Hyperliquid ermöglicht Ihnen den Aufbau Ihrer eigenen Futures-Börse – gegen Bezahlung

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid führt mit HIP-3 erlaubnisfreie Perpetual-Märkte ein, bei denen jeder durch das Staken von 500.000 $HYPE eigene Futures-Börsen erstellen kann.

Die Plattform kombiniert hohe Geschwindigkeit, Sicherheit durch Slashing und Caps sowie modulare Governance.

Dadurch entstehen echte Dezentralisierung, neue Nischenmärkte und ein sicherer Raum für Innovation.

HIP-3 erleichtert auch kleineren Teams den Einstieg in Smart Contracts.

Kurzfristig können neue Risiken entstehen, langfristig wird mehr Liquidität und Nutzerwachstum erwartet.

Hyperliquid könnte so den DeFi-Handel grundlegend verändern.

HIP-3 startet – Offene Futures gehen live

HIP-3 schaltet die erlaubnisfreien Perpetual-Märkte frei. Sie können nun Ihre eigene Handelsplattform auf HyperCore erstellen, solange Sie die Staking-Anforderung erfüllen. Es funktioniert Hand in Hand mit HyperEVM, das Smart Contracts und Governance betreibt. So können Sie maßgeschneiderte Märkte starten und gleichzeitig die hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Hyperliquid nutzen.

🔄 @Hyperliquid is set to activate HIP-3, a major protocol upgrade enabling the permissionless creation of perpetual futures markets, later today. With HIP-3, deployers can launch a perp DEX on HyperCore by staking 500,000 $HYPE. Integrated with HyperEVM for smart contracts and… pic.twitter.com/5UI8FSTBFH — Mpost Media Group (@mpost_io) October 13, 2025

Das Beste daran? Diese neuen Perpetuals sind nun „community-owned“. Kein einzelnes Unternehmen entscheidet, was gelistet wird. Sie tun es. Es ist wie der Uniswap-Moment – nur für den Futures-Handel. Wenn Sie sehen möchten, wie diese Veränderung Ihre Anlagestrategie beeinflussen könnte, werfen Sie einen Blick in den Krypto-Prognosebereich für die neuesten Trends und Vorhersagen.

500.000 $HYPE – Ein ernstzunehmendes Engagement

Die Erstellung eines Perpetual-Marktes ist nicht kostenlos. Sie müssen 500.000 $HYPE staken. Diese Regel hält Spam und Projekte niedriger Qualität fern. Ja, das klingt hoch. Aber es stellt sicher, dass nur engagierte Builder dem Netzwerk beitreten. Denken Sie daran als „Skin in the Game“. Sie setzen echten Wert ein. Neugierig auf den Kauf von $HYPE oder andere Token? Der Krypto-Kaufleitfaden erklärt Ihnen, wo und wie Sie 2025 sicher Top-Kryptowährungen kaufen können.

Validator Slashing und Open Interest Caps – Mehr Sicherheit

HIP-3 fügt außerdem zwei Sicherheitsmechanismen hinzu – Validator Slashing und Open Interest Caps. Slashing bestraft Validatoren, die böswillig handeln. Caps verhindern, dass Trader in wilden Märkten übermäßig hebeln. Zusammen schaffen sie einen sichereren Spielplatz für alle.

🚀 Hyperliquid just activated HIP-3 — the upgrade that makes perp market creation fully permissionless. Builders can now launch their own perpetual DEXs on HyperCore by staking 500K $HYPE, marking a huge step toward full decentralization.#HYPE #Hyperliquid #DeFi pic.twitter.com/iFDHnMo15e — OnChain Revolution Media (@OnChainRev) October 13, 2025

Zu viel Hebelwirkung hat schon viele DeFi-Projekte zerstört. Hyperliquid geht den vorsichtigen Weg – mutig, aber verantwortungsvoll. Das Hyperliquid-Team bezeichnet HIP-3 als „Meilenstein“ auf dem Weg zur vollständigen Dezentralisierung. Sie haben recht. Die meisten DeFi-Projekte versprechen Offenheit, ziehen aber immer noch die Fäden im Hintergrund. Dieses Upgrade durchbricht dieses Muster.

Indem Hyperliquid die Markterstellung erlaubnisfrei macht, setzt es einen neuen Maßstab. Es entsteht eine offene Ebene, auf der jeder erstellen, handeln und wachsen kann. Echte Builder, keine Gatekeeper. Wenn Sie gerne neue Plattformen oder Token-Presales verfolgen, werfen Sie einen Blick auf den Presale-Hub für kommende ICOs und aufstrebende DeFi-Projekte.

Wie HIP-3 den breiteren Markt beeinflussen könnte

Diese Änderung könnte eine Explosion von Nischenmärkten auslösen – von Memecoin-Futures bis zu NFT-Index-Perps. Liquiditätsanbieter, die nach Innovationen suchen, werden es lieben. Kurzfristig? Erwarten Sie einige Schwankungen. Neue Märkte bringen immer neue Risiken. Langfristig? Wir könnten tiefere Liquidität und schnelleres Nutzerwachstum sehen – so wie bei der Einführung dezentraler Spot-Börsen.

Wenn Sie Handelsplattformen vergleichen oder nach niedrigeren Gebühren suchen, sehen Sie sich den Krypto-Börsenvergleich für die besten Optionen 2025 an. HIP-3 ist nicht nur für Hardcore-Entwickler. Dank HyperEVM fühlt sich das Erstellen von Smart Contracts jetzt einfacher an. Kleine Teams können neue Ideen ausprobieren, ohne enorme Budgets zu benötigen. Sie können Handelsmodelle anpassen, eigene Regeln festlegen und live testen – alles ohne auf Erlaubnis zu warten. Denken Sie an Hyperliquid als „Perpetual Launchpad“. Innovation trifft auf Zugänglichkeit.

Expertenmeinung – Mein persönlicher Eindruck

Für mich verändert HIP-3 still und leise die Funktionsweise von DeFi. Hyperliquid kopiert niemanden. Es löst das Koordinationschaos, das Perpetual-Märkte bisher behindert hat. Erlaubnisfreier Zugang, gestaktes Verantwortungsbewusstsein, modulare Governance – dieses Trio verleiht HIP-3 echte Stärke. Sicher, 500.000 $HYPE sind eine hohe Eintrittsbarriere, aber sie filtert den Lärm heraus.

Erwarten Sie eine neue Welle von Derivatenprojekten, die Hyperliquid als Basis nutzen. Das ist mehr als Fortschritt – es ist Evolution. HIP-3 bringt uns dem Aufbau erlaubnisfreier, sicherer und effizienter Handelsmärkte von Grund auf näher. Es vereint Freiheit und Verantwortung – ein seltsames, aber perfektes Gleichgewicht in der Krypto-Welt. Ob Entwickler, Investor oder einfach Neugieriger, behalten Sie Hyperliquid im Auge. Was wir hier haben, könnte sehr wohl die neue Art werden, DeFi zu betreiben. Sehen Sie es. Lernen Sie. Bauen Sie etwas.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.