Die britische Steuerbehörde verschärft ihre Kontrolle über Krypto-Investoren

Die britische Steuerbehörde HMRC verschärft ihre Kontrolle über Krypto-Investoren, verschickt massenhaft Warnungen und nutzt Daten direkt von großen Börsen wie Coinbase oder Binance.

Auch Token-Tausche können steuerpflichtig sein.

Neue globale Regeln ab 2026 werden die Meldung von Gewinnen noch transparenter machen.

Sowohl große als auch kleine Investoren müssen ihre Trades dokumentieren, um steuerliche Probleme zu vermeiden.

Die Maßnahmen zeigen, dass der Krypto-Markt reift und stärker reguliert wird.

Es ist kein Geheimnis, dass über sieben Millionen Erwachsene im Vereinigten Königreich irgendeine Form von Kryptowährung besitzen. Viele wissen jedoch immer noch nicht, dass allein das Tauschen eines Tokens gegen einen anderen eine Kapitalertragssteuer auslösen kann.

Also, lassen Sie uns darüber sprechen, was gerade passiert — und wie es Sie betreffen könnte.

HMRCs Krypto-Kontrolle wird ernst

HMRC blufft nicht. Fast 64.000 Briefe gingen allein im letzten Jahr an Investoren als Teil eines größeren Plans, nicht gezahlte Steuern aus dem Kryptowährungshandel aufzudecken.

Die Botschaft ist klar: Krypto steht nicht mehr außerhalb des Radars.

Mit strengeren Regeln für den Datenaustausch erhält HMRC nun direkt Informationen von großen Krypto-Börsen. Dazu gehören Plattformen wie Coinbase und Binance. Das Ergebnis? Die Steuerbehörde kann jetzt Handelsmuster, Gewinnmargen und sogar Wallet-Aktivitäten einsehen.

📰 UK tax authority doubles crypto warning letters in crackdown on unpaid gains HMRC sent nearly 65,000 warning letters to crypto investors last year 📈 – more than double the previous year's total. The UK is stepping up efforts to trace undeclared capital gains from… pic.twitter.com/uPOtszfCRD — 👁 KOLYAN TREND | NFT and METAVERSE 👁 (@kolyan_trend) October 18, 2025

Als jemand, der diesen Bereich seit Jahren beobachtet, denke ich, dass dieser Wandel unvermeidlich war. Die Idee von „unsichtbaren Krypto-Gewinnen“ machte nie wirklich Sinn. Es ist an der Zeit, dass digitale Vermögenswerte wie traditionelle Investitionen behandelt werden — besteuert, überwacht und transparent.

Selbst Token-Tausche können Steuern auslösen

Hier ist die Überraschung, die viele noch nicht kennen: Sie müssen Ihre Krypto nicht in Bargeld umwandeln, um Steuern zu schulden. Der Tausch eines Tokens gegen einen anderen — zum Beispiel Ethereum gegen Solana — kann als steuerpflichtiges Ereignis gelten. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise Steuern schulden, ohne auch nur ein Pfund abzuheben.

The UK’s tax authority is tightening its grip on crypto investors, sending 64,000+ warning letters last year, more than double the previous year all to uncover undeclared gains. Seven million UK adults currently holding crypto, many still don’t know that even swapping one token… pic.twitter.com/tD357bgbah — Dolex (@dSamKingston) October 18, 2025

Ich habe mit Händlern gesprochen, die Hunderte von Tauschaktionen durchgeführt haben, in dem Glauben, sie seien auf der sicheren Seite. Später stellten sie fest, dass jeder Trade potenziell einen Kapitalgewinn oder -verlust erzeugen konnte. Das war ein Weckruf.

Bevor Sie also Ihren nächsten Trade durchführen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Überprüfen Sie Ihre Transaktionen. Es ist besser, jetzt voraus zu sein, als später mit einem HMRC-Schreiben konfrontiert zu werden.

Neue globale Regeln stehen bevor

Bis 2026 wird die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) neue Meldevorschriften einführen. Diese Regeln erleichtern es den Steuerbehörden weltweit, Daten auszutauschen. Das bedeutet, dass selbst wenn Sie im Ausland handeln, Ihre Informationen dennoch bei HMRC landen könnten.

Das ist enorm. Es bedeutet, dass es zunehmend schwieriger wird, Gewinne zu verstecken, egal wo Sie Krypto kaufen oder verkaufen.

Für mich ist das kein Nachteil. Mehr Kontrolle verleiht den Kryptomärkten Glaubwürdigkeit. Es zeigt, dass Regierungen den Sektor ernst nehmen. Das könnte mehr institutionelle Investoren anziehen und die gesamte Branche stabiler machen.

Warum auch kleinere Investoren aufmerksam sein sollten

Viele kleine Investoren nehmen an, HMRC interessiere sich nur für große Gewinne. Das ist falsch. HMRC achtet auf Konsistenz, nicht nur auf die Höhe der Gewinne. Kleine Beträge von Millionen Nutzern summieren sich schnell. Deshalb ist jeder Trade — egal wie klein — relevant.

Führen Sie also Buch über alles. Bewahren Sie Nachweise Ihrer Käufe, Verkäufe und Tausche auf. Machen Sie Screenshots von Bestätigungen. Speichern Sie Kontoauszüge der Börsen. Es ist vielleicht nicht glamourös, aber es hält Sie sicher.

Ich habe einmal den Fehler gemacht, zu Beginn meiner Handelskarriere keine Aufzeichnungen zu führen. Später hat es Stunden gedauert, die Transaktionen nachzuvollziehen. Wiederholen Sie das nicht. Halten Sie alles von Anfang an einfach und organisiert.

Abschließende Gedanken

Dass die britische Steuerbehörde ihre Kontrolle über Krypto-Investoren verschärft, mag hart klingen. Aber tatsächlich ist es ein Zeichen dafür, dass der Markt reift. Mit der Verbesserung der Systeme von HMRC müssen Investoren klüger werden. Dokumentieren Sie Ihre Trades. Bleiben Sie transparent. Denken Sie langfristig. Wer weiß? In ein paar Jahren blicken Sie vielleicht zurück und erkennen, dass dies der Wendepunkt war — der Moment, in dem Krypto erwachsen wurde, und Sie gemeinsam mit ihm.

