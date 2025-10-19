XRP Prognose: Bullen bereit zum Handeln, während sich der Markt in Stellung bringt

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt kurzfristig bullishe Signale: große Wallets erreichen ein Rekordhoch, technische Indikatoren wie RSI und MACD deuten auf eine mögliche Trendwende hin, und viele Analysten sehen den Coin aktuell als stark überverkauft an.

Händler und Wale akkumulieren offenbar, weshalb ein Ausbruch in Richtung $2,65 möglich erscheint.

Parallel dazu entstehen neue Tools wie der Telegram-Bot Snorter ($SNORT), der Tradern schnellere Analysen, niedrige Gebühren auf Solana und frühen Zugang zu Token bieten soll.

Insgesamt scheint der Markt eine ruhige Akkumulationsphase zu durchlaufen, die einem stärkeren Move vorausgehen könnte — dabei gilt Geduld und eigene Recherche als wichtig.

XRP in Bewegung! Große Wallets erreichen ein Allzeithoch

Wale sorgen wieder für Aufsehen. Die Aktivität großer XRP-Wallets hat ein Rekordhoch erreicht, was zeigt, dass große Akteure still und leise aufstocken. Das ist ein deutliches Zeichen von Vertrauen. Wenn diese Wallets anschwellen, signalisiert das oft Akkumulation vor einem Ausbruch des Preises.

Die technische Seite sieht ebenfalls ermutigend aus.

Der Relative Strength Index (RSI) hat sich abgekühlt und gibt dem Asset Raum, Momentum aufzubauen. Unterdessen beginnt das Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Diagramm, grün zu blinken. Das ist ein klassisches Setup für ein bullishes Crossover — die Art, von der Händler träumen.

🚀 XRP on the move! Big wallets hit an all-time high 📈 as accumulation surges. With RSI cooling off and MACD hinting at a bullish crossover, XRP eyes a breakout toward the $2.65 zone soon. #XRP #Crypto #Ripplehttps://t.co/17BTLZYs17 — TWJ News (@TronWeekly) October 19, 2025

XRP könnte bald die $2,65-Zone ins Visier nehmen. Da die Krypto-Prognose jeden Tag stärker aussieht, ist es kein Wunder, dass Investoren dieses Asset genau beobachten. Um im Einklang mit den breiteren aktuellen Krypto-Prognosen zu bleiben und zu sehen, wie sich XRP im Vergleich zum Rest des Marktes schlägt, können Sie die neuesten Daten dort im Auge behalten.

Sie werden Muster, Stimmungsverschiebungen und kurzfristige Handelssignale erkennen, die zählen. Also ja — Momentum baut sich auf. Die XRP-Community weiß das. Und die Charts stimmen zu.

$XRP ist extrem überverkauft

Hier wird es interessant. XRP handelt derzeit um $2,35, und viele Analysten glauben, es sei tief überverkauft. Das ist die Zone, in der Vermögen stillschweigend den Besitzer wechseln — von ängstlichen Verkäufern zu geduldigen Akkumulatoren.

Ich erinnere mich, vor Jahren eine Altcoin gekauft zu haben, die jeder abgeschrieben hatte. Innerhalb eines Monats verdoppelte sie sich. Das Setup von XRP heute fühlt sich seltsam vertraut an. Überverkauft. Ignoriert. Aber aufgerollt für etwas Großes.

🚨 $XRP is extremely oversold. Millionaires will be made in the next 1-2 months! pic.twitter.com/ifxiipz84u — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 18, 2025



Die Stimmung unter den Händlern ist optimistisch. Viele erwarten, dass millionenmachende Gelegenheiten in den nächsten ein bis zwei Monaten entstehen, wenn die Preise sich erholen. Ob das schnell oder allmählich geschieht, die Logik ist einfach: Märkte bleiben nicht ewig überverkauft.

Wenn Sie diesen Einbruch beobachtet haben und sich fragen, welche Krypto Sie kaufen oder wo Sie anfangen sollten, verdient XRP einen genaueren Blick.

Das ist keine Finanzberatung — nur ein freundlicher Anschubser, Ihre eigene Recherche zu betreiben, bevor die Menge zurückstürmt. Also, während kurzfristige Volatilität einigen die Nerven erschüttern kann, sieht das Risiko-Ertrags-Verhältnis besser aus als seit Wochen. Händler beginnen zu flüstern: „Ist das der Boden?“ Vielleicht ist es das.

Treffen Sie Snorter — Den Bot, der tief gräbt

Wechseln wir für einen Moment die Perspektive. Jede Rally braucht Funken, und Innovation im Krypto-Bereich fungiert oft als dieser Funken. Lernen Sie Snorter kennen, den abenteuerlustigen Ameisenbär, der aus den richtigen Gründen Aufmerksamkeit stiehlt.

Snorter ist nicht nur ein Meme — es ist ein Telegram-gestützter Trading-Bot, der Nutzern hilft, Echtzeit-Marktchancen aufzuspüren. Denken Sie an ihn wie an Ihr Krypto-Trüffelschwein, nur dass er Daten statt Erde durchgräbt. Er ist schnell, effizient und macht Spaß zu benutzen.

Caught so many moon shots have to start calling me Mr. Moonwalker. Join me. pic.twitter.com/fgyVs9wXhi — Snorter (@SnorterToken) October 18, 2025

Haben Sie es satt, zwischen Dextools, Raydium und Pump.fun hin und her zu springen? Snorter fasst all diese Analysen in einem intuitiven Setup zusammen. Sie „entfesseln die Schnauze“ und lassen ihn die harte Arbeit für Sie erledigen.

Was macht ihn besonders?

Niedrigste Gebühren auf Solana

Exklusiver Zugang zu Early-Stage Tokens

Blitzschnelle Ausführung

Front-running- und MEV-Schutz

Inspiriert vom unermüdlichen Graben des Ameisenbären treibt das $SNORT-Token das Ökosystem des Bots an — es gibt Inhabern Zugang zu speziellen Handelsfunktionen und späteren Multi-Chain-Erweiterungen.

Es wird als eines der besten Presales derzeit angepriesen. Wenn Sie also gerne frühe Gelegenheiten jagen, könnte es sich lohnen, es über den Presale-Bereich für weitere kommende Projekte wie dieses zu erkunden.

Das größere Bild? Snorter repräsentiert, wie schnell sich Krypto-Trading-Tools entwickeln. Es geht nicht mehr um Hype — es geht um praktische Vorteile für normale Trader.

Meine Einschätzung: Eine Ruhe vor dem Ausbruch

Hier meine ehrliche Meinung. Die kurzfristige Prognose für XRP deutet darauf hin, dass sich der Markt in jener ruhigen Phase befindet, die meistens dem lauten Teil vorausgeht. Die Preisbewegung wirkt komprimiert. Händler sind vorsichtig, aber hoffnungsvoll. Und diese Mischung geht meist einer starken Bewegung voraus.

Ich erwarte nicht über Nacht Feuerwerk. Aber ich sehe Anzeichen für Struktur, Akkumulation und Stärke, die sich leise aufbauen. Die Wallets der Wale beweisen, dass das kluge Geld sich bereits positioniert.

Also, meine Vorgehensweise? Bleiben Sie geduldig. Verfolgen Sie die Daten. Vielleicht setzen Sie sogar ein paar Alerts. Wenn der nächste Anstieg kommt, ist es oft zu spät zum Nachdenken — man reagiert einfach. Krypto belohnt die Ruhe, nicht die Panik. Und XRP scheint einmal mehr bereit zu sein, diese Wahrheit zu prüfen.

Also, halten Sie Ihre Augen offen, betreiben Sie Ihre Recherche und bleiben Sie immer neugierig. Denn im Krypto kann die nächste Bewegung in dem Moment starten, in dem alle aufgehört haben zuzusehen.

