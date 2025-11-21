LIVE – Bitcoin recule, Ether décroche et Solana résiste tant bien que mal – Toute l’actualité du 21 novembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin chute sous 87 000 $ avant de se stabiliser, dans un contexte de tensions macro et technologiques.

Ether subit une forte correction, effaçant un an de gains et fragilisant l’appétit institutionnel.

Solana attire des flux importants via ses ETF mais son prix reste bloqué sous les résistances.

Bitcoin s’essouffle, mais garde encore un semblant d’équilibre

Ce 21 novembre, Bitcoin a sévèrement corrigé, tombant encore une fois sous les 90 000 $.

Elle est actuellement sous la barre de 87 000 $ pour la première fois depuis avril, avant de se stabiliser autour de 91 800 $ jeudi. Rien de dramatique pour l’instant, mais la tension reste bien visible.

En réalité, Bitcoin avance sur un fil. Le marché digère encore les inquiétudes liées à l’IA, aux coûts des data centers et à la faiblesse des actions tech. Et comme souvent, Bitcoin suit ce mouvement presque mécaniquement. La zone actuelle ressemble donc à une zone de bataille.

Si le prix se stabilise au-dessus de 85 000 $, on peut espérer un rebond technique. Si le niveau cédait, la pression pourrait s’intensifier assez vite.

Ether vit une phase compliquée et efface un an de progression

Ether (ETH) souffre davantage. Le prix oscille autour de 2 800 $ après avoir cassé le seuil symbolique dès 3 000 $. Cette chute, d’environ 30 % sur un mois, surprend même les investisseurs habitués à sa volatilité. Certaines entreprises, qui détiennent de l’ETH dans leur trésorerie, voient leurs positions plongées jusqu’à –40 %.

Ce phénomène ajoute également de la pression et ralentit les achats institutionnels. Et cela se voit très clairement dans les volumes. Pour ne rien arranger, le marché surveille maintenant le support clé de 2 450 $. S’il casse, Ether pourrait glisser encore. Pour l’instant, le manque d’élan rend la situation fragile.

Solana attire les flux, mais son prix reste hésitant

Solana surprend à moitié. Les ETF Solana continuent d’attirer des capitaux, avec plus de 470 millions de dollars d’entrées en un peu plus de deux semaines. C’est impressionnant dans ce marché grippé. On note même un intérêt marqué des investisseurs à long terme.

Pourtant, le prix ne réagit pas vraiment. SOL navigue autour de 130 $, bien loin de 186 $ qu’il affichait il y a peu. La résistance de 140 $ bloque toujours, ce qui montre un manque d’élan clair. Et oui, un retour vers 120 $ reste possible si la pression continue.

