeigt XRP trotz eines Handels knapp unter der 2,90 $-Marke Anzeichen von Stärke. Das Chart-Setup deutet auf eine mögliche Rallye in den Bereich von 3,20–3,40 $ hin, wenn sich das Momentum aufbaut. Anstatt weiter einzubrechen, bewegt sich XRP um den Bereich von 2,80–2,90 $ und hält dort seine Position. Diese Art von Verteidigung signalisiert oft, dass Käufer noch aktiv sind, den Abwärtsdruck in Schach halten und die Tür für einen weiteren Anstieg offenlassen.

Neugierig, wie sich das XRP-Setup im Vergleich zu anderen Altcoins schlägt? Ein kurzer Blick auf die breiteren Krypto-Prognosen zeigt, wie unterschiedlich die Struktur von XRP gerade ist.

Bevor wir uns zu sehr auf 3,40 $ freuen, müssen wir die Zwischenschwellen respektieren. Die entscheidende Zahl, die man im Auge behalten muss, ist 3,12 $. Hier ist der Grund: Ein Ausbruch über 3,12 $ würde signalisieren, dass die Welle-B-Korrektur wahrscheinlich ihren Boden gefunden hat. Auf gut Deutsch sagt der Markt damit: „Okay, der Verkaufsdruck ist vorbei, jetzt geht’s los.“

XRP Price Prediction: Targeting $3.20-$3.40 Breakout Within 2 Weeks as Technical Setup Improves pic.twitter.com/D7OsdNxRRy — Josh (@FFC03Josh) September 3, 2025

Bis XRP diese Zahl überschreitet, befinden wir uns technisch gesehen immer noch in der Korrekturphase. Für Händler, die mehrere Assets jonglieren, ist dieses Niveau so entscheidend wie der Vergleich von Kryptobörsen, bevor man entscheidet, wo man seine Trades platziert.

Technisches Setup verbessert sich

Indikatoren schlagen langsam zugunsten der Bullen um. Der RSI hat den überverkauften Bereich verlassen, das MACD-Momentum stabilisiert sich, und die Volumenprofile zeigen Akkumulation. Das ist nicht nur technisches Fachchinesisch. Es ist im Grunde der Markt, der flüstert: „Da braut sich etwas zusammen.“

$XRP price is still likely working on a correction. Ideally, the price reaches at least the 100% Fib extension level to the downside.

A break above $3.12 would be the first sign that wave-B has bottomed out. pic.twitter.com/j12K0SJVep — Man of Bitcoin (@Manofbitcoin) September 2, 2025

Das letzte Mal, als XRP dieses Setup hatte, legte es in weniger als 10 Tagen eine Rallye von 25 % hin. Könnte sich die Geschichte wiederholen? Vielleicht nicht genau, aber ich würde die Anzeichen nicht ignorieren. Und im Vergleich zu anderen Altcoins fällt XRP auf. Coins mit schwächeren Strukturen haben derzeit kein so sauberes technisches Setup.

Keine Prognose ist vollständig ohne Realitätscheck. XRP ist nicht immun gegen Stimmungsschwankungen des Gesamtmarkts. Es gibt auch das Risiko der Fibonacci-Erweiterung. Einige Trader argumentieren, dass XRP noch eine 100%-Fib-Erweiterung nach unten abschließen muss, bevor es sich umkehren kann. Sollte das eintreten, könnte kurzfristiger Schmerz kommen, bevor der Ausbruchstraum wahr wird. Darum würde ich grünen Kerzen nicht blind hinterherjagen. Vorsicht und Geduld sind genauso wichtig wie Begeisterung.

Wollen Sie diese Risiken clever managen? Tools wie Krypto-Wallets und flexible Börsen machen bei der Umsetzung einen großen Unterschied.

Wenn XRP die 3,12 $-Marke durchbrechen kann, sehe ich 3,20 $ in Reichweite — vielleicht sogar 3,40 $, wenn das Volumen richtig anzieht. Aber bis dieser Ausbruch bestätigt ist, befinden wir uns im „Abwarten-und-Beobachten“-Modus. Kurzfristige Trader könnten zwischen 2,80 $ und 3,12 $ handeln, während langfristige Investoren einfach die Welle reiten und weiter akkumulieren. Diese Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Chancen ist genau das, was XRP so faszinierend macht.

Marktkontext über XRP hinaus

Es ist wichtig, das große Ganze zu betrachten. Der gesamte Kryptomarkt befindet sich gerade im Übergang. Bitcoin konsolidiert, Ethereum testet seine eigene Unterstützung, und Altcoins versuchen, ihren Halt zu finden. Die gute Nachricht? Layer-2-Innovationen, ETF-Dynamik und regulatorische Genehmigungen bringen Optimismus. Dieses Umfeld hilft XRP. Eine steigende Flut hebt nicht nur Boote — sie hebt auch Ripple.

XRP Trading Idea: Neutral RSI and Symmetrical Triangle Support $3.30 Breakout https://t.co/asDB4cCLqj — Josh (@FFC03Josh) September 3, 2025

Und vergessen wir nicht: Ripple hat immer noch eine der stärksten Geschichten in Krypto. Von Zahlungsadoption bis hin zu grenzüberschreitenden Partnerschaften untermauern die Fundamentaldaten, was die Charts zeigen. Wollen Sie sehen, wie XRP in ein diversifiziertes Setup passt? Werfen Sie einen Blick auf Optionen wie Kryptowährungs-Presales und Meme-Coins, um zu verstehen, wohin Kapital rotiert.

Die soziale Stimmung ist im Moment überraschend neutral. Das ist interessant. Normalerweise läuft die Hype-Maschine heiß, wenn XRP kurz vor einem Pump steht. Diesmal fühlt sich die Stimmung ruhiger an. Was mich denken lässt: Vielleicht wird die eigentliche Bewegung unterschätzt. Manchmal passieren die besten Rallyes, wenn niemand lautstark darüber spricht.

Auf Telegram und Twitter finden Sie gemischte Meinungen. Einige sind überzeugt, dass das Ziel von 3,40 $ sicher ist. Andere warnen, dass 2,70 $ das realistischere kurzfristige Ziel sein könnte. Wie üblich liegt die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen.

Ausblick im größeren Bild

Kurzfristig ist wichtig, sicher. Aber wir dürfen das große Bild nicht vergessen. XRP bleibt eines der wenigen Tokens mit realem Nutzen jenseits der Spekulation. Das macht diese Prognosen zu mehr als nur Chartspielereien. Ob es jetzt oder später die 3,20 $-Marke durchbricht, ich denke, XRP hat die Struktur, um ein Top-Player zu bleiben. Und mit der sich langsam herauskristallisierenden Regulierung wird die Bühne für langfristiges Wachstum bereitet.

Mit anderen Worten: Der kurzfristige Lärm mag dominieren, aber die wahre Geschichte spielt sich langfristig ab. Wo stehen wir also? Die XRP-Prognose deutet auf einen möglichen Ausbruch in den Bereich 3,20–3,40 $ innerhalb von zwei Wochen hin, vorausgesetzt, die Marke von 3,12 $ wird überwunden.

Ich würde es als vorsichtige Kaufzone bezeichnen, aber nur für diejenigen, die mit Volatilität umgehen können. Wenn Sie konservativer sind, könnte es klüger sein, auf den bestätigten Ausbruch zu warten. Unterm Strich: XRP steht an einem der Scheidewege, die seinen Charakter definieren. Ein Anstieg wirkt wahrscheinlicher als nicht, aber das Risiko eines weiteren Rücksetzers bleibt bestehen. So oder so, die nächsten zwei Wochen werden ein faszinierender Test für Ripples Momentum. Und meine Wette? XRP überrascht nach oben.

