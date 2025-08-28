Hyperliquid Prognose: Kann HYPE mit starken DeFi Metriken weiter steigen?

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid zeigt sich stark und behauptet sich gegen die allgemeine Schwäche am Kryptomarkt.

Technische Marken deuten auf Chancen für neue Höchststände hin.

Risiken bestehen dennoch, wenn wichtige Unterstützungen brechen.

Hyperliquid sorgt aktuell für Gesprächsstoff an den Krypto-Märkten. Während viele Coins schwächeln, hält sich der HYPE-Kurs stabil und zeigt deutliche Stärke. Anleger fragen sich nun, ob dies der Beginn einer größeren Rallye ist oder ob eine Korrektur droht.

Hyperliquid trotzt der Markt-Schwäche

Hyperliquid konnte sich zuletzt deutlich von der Schwäche des Krypto-Marktes absetzen. Während viele Altcoins unter Druck geraten sind, legte HYPE um drei Prozent zu und führt die Liste der Gewinner an. Auch im Wochenvergleich bleibt die Kryptowährung stark und kommt auf ein Plus von acht Prozent. Anleger scheinen die robuste Entwicklung zu honorieren, denn der Kurs stabilisierte sich oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone zwischen 42,29 und 41,19 US-Dollar.

Solange dieser Bereich hält, richtet sich der Blick nach oben. Sollte der Kurs über 46,06 US-Dollar schließen und das Wochenhoch bei 47,35 US-Dollar durchbrechen, könnten schnell neue Kursziele im Bereich von 49,30 US-Dollar erreicht werden. Diese Marke fungiert aktuell als Widerstand und dürfte entscheidend für die weitere Richtung sein.

Kursziele für Hyperliquid in den kommenden Wochen

Ein Ausbruch über 49,30 US-Dollar könnte die Bullen weiter beflügeln. In diesem Fall würde sich der Fokus auf die Zone um 51,23 US-Dollar verschieben. Dieses Kursniveau gilt als wichtiges Zwischenziel, da es in der Vergangenheit mehrfach getestet wurde. Bleibt die Nachfrage hoch und Bitcoin stabilisiert sich ebenfalls, rücken höhere Ziele in den Bereich des Möglichen.

Besonders spannend wäre ein Anstieg bis 58,59 US-Dollar. Sollte der Kurs dieses Niveau erreichen, wäre sogar ein Durchmarsch bis 62,65 US-Dollar denkbar. Diese Marken könnten in den kommenden Wochen für eine neue Dynamik im Markt sorgen und weitere Investoren anlocken.

BitGo hat nun offiziell Custody für den $HYPE-Token aktiviert. Institutionelle Investoren erhalten damit sicheren Zugang zum HyperEVM, inklusive qualifizierter Verwahrung, Self-Custody-Wallets und skalierbarer Infrastruktur für Governance-Assets und dApps. Durch die Integration bringt BitGo die notwendige Sicherheit, um im leistungsstärksten On-Chain-Trading-Ökosystem aktiv teilzunehmen und von dessen Wachstum zu profitieren. Wo du Hyperliquid (HYPER) kaufen kannst, erfährst du hier.

BitGo custody for $HYPE is now live. Institutions can securely access HyperEVM with qualified custody, self-custody wallets, and scalable infrastructure for governance assets and dApps. BitGo brings the security needed to participate in the highest-performance onchain trading… pic.twitter.com/1FNzzVRMzE — BitGo (@BitGo) August 26, 2025

Risiken und mögliche Rückschläge für Hyperliquid

Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Risiko einer Korrektur bestehen. Vor allem der Monat September gilt statistisch als schwacher Handelsmonat im Kryptobereich. Sollte der Kurs unter 41,20 US-Dollar fallen, wäre mit einer Ausweitung der Verluste bis 38,97 US-Dollar zu rechnen. Dies könnte weitere Verkäufe auslösen und die Stimmung deutlich belasten.

Ein Bruch dieser Zone würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch das Monatstief zwischen 36,49 und 35,51 US-Dollar getestet wird. Die Bullen müssten in diesem Bereich gegenhalten, um eine Ausweitung der Korrektur zu verhindern. Ansonsten könnte es zu einem erneuten Test der Juni-Tiefs um 31,78 US-Dollar kommen.

Following heavy liquidations on $XPL and $WLFI, the mark price of hyperps will be capped at 10x the 8-hour mark price EMA.

This would not have changed the liquidations but provides a guarantee for Market Makers. pic.twitter.com/SqUpSBXWdb — Hyperliquid News (@HyperliquidNews) August 27, 2025

Institutionelles Interesse an Hyperliquid wächst

Ein weiterer Treiber für die aktuelle Stärke von Hyperliquid ist das wachsende institutionelle Interesse. So hat BitGo, ein führender Anbieter für sichere Verwahrung digitaler Assets, kürzlich die Unterstützung für HyperEVM angekündigt. Diese Ethereum-kompatible Smart-Contract-Lösung eröffnet neue Möglichkeiten im Ökosystem von Hyperliquid und dürfte die Nachfrage nachhaltig stärken.

Besonders für institutionelle Anleger sind die Angebote von BitGo interessant. Neben Cold- und Hot-Wallet-Lösungen stehen auch erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Whitelists und Limits zur Verfügung. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass größere Investoren verstärkt in HYPE investieren und so für zusätzlichen Auftrieb sorgen.

Technische Indikatoren geben Rückenwind

Auch aus technischer Sicht bleibt das Bild positiv. Der Kurs bewegt sich nahe seines Rekordhochs von 51,50 US-Dollar und zeigt im Bereich um 49,00 bis 50,00 US-Dollar eine solide Unterstützung. Die Indikatoren signalisieren Aufwärtspotenzial. Der MACD sendet ein Kaufsignal, solange die blaue Linie über der roten Signal-Linie bleibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt aktuell bei 65 Punkten. Dies deutet auf ein gesundes Gleichgewicht hin, ohne dass der Markt überhitzt wirkt. Ein erneuter Anstieg über die Marke von 70 Punkten könnte den nächsten Schub nach oben auslösen und die Chance auf einen Ausbruch über die bisherigen Hochs erhöhen.

The cumulative trading volume on Hyperliquid has just exceeded $2.5 trillion. pic.twitter.com/RgKOYq8bOp — Hyperliquid News (@HyperliquidNews) August 26, 2025

