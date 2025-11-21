Buzz : Scott Bessent du Trésor américain débarque dans un bar Bitcoin

Pour Résumer

La visite inattendue de Scott Bessent dans un bar Bitcoin crée un buzz politique et symbolique à Washington.

Le secrétaire au Trésor est perçu comme pro-Bitcoin, soutenant plusieurs initiatives liées aux actifs numériques.

L'événement survient alors que le marché crypto oscille entre doutes, volatilité et espoir d’un rebond.

Un secrétaire au Trésor dans un bar crypto : une scène inattendue

Le lancement de Pubkey DC, un bar entièrement dédié à Bitcoin, s’annonçait déjà animé. Mais l’arrivée de Scott Bessent a instantanément changé l’ambiance.

Beaucoup ont vu ce geste comme un clin d’œil aux partisans de la crypto, surtout dans un contexte réglementaire encore brouillon et un marché en rouge.

PUBKEY DC IS ON THE MAP 📍 pic.twitter.com/m4KiJnLSi3 — Alex Thorn (@intangiblecoins) November 21, 2025

De nombreux acteurs présents ont aussitôt réagi. Ben Werkman, directeur des investissements chez Strive, a expliqué que ce moment pourrait prendre un sens beaucoup plus clair dans quelques années. D’autres, comme Steven Lubka de Nakamoto, ont même parlé du “signal attendu”, preuve de l’importance symbolique de la scène.

Cette visite surgit alors que Pubkey DC tente de reproduire le succès de son établissement frère à New York, lancé fin 2022. Ce dernier avait déjà attiré l’attention nationale, notamment quand Donald Trump y avait fait une halte de campagne en 2024. La version de Washington cherche donc à surfer sur la même dynamique.

Scott Bessent : un responsable perçu comme pro-Bitcoin

Bessent est resté environ 45 minutes sur place. Il a profité de ce moment pour échanger directement avec des entrepreneurs et des investisseurs crypto. Clairement, sa présence n’a rien d’anodin.

Depuis sa nomination fin 2024, beaucoup le considèrent comme l’un des responsables les plus crypto-friendly de l’administration. Il soutient l’idée que les États-Unis doivent rester un pôle majeur de l’innovation crypto. Il a d’ailleurs appuyé plusieurs projets de loi, dont le GENIUS Act.

En août, il avait aussi confirmé que le Trésor étudiait des moyens “budgétairement neutres” pour acheter du Bitcoin. Cette idée vise à constituer une forme de réserve stratégique nationale, comparable à la réserve pétrolière. Cela reste encore à l’étude, mais la prise de position avait marqué les analystes.

Sa visite dans un bar Bitcoin tombe donc à un moment clé. Beaucoup y ont vu un geste politique calculé, peut-être même un test de terrain.

Un marché troublé entre optimisme et inquiétude

Le buzz autour de la visite de Bessent intervient alors que Bitcoin traverse une période confuse. L’actif a atteint un record à 125 100 $ le 5 octobre, puis est retombé près de 85 500 $. Les avis en ligne s’opposent franchement : certains redoutent une grosse chute, tandis que d’autres espèrent encore un vrai rebond.

Cette fracture reflète un climat de doute. Certains anticipent un retour vers 70 000 $, voire 20 000 $. D’autres pensent que la prochaine étape se situe entre 100 000 $ et 130 000 $. Ce contraste montre à quel point chaque mouvement politique ou institutionnel peut peser sur le sentiment général.

Et pourtant, plusieurs analystes restent sereins. Pour eux, la phase actuelle n’a rien d’un véritable marché baissier. Elle ressemble plutôt à une pause avant la suite. À titre d’exemple, Michael Saylor a annoncé que même une chute à 90 % est gérable pour MicroStrategy.

Dans ce climat d’incertitude, certains investisseurs se tournent déjà vers des projets émergents comme Bitcoin Hyper, dont la dynamique récente attire une attention croissante.

En tout cas, cette visite symbolise un pont inédit entre Washington et la sphère crypto. De plus, elle intervient à un moment crucial pour la régulation américaine. Finalement, beaucoup y voient un signe politique fort, bien au-delà d’une simple apparition protocolaire.

