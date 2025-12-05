LIVE – Bitcoin temporise à 90 000$ alors que SUI capte l’attention et que Pi Network s’anime… – Toute l’actualité du 05 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste autour de 90 000 dollars dans un marché sans impulsion claire.

SUI profite d’un regain d’intérêt avec un volume élevé et l’effet d’un ETF récemment approuvé.

Pi Network demeure stable, mais l’écosystème continue de s’organiser avec des perspectives de reprise.

Bitcoin cherche son souffle autour de 90 000 dollars

Le marché aborde cette journée dans un climat d’attente. Bitcoin évolue sous les 92 000 $ selon les données publiées ce matin, ce qui confirme une phase de temporisation qui dure depuis plusieurs séances.

Les pressions vendeuses observées en début de semaine n’ont pas totalement disparu et le marché reste attentif aux signaux macro alors qu’aucun élément décisif n’est venu réorienter la tendance.

Cette relative stabilité serait davantage due à une absence d’élan qu’à un apaisement durable. Bitcoin évolue dans une zone que les analystes qualifient de stade intermédiaire, celui où le marché reste dans l’attente d’un événement à même de préciser le cap à suivre.

Rien n’indique pour l’instant la préparation d’un mouvement violent, mais la volatilité récente rappelle que cette situation peut se retourner rapidement. Les prochains jours permettront de mesurer si ce palier attire de nouveaux acheteurs ou si le marché se dirige vers un épisode plus défensif.

SUI devient le centre d’attention du marché

L’autre dynamique notable de ce début décembre se trouve du côté de SUI. Cotant autour de 1,60 $ aujourd’hui, le jeton affiche un volume de transactions élevé, signe d’un intérêt croissant de la part des investisseurs. La récente approbation d’un ETF dédié à l’actif a contribué à attirer les regards.

La capitalisation dépasse désormais les six milliards de dollars tandis que le volume quotidien approche les 800 millions, ce qui confirme une activité significative.

Cette concentration de flux laisse entrevoir une phase de construction haussière même si l’optimisme doit être tempéré par la volatilité propre à ce type de produit. Certains observateurs évoquent la possibilité d’un test au-dessus de deux dollars si le momentum se maintient.

La prudence reste néanmoins de mise, car ce type de regain d’intérêt peut rapidement s’inverser si le marché général se contracte.

Pi Network s’active malgré un prix encore hésitant

Pi Network avance sur une trajectoire qui reste particulière. Le prix se maintient dans une zone étroite, entre 0,20 $ et 0,24 $, signe d’une inertie qui dure. L’écosystème toutefois change en profondeur.

Les différentes analyses précisent que les libérations de tokens connaissent une lente décélération, facteur qui pourrait alléger la pression sur le marché secondaire.

Cette accalmie du côté de l’offre arrive alors que le projet étend lentement ses cas d’usage, cherchant à ancrer davantage la valeur de son token. Le prix, lui, n’en porte pas encore la marque. Certains y voient malgré tout un terrain plus solide, propice à une reprise ultérieure. Rien ne pointe vers un retournement immédiat, mais les bases se consolident, pas à pas.

